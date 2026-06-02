Новочеркасский расстрел – трагедия, в которой не было правых

2 июня 1962 года в Новочеркасске произошла силовая развязка начавшихся накануне массовых волнений. По официальным данным погибло 24 человека, более 70 получили ранения, также пострадали несколько десятков военнослужащих, привлечённых к наведению порядка. Позднее было осуждено 103 участника тех событий, семерых из них приговорили к смертной казни

Либеральными историками и публицистами Новочеркасский расстрел преподносится как одно из вопиющих преступлений коммунистического режима, хотя при детальном рассмотрении выясняется, что правых в случившемся не было: роковые ошибки допустила каждая из сторон противостояния.Узел нерешённых проблемНепосредственным поводом к началу вспыхнувших на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) волнений стало снижение расценок за выполняемую работу. Тем не менее приведшие к ним накапливавшиеся годами социальные противоречия заслуживают отдельного внимания.Главной причиной можно считать непродуманную экономическую политику Хрущёва, повлёкшую за собой масштабный товарный дефицит.Пятью годами ранее советское руководство приняло решение о национализации промышленных артелей, производивших основную массу товаров для граждан, причём как продовольственных, так и непродовольственных. В ходе этой национализации была нарушена огромная масса производственных связей: где-то скапливались огромные запасы исходных материалов, в то время как объёмы поступавшей в торговую сеть готовой продукции неуклонно снижались.Не последнюю роль сыграл и курс на укрупнение колхозов: новые сельхозпредприятия оказывались громоздкими и слабоуправляемыми. Свою лепту внесла и борьба с приусадебными хозяйствами колхозников, дававшими значительную часть молока, мяса, овощей и фруктов. Результатом всего этого стал рост цен на продовольствие.Если брать локальную составляющую, то проводимую руководством НЭВЗа социальную политику на предприятии сложно назвать удовлетворительной. Завод в Новочеркасске, наряду с аналогичным заводом в Тбилиси, составлял пару монополистов по выпуску электровозов для железных дорог СССР, причём все локомотивы переменного тока производились только здесь. Тем не менее ввод жилья был явно недостаточным: работникам приходилось годами жить в общежитиях либо снимать комнаты у граждан. А так как Новочеркасск – город студенческий, то желающих сдавать жильё в поднаём со всеми его теневыми составляющими здесь всегда хватало.Также не могли порадовать ассортиментом заводчан магазины и столовые ОРСа ("отдела рабочего снабжения" – Ред.), хотя в цехах преобладал тяжёлый физический труд. Не всегда соблюдалась техника безопасности: нередкими были несчастные случаи на производстве, а за несколько месяцев до событий в одном из цехов от пролива высокотоксичных реактивов пострадало около двухсот человек. Из-за этого на НЭВЗе отмечалась огромная текучесть кадров, а на работу часто нанимались те, кто имел проблемы с дисциплиной, а то и с законом. Последнее сыграло немаловажную роль в ходе волнений.Беспощадность русского бунтаКонфликт сотрудников НЭВЗа с руководством предприятия начался пятничным утром 1 июня, когда вышедшая на работу смена сталелитейного цеха, отличавшегося тяжёлыми условиями труда, потребовала повышения расценок. Попытки цехового руководства успокоить рабочих успеха не принесли, к сталелитейщикам присоединились другие заводчане и в скором времени стихийный митинг превратился в шествие к заводоуправлению. По воспоминаниям очевидцев уже тогда среди наиболее активных участников манифестации хватало находившихся в подпитии.Заводское начальство и прибывшие представители Ростовского обкома партии к разговору с выдвигавшими справедливые требования людьми оказались не готовы. Широко известна адресованная собравшимся реплика директора НЭВЗа Бориса Курочкина: "не хватает на мясо – ешьте пирожки с ливером!" (уж очень похоже на анекдот про Марию-Антуанетту – нет хлеба, пусть едят пирожные… – Ред.) Понятно, что закономерной реакцией стал всеобщий гнев присутствующих.После полудня бастующие перекрыли проходившую рядом стратегически важную железнодорожную магистраль и несколько часов создавали дискомфорт пассажирам остановленного ими поезда: рубеж весны и лета выдался тогда аномально жарким. Были отправлены эмиссары на другие предприятия Новочеркасска, но поддержки у их коллективов электровозостроители не нашли. Самая агрессивно настроенная часть бастующих попыталась захватить городскую газораспределительную станцию и лишить газоснабжения Новочеркасск, но была вытеснена оттуда прибывшим нарядом внутренних войск. К вечеру силовикам удалось задержать три десятка дошедших до откровенного хулиганства участников волнений.В ночь на субботу 2 июня дабы помешать намечавшемуся шествию бастующих в центр, было принято решение не выпускать на линию городской транспорт. Добраться на работу или с работы оказалось невозможным, что также подхлестнуло волну недовольства. Кроме того, крайне неудачным оказалось и размещение воинского кордона на единственном в то время мосту через реку Тузлов, соединяющем две части города. В результате, люди, спешащие по делам, стали переходить реку вброд, их же примеру последовали манифестанты. Видя всю бесполезность перекрытия моста, военные не стали сдерживать демонстрацию.