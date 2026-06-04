https://ukraina.ru/20260604/s-dalnoletami-spravyatsya-mobilnye-ognevye-gruppy-ekspert-o-zaschite-neba-nad-regionami-rossii-1079817770.html
"С дальнолетами справятся мобильные огневые группы": эксперт о надежной защите российского неба
"С дальнолетами справятся мобильные огневые группы": эксперт о надежной защите российского неба - 04.06.2026 Украина.ру
"С дальнолетами справятся мобильные огневые группы": эксперт о надежной защите российского неба
Беспилотники, летящие вглубь российской территории, пересекают линию боевого соприкосновения. Основной перехват таких целей нужно организовать именно на линии фронта, а для крупных "дальнолетов" привлечь мобильные огневые группы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-06-04T14:42
2026-06-04T14:42
2026-06-04T15:03
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Журналист спросил, нужно ли для борьбы с дронами, пытающимися устроить блокаду Крыма, масштабировать общие принципы борьбы с БПЛА. Евсеев отметил, что те БПЛА, которые летят вглубь российских территорий, перелетают через ЛБС. Поэтому важно, чтобы на ЛБС в первую очередь перехватывали дальние беспилотники, добавил он."С дальнолетами это будет проще, потому что они большие. Этим могут заняться мобильные огневые группы", — пояснил эксперт.По словам Евсеева, тактические БПЛА требуют другого подхода. "А если мы говорим о тактических БПЛА, то тут должны создаваться целые защищенные районы", — заявил он.Вооруженные силы Украины ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.В ответ на агрессивные действия киевского режима Вооруженные силы России регулярно наносят массированные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным объектам: местам дислокации личного состава и техники ВСУ, центрам управления, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве и ремонте вооружений и военной техники.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Харьков, Владимир Евсеев, Украина.ру, Главные новости, главное, БПЛА, дроны, беспилотники, военный эксперт, ПВО, война, война на Украине
"С дальнолетами справятся мобильные огневые группы": эксперт о надежной защите российского неба
14:42 04.06.2026 (обновлено: 15:03 04.06.2026)
Беспилотники, летящие вглубь российской территории, пересекают линию боевого соприкосновения. Основной перехват таких целей нужно организовать именно на линии фронта, а для крупных "дальнолетов" привлечь мобильные огневые группы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
Журналист спросил, нужно ли для борьбы с дронами, пытающимися устроить блокаду Крыма, масштабировать общие принципы борьбы с БПЛА.
Евсеев отметил, что те БПЛА, которые летят вглубь российских территорий, перелетают через ЛБС. Поэтому важно, чтобы на ЛБС в первую очередь перехватывали дальние беспилотники, добавил он.
"С дальнолетами это будет проще, потому что они большие. Этим могут заняться мобильные огневые группы", — пояснил эксперт.
По словам Евсеева, тактические БПЛА требуют другого подхода. "А если мы говорим о тактических БПЛА, то тут должны создаваться целые защищенные районы", — заявил он.
"За нашей территорией наблюдают западные средства разведки. За счет этого Украина обходит нашу ПВО", — констатировал собеседник издания.
Вооруженные силы Украины ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
В ответ на агрессивные действия киевского режима Вооруженные силы России регулярно наносят массированные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным объектам: местам дислокации личного состава и техники ВСУ, центрам управления, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве и ремонте вооружений и военной техники.