https://ukraina.ru/20260414/pvo-za-noch-sbila-pochti-sotnyu-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1077863932.html
ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией - 14.04.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ, передает 14 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-14T07:22
2026-04-14T07:22
2026-04-14T07:36
сво
спецоперация
россия
азовское море
ростовская область
александр артамонов
украина.ру
вооруженные силы украины
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе Мах уточнил, что дрон уничтожили в Чертковском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.В результате атаки БПЛА на Елец в Липецкой области погибла женщина, посетовал губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.Артамонов отметил, что обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах города.Губернатор добавил, что в селе Долгоруково после падения беспилотника начался пожар в жилом доме, его потушили, пострадавших нет.Подробнее об атаках ВСУ - в материале За шесть часов средства ПВО сбили 23 украинских БПЛА над регионами России. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
россия
азовское море
ростовская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, азовское море, ростовская область, александр артамонов, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Азовское море, Ростовская область, Александр Артамонов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
07:22 14.04.2026 (обновлено: 07:36 14.04.2026)
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ, передает 14 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе Мах уточнил, что дрон уничтожили в Чертковском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться.
В результате атаки БПЛА на Елец в Липецкой области погибла женщина, посетовал губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
"Елец подвергся атаке беспилотников. К сожалению, есть жертвы. В доме на улице Черокманова погибла женщина... Ещё пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - заверил он.
Артамонов отметил, что обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах города.
Губернатор добавил, что в селе Долгоруково после падения беспилотника начался пожар в жилом доме, его потушили, пострадавших нет.