Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260414/otklyucheno-vneshnee-elektrosnabzhenie-zaporozhskoy-aes-novosti-svo-1077864011.html
Внешнее электроснабжение отключено на Запорожской АЭС, питание осуществляется от резервных дизель-генераторов. Об этом и других важных событиях рассказал 14 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-14T08:20
2026-04-14T08:30
сво
спецоперация
россия
запорожская область
мелитополь
запорожская аэс
украина.ру
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_95277a9370b25a2c0e95f2d972ed95d7.jpg
россия
запорожская область
мелитополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_025f00f397cc2e2c78e68e3fe41f5b79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Отключено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Новости СВО

08:20 14.04.2026 (обновлено: 08:30 14.04.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Внешнее электроснабжение отключено на Запорожской АЭС, питание осуществляется от резервных дизель-генераторов. Об этом и других важных событиях рассказал 14 апреля телеграм-канал Украина.ру
"В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1"... В связи с потерей внешнего электроснабжения питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов", - говорится в материале ЗАЭС.
🟥 В Мелитополе Запорожской области после серии взрывов на подстанции пропало электроснабжение.
🟥 Женщина погибла в результате атаки БПЛА на город Елец в Липецкой области, пять человек пострадали, им оказывают медпомощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
🟥 Более 29 тысяч мирных жителей России, включая 1 168 детей, пострадали из-за действий киевского режима в ходе конфликта, информировал Следком РФ.
🟥 Российские военные нанесли ракетный удар по цели в Днепропетровской области.
🟥 ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части Запорожской области.
🟥 В Кривом Роге БПЛА ударили по городской инфраструктуре, на месте прилётов разгорелся сильный пожар.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
