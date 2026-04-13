"Иран не живёт в вакууме": Школьников о хрупкости перемирия и войне в Персидском заливе - 13.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260413/iran-ne-zhivt-v-vakuume-shkolnikov-o-khrupkosti-peremiriya-i-voyne-v-persidskom-zalive-1077819855.html
"Иран не живёт в вакууме": Школьников о хрупкости перемирия и войне в Персидском заливе
"Иран не живёт в вакууме": Школьников о хрупкости перемирия и войне в Персидском заливе - 13.04.2026 Украина.ру
"Иран не живёт в вакууме": Школьников о хрупкости перемирия и войне в Персидском заливе
Иран не живёт в вакууме и зависит от внешней торговли, которая не работает. Наиболее болезненные удары приходятся на страны Залива, ситуация у всех очень непростая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист, автор книги "Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021–2090 годов" Андрей Школьников
2026-04-13T05:15
2026-04-13T05:15
новости
иран
сша
россия
украина.ру
война в иране
ближний восток
война на ближнем востоке
израиль
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076365109_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fdbee58a6fe9fee98216929d12e3fe23.jpg
Продолжая разговор о ситуации на Ближнем Востоке, эксперт предупредил, что не стоит обольщаться успехами Ирана. У нас до сих пор радуются: "Иран молодец. Он чего-то добился", добавил он.При этом аналитик отметил, что Тегеран не живет в вакуум и так же зависит от внешней торговли и других факторов, которые сейчас не работают. Ситуация у Ирана и у стран Залива очень непростая, добавил Школьников.Эксперт отметил, что больше всего страдают именно страны Залива. "Да, США провоцируют. Да, по Израилю тоже прилетает. Но больше всего достается именно странам Залива. И это разрушает всех. Сколько они выдержат? Очень сложно сказать", — пояснил собеседник.По словам аналитика, пока речь идёт только о перемирии по принципу "стороны слегка разошлись". "Там нет базы для договоренностей. Поэтому, скорее всего, стороны вернутся к тому, что было два месяца назад. А если основной тренд на разрушение Персидского залива никуда не делся, рано или поздно все снова начнет гореть и взрываться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
иран
сша
россия
ближний восток
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076365109_63:0:1023:720_1920x0_80_0_0_6bacb0f92bc9b1f43675c242ad181135.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, россия, украина.ру, война в иране, ближний восток, война на ближнем востоке, израиль, переговоры, главные новости, главное, военный, военный эксперт, война, международные отношения, международная политика
Новости, Иран, США, Россия, Украина.ру, война в Иране, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, Израиль, переговоры, Главные новости, главное, военный, военный эксперт, война, международные отношения, Международная политика

"Иран не живёт в вакууме": Школьников о хрупкости перемирия и войне в Персидском заливе

05:15 13.04.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Митинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иран не живёт в вакууме и зависит от внешней торговли, которая не работает. Наиболее болезненные удары приходятся на страны Залива, ситуация у всех очень непростая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист, автор книги "Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021–2090 годов" Андрей Школьников
Продолжая разговор о ситуации на Ближнем Востоке, эксперт предупредил, что не стоит обольщаться успехами Ирана. У нас до сих пор радуются: "Иран молодец. Он чего-то добился", добавил он.
При этом аналитик отметил, что Тегеран не живет в вакуум и так же зависит от внешней торговли и других факторов, которые сейчас не работают. Ситуация у Ирана и у стран Залива очень непростая, добавил Школьников.
Эксперт отметил, что больше всего страдают именно страны Залива. "Да, США провоцируют. Да, по Израилю тоже прилетает. Но больше всего достается именно странам Залива. И это разрушает всех. Сколько они выдержат? Очень сложно сказать", — пояснил собеседник.
По словам аналитика, пока речь идёт только о перемирии по принципу "стороны слегка разошлись".
"Там нет базы для договоренностей. Поэтому, скорее всего, стороны вернутся к тому, что было два месяца назад. А если основной тренд на разрушение Персидского залива никуда не делся, рано или поздно все снова начнет гореть и взрываться", — заключил собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАРоссияУкраина.рувойна в ИранеБлижний Востоквойна на Ближнем ВостокеИзраильпереговорыГлавные новостиглавноевоенныйвоенный экспертвойнамеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
