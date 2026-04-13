Эпоха Орбана прошла. Что дальше? - 13.04.2026 Украина.ру
Эпоха Орбана прошла. Что дальше?
Эпоха Орбана прошла. Что дальше? - 13.04.2026 Украина.ру
Эпоха Орбана прошла. Что дальше?
Поражение премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии может изменить весь политический ландшафт Европы. Новый этап будет ознаменовать ослабление влияния США на европейские дела
2026-04-13T17:32
2026-04-13T17:32
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В США итоги венгерского голосования были восприняты не просто как смена власти в европейской стране, а как геополитический удар по репутации лично Дональда Трампа. Реакция внутри американского истеблишмента раскололась. Демократы назвали уход Орбана поражением "авторитарных тенденций" в Европе. Даже среди республиканцев нашлись критики: сенатор Роджер Уикер и конгрессмен Дон Бэкон осудили вмешательство американской администрации в зарубежные выборы, назвав это ошибкой. Сам Трамп предпочел сохранить молчание.На Украине не скрывали радость после объявления результатов выборов в Венгрии. Конфликт двух стран перешёл даже на личности, Владимир Зеленский неоднократно угрожал Орбану. А украинский фактор стал главной предвыборной политтехнологией. Зеленский первым поспешил поздравить победителя выборов — Петера Мадьяра, заявив о готовности к конструктивному сотрудничеству и общему будущему в европейском доме.Но украинские эксперты предупреждают: новый венгерский лидер хоть и критиковал Орбана за "пророссийский курс", но занимал жесткую позицию по вопросу поставок оружия Украине и выступает за замедление процесса евроинтеграции Киева. Как изменится европейская политика в связи с уходом эпохи Орбана – анализировали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Татьяна ПопЧто же, на улице глобалистов перевернулся грузовик с перемогами. Ненавистный Брюсселю и Киеву Орбан уходит. Причем майданный сценарий не потребовался, хотя его оппоненты и явно были к этому готовы. Виктор признал поражение и поздравил оппонента – достойно, как на мой взгляд, и достаточно мудро с точки зрения сохранения спокойствия в своей стране. Всегда подчеркивала, что он не пророссийский, а именно провенгерский политик.Несложно наванговать, что сейчас на Украине "внезапно сам починится" нефтепровод "Дружба", а ЕС быстренько согласует и выдаст просрочке 90 млрд евро кредита на продолжение войны до последнего украинца.Проиграли ли мы от смены власти в Венгрии?В некоторой мере да, и тут, конечно, есть вопросики к нашей "мягкой силе" и выбору инструментов по ее использованию (ну да, ну да, зачем же привлекать реальных экспертов, которые прожили в пограничье с Европой половину сознательной жизни и не понаслышке знакомы с менталитетом, традициями и актуальными проблемами, если есть свои из пула, а если "свои" чего-то не знают, нагуглят).Впрочем, отмечу, что мы тут не одни. Весомый, если не сокрушительный, вклад в исход венгерских выборов сделал товарищ Трамп со своей иранской авантюрой.Как я и предупреждала в последние недели, в текущих раскладах поддержка президента США – точно не бонус, а скорее подножка всем консервативным силам в мире.В общем, делайте выводы сами!Публицист Вадим АвваПроигрыш Орбана - это, разумеется, победа европейской партии войны. Той части истеблишмента ЕС и Британии, которая выступает за абсолютную гегемонию Лондона и Брюсселя над всем евразийским пространством, для чего необходимо уничтожить российскую государственность. Только не понимаю: почему проигрыш Орбана и торжество Мадьяра – означают проигрыш Америки или Трампа? Новый Drang nach Osten – ведет континент к большой, скорее всего ядерной, европейской войне. Разве она не в интересах США? Не в интересах Трампа?Данная версия портит лицо ораве шептунов, истово проповедующих, что Дональд и его администрация представляют собой эксцесс в американской политике, но если с ними не согласиться, мы получаем стройную и логическую картину. Ради войны с Россией Трампу нужно было утопить "друга" Орбана. И друг Вэнс справился с заданием на отлично.