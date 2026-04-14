В Иране уцелели российские вертолеты: чем они помогут Тегерану

Над Тегераном замечены ударные вертолеты российского производства Ми-28НЭ, пережившие авиаудары Израиля и США, а также заявления этих стран о полном уничтожении ВВС Ирана. Об этом 14 апреля сообщил американский журнал Military Watch Magazine

2026-04-14T18:48

По данным издания, вертолеты российской сборки могут быть весьма эффективны в борьбе с беспилотниками, крылатыми ракетами и боевыми самолетами агрессоров. Израильские и американские истребители летают над Ираном беспечно, на малой высоте, и станут легкой добычей для ракет Р-73, которыми оснащен Ми-28.Конструкцию самого вертолета отличает высочайший уровень защиты экипажа. Кабина из титана защищена бронестеклом и керамическими пластинами, выдерживающими попадание 20-мм снарядов.О главных событиях дня: Итоги 14.04.26: США душат Иран, Европа будет ловить украинцев

