Зеленский заявил о потенциале сотрудничества с государствами бывшего СССР и Ближнего Востока
Владимир Зеленский обсудил с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым военное сотрудничество с государствами в разных регионах мира. Об этом Зеленский рассказал 13 апреля подписчикам своего аккаунта
2026-04-13T14:37
Умеров представил доклад "по итогам первого этапа работы с нашими партнерами в Ближнем Востоке и Заливе", рассказал Зеленский. Он отметил признание военного опыта постсоветской Украины за рубежом и заявил о готовности "оперативно и действенно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость". "Это касается защиты от ударных и других типов дронов в небе, а также решения задач безопасности на море – украинский опыт в Черном море может быть применен и на других глобально важных морских путях, - поведал Зеленский. - На этом этапе Украина находится в коммуникации по безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Есть запросы относительно взаимодействия с Ираком. Сегодня обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Имеются содержательные запросы от государств Африки". Зеленский сообщил такде о подготовке основы "для более глубоких договоров безопасности в Европе", отметив, что уже на этой неделе в Киеве рассчитывают достичь результатов. Он также поручил секретарю СНБО Украины "финализовать драфты нескольких новых соглашений о безопасности и готовить их к подписанию". Завершил своё повествование внук ветерана Великой Отечественной войны кличем бандеровцев.
14:37 13.04.2026
 
Владимир Зеленский обсудил с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым военное сотрудничество с государствами в разных регионах мира. Об этом Зеленский рассказал 13 апреля подписчикам своего аккаунта
Умеров представил доклад "по итогам первого этапа работы с нашими партнерами в Ближнем Востоке и Заливе", рассказал Зеленский. Он отметил признание военного опыта постсоветской Украины за рубежом и заявил о готовности "оперативно и действенно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость".
"Это касается защиты от ударных и других типов дронов в небе, а также решения задач безопасности на море – украинский опыт в Черном море может быть применен и на других глобально важных морских путях, - поведал Зеленский. - На этом этапе Украина находится в коммуникации по безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Есть запросы относительно взаимодействия с Ираком. Сегодня обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Имеются содержательные запросы от государств Африки".
Зеленский сообщил такде о подготовке основы "для более глубоких договоров безопасности в Европе", отметив, что уже на этой неделе в Киеве рассчитывают достичь результатов.
Он также поручил секретарю СНБО Украины "финализовать драфты нескольких новых соглашений о безопасности и готовить их к подписанию". Завершил своё повествование внук ветерана Великой Отечественной войны кличем бандеровцев.
НовостиБлижний ВостокУкраинаТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы Украиныбывший СССРпостсоветское пространствоАзербайджанКавказАрмениявойнаБПЛАПВОвоенная помощь
 
