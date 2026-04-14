Венгрия не откажется от АЭС "Пакш" даже после смены правительства — Станкевич

Будапешт продолжает сотрудничество с "Росатомом" по расширению АЭС "Пакш" — началась заливка бетона. Даже с учётом политических изменений в Венгрии, проект опирается на межправительственные соглашения и экономическую целесообразность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич

2026-04-14T13:35

В Европе большинство российских атомных проектов остановлены или заморожены из-за санкций. Но Венгрия продолжает сотрудничество с "Росатомом". Журналист спросил Станкевича, что будет с проектом АЭС "Пакш" после смены правительства в Будапеште.Он подтвердил, что в Европе часть проектов действительно остановлена — пример Финляндии это подтверждает. Станкевич отметил, даже с учётом возможных политических изменений в Венгрии, проект опирается на межправительственные соглашения и экономическую целесообразность. "Для Будапешта это вопрос энергетической независимости и стабильных цен на электроэнергию", — подчеркнул эксперт.По его мнению, гипотетическое расторжение контракта маловероятно, но даже если предположить такой сценарий, это не обернется критическим ударом по российской экономике. "Портфель зарубежных заказов "Росатома" диверсифицирован, а внутрироссийская программа строительства АЭС остается масштабной", — пояснил Станкевич, отметив что Венгрии отказ означал бы рост издержек и зависимость от внешних поставщиков энергии.Полный текст материала "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию в Венгрии после выборов — в материале "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.

