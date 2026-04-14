Отключено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Новости СВО - 14.04.2026 Украина.ру
08:20 14.04.2026 (обновлено: 08:30 14.04.2026)
Внешнее электроснабжение отключено на Запорожской АЭС, питание осуществляется от резервных дизель-генераторов. Об этом и других важных событиях рассказал 14 апреля телеграм-канал Украина.ру
"В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1"... В связи с потерей внешнего электроснабжения питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов", - говорится в материале ЗАЭС.
🟥 В Мелитополе Запорожской области после серии взрывов на подстанции пропало электроснабжение.
🟥 Женщина погибла в результате атаки БПЛА на город Елец в Липецкой области, пять человек пострадали, им оказывают медпомощь, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
🟥 Более 29 тысяч мирных жителей России, включая 1 168 детей, пострадали из-за действий киевского режима в ходе конфликта, информировал Следком РФ.
🟥 Российские военные нанесли ракетный удар по цели в Днепропетровской области.
🟥 ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части Запорожской области.
🟥 В Кривом Роге БПЛА ударили по городской инфраструктуре, на месте прилётов разгорелся сильный пожар.