В Иране уцелели российские вертолеты: чем они помогут Тегерану
Над Тегераном замечены ударные вертолеты российского производства Ми-28НЭ, пережившие авиаудары Израиля и США, а также заявления этих стран о полном уничтожении ВВС Ирана. Об этом 14 апреля сообщил американский журнал Military Watch Magazine
По данным издания, вертолеты российской сборки могут быть весьма эффективны в борьбе с беспилотниками, крылатыми ракетами и боевыми самолетами агрессоров. Израильские и американские истребители летают над Ираном беспечно, на малой высоте, и станут легкой добычей для ракет Р-73, которыми оснащен Ми-28.
Конструкцию самого вертолета отличает высочайший уровень защиты экипажа. Кабина из титана защищена бронестеклом и керамическими пластинами, выдерживающими попадание 20-мм снарядов.