Рядовые венгры голосовали за запах сытой прошлой жизни – европейские дотации и дешёвый бензин. Венгерская молодежь голосовала за кружевные трусики, пособия и право ничего не делать до 35. Будапешт це Украина. А проголосовала за войну. За пепел и горящие города Европы.10-миллионная страна не в силах противиться политической воле 450-миллионного континента. Орбан был обречен. Выборы в Венгрии продемонстрировали, что лояльность местной бюрократии определяется страхом. Если Зеленский открыто и безнаказанно угрожает премьеру страны, то что он, или коллективные они, сделают с неверно считающим голоса представителем ЦИК? Быть членом европейского НСДАП – вопрос политического выживания. Не примкнувшим не место в ЕС и Британии.Поражение Орбана - это и поражение Вучича, трансформации Сербии в анти-Россию. Тем, кто уверяет нас, что Европа не способна воевать с Россией из-за отсутствия ресурсов, укажу на главный европейский ресурс – население. Его никому не жалко. У него нет заступника, потому что постсоветский период уничтожил всех настоящих левых. Добро пожаловать в ад!Политолог Вадим ТрухачёвТеперь о том, что сделает Мадьяр, и почему он победил на выборах в Венгрии. Он больше говорил о школах, больницах, дорогах и ценах. Он поставил внутреннюю политику вперёд внешней. И народ это оценил. Мадьяр - не леволиберальный клоун. Он против приёма мигрантов с Ближнего Востока. Но он будет от приёма мигрантов откупаться, а не пытаться молча не выполнять решение ЕС, как Орбан. Он не одобряет однополые браки - хотя не так жёстко, как Орбан. И потому хотя однополые браки он не узаконит, но законы против гей-пропаганды отменит. Он не ставит под сомнение национальный характер государства. Он против членства Украины в ЕС и за автономию для венгров Закарпатья. Он не хочет давать ей оружие. Но он считает, что Венгрия, будучи страной небогатой, не может ссориться с Евросоюзом и странами Западной Европы. Именно они дают венграм деньги и рабочие места. И поэтому он разорвёт атомные и нефтегазовые контракты с Россией. Не будет мешать принятию антироссийских санкций и вооружению Украины.Мадьяр - не патентованный русофоб. Он просто евроатлантист, и его отношение к России "среднее по Европе". К слову, таким же был и молодой Орбан 20 лет назад. Почти в точности.Политолог Алексей ЧадаевПо поводу поражения Орбана, политтехнологическое. Несколько моментов. Про поддержку Вэнса и Трампа и её токсичность в нынешних обстоятельствах уже не написал только ленивый, но упустили верхнеуровневый момент: у США, не только у трампистов, но и у демов, сейчас вообще нет никакого хорошего предложения для Европы. Покупайте дорого наши энергоресурсы, платите нам за оружие для Украины, участвуйте в наших затеях — ну, так себе предложение. Ну то есть даже если (когда) респы проиграют, придёт условная Камала и предложит ЕС вернуть всё взад — звучит не очень вдохновляюще, если смотреть их глазами.Конфликт венгров с хохлами никуда не денется от смены партии в Будапеште, поскольку у него есть объективные причины, которые опять-таки не загримируешь политтехнологиями. Возможно, он перетечёт в другие формы, но у него есть своя динамика, вообще перпендикулярная нашей СВО и нашим делам.Ну а для нас упование на каких-то "наших людей" (которые не особо-то и наши) в ЕС, и, в частности, орбанофилию, я всегда рассматривал как злостную форму куколдизма. Армия и флот, точка.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПобеда оппозиции на парламентских выборах в Венгрии и уход Виктора Орбана после 16 лет правления — событие, которое в европейской повестке уже интерпретируется как "перелом" и "возвращение Венгрии в Европу". Однако при внимательном рассмотрении речь идёт не столько о смене курса Будапешта, сколько о смене конфигурации ограничений, внутри которых этот курс реализуется.Результат выборов — это прежде всего внутренний кризис модели Орбана. Высокая явка (около 78%) и убедительная победа партии Петера Мадьяра (конституционное большинство в парламенте) указывают на накопленный запрос на смену управления. Ключевые факторы известны и неоднократно озвучивались: экономическая стагнация, снижение уровня жизни, кризис доверия к элите. Сработал и эффект "инсайдера против системы": Мадьяр вышел из орбановских кругов, и оппозиция эффективно проголосовала за него по принципу "лишь бы не Орбан".