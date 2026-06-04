"С дальнолетами справятся мобильные огневые группы": эксперт о надежной защите российского неба - 04.06.2026 Украина.ру
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"С дальнолетами справятся мобильные огневые группы": эксперт о надежной защите российского неба
"С дальнолетами справятся мобильные огневые группы": эксперт о надежной защите российского неба - 04.06.2026 Украина.ру
"С дальнолетами справятся мобильные огневые группы": эксперт о надежной защите российского неба
Беспилотники, летящие вглубь российской территории, пересекают линию боевого соприкосновения. Основной перехват таких целей нужно организовать именно на линии фронта, а для крупных "дальнолетов" привлечь мобильные огневые группы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-06-04T14:42
2026-06-04T15:03
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Журналист спросил, нужно ли для борьбы с дронами, пытающимися устроить блокаду Крыма, масштабировать общие принципы борьбы с БПЛА. Евсеев отметил, что те БПЛА, которые летят вглубь российских территорий, перелетают через ЛБС. Поэтому важно, чтобы на ЛБС в первую очередь перехватывали дальние беспилотники, добавил он."С дальнолетами это будет проще, потому что они большие. Этим могут заняться мобильные огневые группы", — пояснил эксперт.По словам Евсеева, тактические БПЛА требуют другого подхода. "А если мы говорим о тактических БПЛА, то тут должны создаваться целые защищенные районы", — заявил он.Вооруженные силы Украины ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.В ответ на агрессивные действия киевского режима Вооруженные силы России регулярно наносят массированные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным объектам: местам дислокации личного состава и техники ВСУ, центрам управления, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве и ремонте вооружений и военной техники.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, харьков, владимир евсеев, украина.ру, главные новости, главное, бпла, дроны, беспилотники, военный эксперт, пво, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, Харьков, Владимир Евсеев, Украина.ру, Главные новости, главное, БПЛА, дроны, беспилотники, военный эксперт, ПВО, война, война на Украине

"С дальнолетами справятся мобильные огневые группы": эксперт о надежной защите российского неба

14:42 04.06.2026 (обновлено: 15:03 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Беспилотники, летящие вглубь российской территории, пересекают линию боевого соприкосновения. Основной перехват таких целей нужно организовать именно на линии фронта, а для крупных "дальнолетов" привлечь мобильные огневые группы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
Журналист спросил, нужно ли для борьбы с дронами, пытающимися устроить блокаду Крыма, масштабировать общие принципы борьбы с БПЛА.
Евсеев отметил, что те БПЛА, которые летят вглубь российских территорий, перелетают через ЛБС. Поэтому важно, чтобы на ЛБС в первую очередь перехватывали дальние беспилотники, добавил он.
"С дальнолетами это будет проще, потому что они большие. Этим могут заняться мобильные огневые группы", — пояснил эксперт.
По словам Евсеева, тактические БПЛА требуют другого подхода. "А если мы говорим о тактических БПЛА, то тут должны создаваться целые защищенные районы", — заявил он.
"За нашей территорией наблюдают западные средства разведки. За счет этого Украина обходит нашу ПВО", — констатировал собеседник издания.
Вооруженные силы Украины ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
В ответ на агрессивные действия киевского режима Вооруженные силы России регулярно наносят массированные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным объектам: местам дислокации личного состава и техники ВСУ, центрам управления, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве и ремонте вооружений и военной техники.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.
О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
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