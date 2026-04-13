"Дикий вой по всему Евросоюзу": Лукьянов рассказал, что изменит проигрыш Орбана
Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызовет "дикий вой" в Евросоюзе. Однако для самой Венгрии вряд ли что-то принципиально изменится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
Парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 12 апреля, завершились победой оппозиционной коалиции во главе с Петером Мадьяром, пишут РИА Новости. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение. Новое правительство уже заявило о намерении пересмотреть внешнеполитический курс страны, включая отношения с Брюсселем и позицию по украинскому вопросу.Эксперт отметил, что теперь, когда оппоненты Орбана победили, риторика изменится. "Они заклеймят антинародный курс предшественников", — заявил Лукьянов. По словам собеседника Украина.ру, Евросоюз с удовольствием возьмёт с Венгрии всё, что она задолжала. "А даст ли Евросоюз Венгрии что-то новое? Вряд ли. Сейчас вообще никто никому ничего не дает, потому что нечего", — пояснил он.Лукьянов подчеркнул, что психологически эти выборы были важны, поскольку Орбан сделал себя слишком знаковой фигурой. "Мы без сомнения услышим дикий вой по всему Евросоюзу: "Кончилось время проклятых популистов-автократов. И Трамп обделался в Иране, и Орбан проиграл", — заявил эксперт. "Но по существу, повторюсь, вряд ли что-то принципиально изменится", — заключил собеседник издания.
20:26 13.04.2026
 
Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызовет "дикий вой" в Евросоюзе. Однако для самой Венгрии вряд ли что-то принципиально изменится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
Парламентские выборы в Венгрии, состоявшиеся 12 апреля, завершились победой оппозиционной коалиции во главе с Петером Мадьяром, пишут РИА Новости. Действующий премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение. Новое правительство уже заявило о намерении пересмотреть внешнеполитический курс страны, включая отношения с Брюсселем и позицию по украинскому вопросу.
Эксперт отметил, что теперь, когда оппоненты Орбана победили, риторика изменится. "Они заклеймят антинародный курс предшественников", — заявил Лукьянов.
По словам собеседника Украина.ру, Евросоюз с удовольствием возьмёт с Венгрии всё, что она задолжала. "А даст ли Евросоюз Венгрии что-то новое? Вряд ли. Сейчас вообще никто никому ничего не дает, потому что нечего", — пояснил он.
Лукьянов подчеркнул, что психологически эти выборы были важны, поскольку Орбан сделал себя слишком знаковой фигурой.
"Мы без сомнения услышим дикий вой по всему Евросоюзу: "Кончилось время проклятых популистов-автократов. И Трамп обделался в Иране, и Орбан проиграл", — заявил эксперт.
"Но по существу, повторюсь, вряд ли что-то принципиально изменится", — заключил собеседник издания.