На площади перед Атаманским дворцом, где в те годы размещалось местное партийное и советское руководство, тон уже успевшему потерять организованность собранию, как и в прошлый день, задавали агрессивные личности, часто – пьяные. Протестующие ворвались во дворец и разгромили внутреннюю обстановку, по воспоминаниям очевидцев особое их негодование вызвали обнаруженные в горкомовском буфете бутерброды с чёрной икрой. Имели место попытки захвата здания Госбанка, откуда заблаговременно вывезли ценности, и городского отделения милиции. Здесь оба раза силовикам удалось отразить натиск толпы, но если при штурме банка дело обошлось рукопашной схваткой и дюжиной раненых с обоих сторон, то в отделении милиции пришлось застрелить четверых прорывавшихся к оружейной комнате.Главной причиной жестокой развязки на площади стало стремление некоторых манифестантов разоружить стоявших в оцеплении солдат после того, как те дали залп в воздух. И это был тот случай когда военнослужащий согласно уставу имеет право открыть огонь на поражение. После начала стрельбы находившиеся на площади принялись разбегаться кто куда, а основная масса погибших и пострадавших в тот момент была настигнута шальными пулями.Стихийные акции продолжались и на следующий день: в воскресенье 3 июня со стороны отдельных групп граждан имели место попытки нападений на силовиков, звучали угрозы в адрес власти, но сам протест уже выдохся. Окончательному подавлению волнений способствовали введение комендантского часа и задержание зачинщиков.Спекуляции на костяхИюньские события 1962 года в Новочеркасске успели обрасти целым пластом всевозможных домыслов и инсинуаций.Наиболее известна растиражированная история о мальчишках, залезших на деревья чтобы получше было наблюдать за происходящим и снятых пулями. Время от времени обязательно находятся свидетели рассказывающие о тех минутах душещипательные истории, но никаких документальных подтверждений этому нет. Тем более что личности всех погибших в тот день установили практически сразу, заявлений о пропаже других подростков не поступало ни тогда, ни позднее. Достоверно известно лишь о гибели двоих юношей 1946 и девушки 1947 годов рождения, но все они находились среди митингующих.Ещё одна муссируемая тема – это спешное и тайное захоронение жертв происшедшего. Причина похорон в ночь на 3 июня очень простая: уже упомянутая аномальная жара, да и особых возможностей долговременного хранения останков в морге тогда не имелось. Почему тайно – тоже понятно: в городе ещё продолжались волнения, пришлось хоронить партиями по семь человек в соседнем Новошахтинске, в пригороде Таганрога Марцево и в райцентре Тарасовский. Отметим что спустя три десятилетия прах всех этих людей был опознан и перезахоронен в Новочеркасске.Есть и откровенно глупые вещи, как, например заявление одного из сотрудников Русской службы ВВС о том, что производимые в Новочеркасске электровозы серий Н8, Н6О и Н8О в 1964 году переименовали соответственно в ВЛ8, ВЛ60 и ВЛ80 (ВЛ – "Владимир Ленин" – Ред.) чтобы стереть память о событиях двухлетней давности. На самом же деле переименование связано с тем, что выпуск наиболее востребованных моделей начал осуществляться как на Новочеркасском, так и на Тбилисском заводах, а в перспективе – планировался и в Луганске, поэтому решили не привязывать серийный индекс к тому или иному предприятию.Но нигде нет такого откровенного вранья о трагедии, как как в художественном кинематографе: авторы фильмов чуть ли не соревнуются в том, кто выльет больше грязи на советский строй.Например, в уже успевшем зрителю забыться сериале "Однажды в Ростове" главный герой, оказавшийся 2 июня 1962 года в Новочеркасске и ставший свидетелем происшедшего, решает переквалифицироваться в благородные разбойники, чтобы мстить ненавистной Советской власти налётами на магазины и сберкассы. Хотя в реальности братья Толстопятовы были достаточно аполитичными и в оппозиции к режиму не находились. Другой эпизод, являющийся чистым вымыслом: восстание арестованных в камере с захватом конвоира в заложники.Или взять провалившийся в прокате фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи": её героиня, чуть было не потеряв дочь во время стрельбы на площади перед Атаманским дворцом, из партработницы-сталинистки начинает медленно, но верно эволюционировать в антисоветчицы. И это при том, что во время Новочеркасских событий на улицах из политических лозунгов преобладали сталинистские: многие участники считали, что Сталин снижал цены, а Хрущёв лишь гайки завинчивает.Впрочем, ничего иного от авторов таких поделок ожидать не приходится: деньги, как известно, не пахнут.

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, история ссср, тбилиси, ссср, таганрог, хрущев, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин, ввс, советская власть, беспорядки, народные волнения, армия, расстрел, 1960-е, кино, фильм, сериал