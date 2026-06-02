Возгорание на НПЗ, пострадавший ребенок: ПВО уничтожила почти 150 вражеских дронов над Россией
07:27 02.06.2026 (обновлено: 07:31 02.06.2026)
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 148 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 2 июня телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Возгорание произошло на Ильском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в оперативном штабе региона. На месте работают оперативные и специальные службы.
Также в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома, никто не пострадал.
Более десяти БПЛА уничтожено ночью в Таганроге, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс". Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбито два БПЛА в Балаклавском районе, отметил губернатор Михаил Развожаев. Он попросил жителей Севастополя соблюдать меры безопасности.
В селе Бочковка Белгородского округа дрон ВСУ атаковал частный дом. Пострадал ребенок. 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, сообщили в оперативном штабе Белгородской области. Отмечается, что в результате детонации БПЛА также повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка дома.