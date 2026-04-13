Зеленский заявил о потенциале сотрудничества с государствами бывшего СССР и Ближнего Востока

Владимир Зеленский обсудил с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым военное сотрудничество с государствами в разных регионах мира. Об этом Зеленский рассказал 13 апреля подписчикам своего аккаунта

2026-04-13T14:37

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Умеров представил доклад "по итогам первого этапа работы с нашими партнерами в Ближнем Востоке и Заливе", рассказал Зеленский. Он отметил признание военного опыта постсоветской Украины за рубежом и заявил о готовности "оперативно и действенно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость". "Это касается защиты от ударных и других типов дронов в небе, а также решения задач безопасности на море – украинский опыт в Черном море может быть применен и на других глобально важных морских путях, - поведал Зеленский. - На этом этапе Украина находится в коммуникации по безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Есть запросы относительно взаимодействия с Ираком. Сегодня обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Имеются содержательные запросы от государств Африки". Зеленский сообщил такде о подготовке основы "для более глубоких договоров безопасности в Европе", отметив, что уже на этой неделе в Киеве рассчитывают достичь результатов. Он также поручил секретарю СНБО Украины "финализовать драфты нескольких новых соглашений о безопасности и готовить их к подписанию". Завершил своё повествование внук ветерана Великой Отечественной войны кличем бандеровцев.Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовкиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

