"Дикий вой по всему Евросоюзу": Лукьянов рассказал, что изменит проигрыш Орбана

Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызовет "дикий вой" в Евросоюзе. Однако для самой Венгрии вряд ли что-то принципиально изменится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов

2026-04-13T20:26

Парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 12 апреля, завершились победой оппозиционной коалиции во главе с Петером Мадьяром, пишут РИА Новости. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение. Новое правительство уже заявило о намерении пересмотреть внешнеполитический курс страны, включая отношения с Брюсселем и позицию по украинскому вопросу.Эксперт отметил, что теперь, когда оппоненты Орбана победили, риторика изменится. "Они заклеймят антинародный курс предшественников", — заявил Лукьянов. По словам собеседника Украина.ру, Евросоюз с удовольствием возьмёт с Венгрии всё, что она задолжала. "А даст ли Евросоюз Венгрии что-то новое? Вряд ли. Сейчас вообще никто никому ничего не дает, потому что нечего", — пояснил он.Лукьянов подчеркнул, что психологически эти выборы были важны, поскольку Орбан сделал себя слишком знаковой фигурой. "Мы без сомнения услышим дикий вой по всему Евросоюзу: "Кончилось время проклятых популистов-автократов. И Трамп обделался в Иране, и Орбан проиграл", — заявил эксперт. "Но по существу, повторюсь, вряд ли что-то принципиально изменится", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Закарпатский узел. Фёдор Лукьянов о том, сдаст ли Евросоюз интересы венгерского меньшинства ради Киева" на сайте Украина.ру.О том, как поражение Орбана на парламентских выборах в Венгрии может изменить весь политический ландшафт Европы — в статье Виктории Титовой "Эпоха Орбана прошла. Что дальше?" на сайте Украина.ру.

