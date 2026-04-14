ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ, передает 14 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-14T07:22

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе Мах уточнил, что дрон уничтожили в Чертковском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.В результате атаки БПЛА на Елец в Липецкой области погибла женщина, посетовал губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.Артамонов отметил, что обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах города.Губернатор добавил, что в селе Долгоруково после падения беспилотника начался пожар в жилом доме, его потушили, пострадавших нет.Подробнее об атаках ВСУ - в материале За шесть часов средства ПВО сбили 23 украинских БПЛА над регионами России. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