На уровне ЕС значение выборов очевидно: исчезает один из ключевых игроков, блокировавших решения по Украине, антироссийским санкциям и финансовым пакетам. Поэтому реакция европейских лидеров носит откровенно триумфальный характер: выборы интерпретируются как "победа Европы". Форинт и активы Венгрии резко выросли на ожиданиях разморозки до €18 млрд европейских фондов и сближения с ЕС.Однако здесь возникает ключевое ограничение: устранение одного политического барьера не равнозначно автоматическому принятию решений. Даже при более проевропейском правительстве остаются факторы, которые Орбан не создавал, а лишь отражал.Никуда не делась энергетическая уязвимость Европы. Любые кризисы, например вокруг Ормузского пролива, напрямую бьют по способности ЕС финансировать внешнюю и внутреннюю политику. Остались бюджетные вопросы, из-за которых та же помощь Украине — это не только политическое решение, но и дилемма возможностей в условиях стагнации европейских экономик, когда поддержка Киева становится предметом внутреннего торга. Уход Орбана не означает, что проблемы исчезнут, — просто теперь их будут реже озвучивать.Конечно, для Киева результат сейчас выглядит позитивно. Повышается вероятность разблокировки финансовых пакетов, упрощается принятие решений в ЕС, исчезает один из символических противников евроинтеграции Киева. Да, это повышает шансы — но не даёт автоматическую гарантию.Для России приход Мадьяра означает переход отношений с Будапештом и Европой в новое качество. Скорее негативное, поскольку новая Венгрия — это ещё и потенциальный хаб снабжения Украины оружием, вкупе со снижением запроса на российские энергоносители. Что сокращает наш маневр на европейском направлении.Заодно стало понятно, что на европейском ландшафте поддержка со стороны Трампа/Вэнса — не столько плюс, сколько минус. И это плохие новости уже для Белого дома — как и для электоральных перспектив республиканцев на довыборах в Конгресс. Поражение Орбана — это в первую очередь удар по стратегии Трампа в битве с леволиберальными элитами Европы и, в целом, с ЕС.Трамп и всё MAGA открыто поддержали Орбана, который был для Белого дома важнейшим союзником, с точки зрения влияния на внутренние дела ЕС в рамках трансатлантической политической экспансии Вашингтона. Теперь этот союзник потерян, и элиты ЕС своё положение в противостоянии с Трампом упрочили. В целом, более сконцентрированная Европа уменьшает и без того слабые шансы на то, что Киев согласится с требованиями России (и США) по выводу ВСУ с Донбасса. А значит, война будет продолжена с повышением рисков перерастания в войну России с Европой.И всё же исчезновение Орбана лишает ЕС удобного алиби. До этого любые задержки в оказании помощи Киеву можно было списывать на "венгерское вето", а сам Орбан выступал универсальным объяснением всех внутренних противоречий в ЕС. Теперь вся ответственность ложится на сам ЕС и его страны-члены.Венгрия после Орбана: чем Будапешт теперь не угодил Зеленскому? Хроника событий на утро 13 апреля
европа
венгрия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077305819_0:0:1639:1229_1920x0_80_0_0_f0c9d29cce227b7ff279ed0f187ebdfe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, европа, виктор орбан, венгрия, ес, цик, вооруженные силы украины, дональд трамп, украина, мадьяр
Эксклюзив, Европа, Виктор Орбан, Венгрия, ЕС, ЦИК, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Украина, Мадьяр

Эпоха Орбана прошла. Что дальше?

17:32 13.04.2026
 
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Поражение премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии может изменить весь политический ландшафт Европы. Новый этап будет ознаменовать ослабление влияния США на европейские дела
В США итоги венгерского голосования были восприняты не просто как смена власти в европейской стране, а как геополитический удар по репутации лично Дональда Трампа.
