Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260414/pvo-za-noch-sbila-pochti-sotnyu-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1077863932.html
ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией

07:22 14.04.2026 (обновлено: 07:36 14.04.2026)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ, передает 14 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе Мах уточнил, что дрон уничтожили в Чертковском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.
В результате атаки БПЛА на Елец в Липецкой области погибла женщина, посетовал губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
"Елец подвергся атаке беспилотников. К сожалению, есть жертвы. В доме на улице Черокманова погибла женщина... Ещё пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - заверил он.
Артамонов отметил, что обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах города.
Губернатор добавил, что в селе Долгоруково после падения беспилотника начался пожар в жилом доме, его потушили, пострадавших нет.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале За шесть часов средства ПВО сбили 23 украинских БПЛА над регионами России. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияАзовское мореРостовская областьАлександр АртамоновУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния