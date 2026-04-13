"Иран не живёт в вакууме": Школьников о хрупкости перемирия и войне в Персидском заливе

Иран не живёт в вакууме и зависит от внешней торговли, которая не работает. Наиболее болезненные удары приходятся на страны Залива, ситуация у всех очень непростая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист, автор книги "Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021–2090 годов" Андрей Школьников

2026-04-13T05:15

Продолжая разговор о ситуации на Ближнем Востоке, эксперт предупредил, что не стоит обольщаться успехами Ирана. У нас до сих пор радуются: "Иран молодец. Он чего-то добился", добавил он.При этом аналитик отметил, что Тегеран не живет в вакуум и так же зависит от внешней торговли и других факторов, которые сейчас не работают. Ситуация у Ирана и у стран Залива очень непростая, добавил Школьников.Эксперт отметил, что больше всего страдают именно страны Залива. "Да, США провоцируют. Да, по Израилю тоже прилетает. Но больше всего достается именно странам Залива. И это разрушает всех. Сколько они выдержат? Очень сложно сказать", — пояснил собеседник.По словам аналитика, пока речь идёт только о перемирии по принципу "стороны слегка разошлись". "Там нет базы для договоренностей. Поэтому, скорее всего, стороны вернутся к тому, что было два месяца назад. А если основной тренд на разрушение Персидского залива никуда не делся, рано или поздно все снова начнет гореть и взрываться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.

новости, иран, сша, россия, украина.ру, война в иране, ближний восток, война на ближнем востоке, израиль, переговоры, главные новости, главное, военный, военный эксперт, война, международные отношения, международная политика