Реакция внутри американского истеблишмента раскололась. Демократы назвали уход Орбана поражением "авторитарных тенденций" в Европе. Даже среди республиканцев нашлись критики: сенатор Роджер Уикер и конгрессмен Дон Бэкон осудили вмешательство американской администрации в зарубежные выборы, назвав это ошибкой. Сам Трамп предпочел сохранить молчание.
На Украине не скрывали радость после объявления результатов выборов в Венгрии. Конфликт двух стран перешёл даже на личности, Владимир Зеленский неоднократно угрожал Орбану. А украинский фактор стал главной предвыборной политтехнологией. Зеленский первым поспешил поздравить победителя выборов — Петера Мадьяра, заявив о готовности к конструктивному сотрудничеству и общему будущему в европейском доме.
Но украинские эксперты предупреждают: новый венгерский лидер хоть и критиковал Орбана за "пророссийский курс", но занимал жесткую позицию по вопросу поставок оружия Украине и выступает за замедление процесса евроинтеграции Киева. Как изменится европейская политика в связи с уходом эпохи Орбана – анализировали эксперты в своих соцсетях.
Общественный деятель Татьяна Поп
Что же, на улице глобалистов перевернулся грузовик с перемогами. Ненавистный Брюсселю и Киеву Орбан уходит. Причем майданный сценарий не потребовался, хотя его оппоненты и явно были к этому готовы. Виктор признал поражение и поздравил оппонента – достойно, как на мой взгляд, и достаточно мудро с точки зрения сохранения спокойствия в своей стране. Всегда подчеркивала, что он не пророссийский, а именно провенгерский политик.
Несложно наванговать, что сейчас на Украине "внезапно сам починится" нефтепровод "Дружба", а ЕС быстренько согласует и выдаст просрочке 90 млрд евро кредита на продолжение войны до последнего украинца.
Проиграли ли мы от смены власти в Венгрии?
В некоторой мере да, и тут, конечно, есть вопросики к нашей "мягкой силе" и выбору инструментов по ее использованию (ну да, ну да, зачем же привлекать реальных экспертов, которые прожили в пограничье с Европой половину сознательной жизни и не понаслышке знакомы с менталитетом, традициями и актуальными проблемами, если есть свои из пула, а если "свои" чего-то не знают, нагуглят).
Впрочем, отмечу, что мы тут не одни. Весомый, если не сокрушительный, вклад в исход венгерских выборов сделал товарищ Трамп со своей иранской авантюрой.
Как я и предупреждала в последние недели, в текущих раскладах поддержка президента США – точно не бонус, а скорее подножка всем консервативным силам в мире.
В общем, делайте выводы сами!
Публицист Вадим Авва
Проигрыш Орбана - это, разумеется, победа европейской партии войны. Той части истеблишмента ЕС и Британии, которая выступает за абсолютную гегемонию Лондона и Брюсселя над всем евразийским пространством, для чего необходимо уничтожить российскую государственность. Только не понимаю: почему проигрыш Орбана и торжество Мадьяра – означают проигрыш Америки или Трампа? Новый Drang nach Osten – ведет континент к большой, скорее всего ядерной, европейской войне. Разве она не в интересах США? Не в интересах Трампа?
Данная версия портит лицо ораве шептунов, истово проповедующих, что Дональд и его администрация представляют собой эксцесс в американской политике, но если с ними не согласиться, мы получаем стройную и логическую картину. Ради войны с Россией Трампу нужно было утопить "друга" Орбана. И друг Вэнс справился с заданием на отлично.
Рядовые венгры голосовали за запах сытой прошлой жизни – европейские дотации и дешёвый бензин. Венгерская молодежь голосовала за кружевные трусики, пособия и право ничего не делать до 35. Будапешт це Украина. А проголосовала за войну. За пепел и горящие города Европы.
10-миллионная страна не в силах противиться политической воле 450-миллионного континента. Орбан был обречен. Выборы в Венгрии продемонстрировали, что лояльность местной бюрократии определяется страхом. Если Зеленский открыто и безнаказанно угрожает премьеру страны, то что он, или коллективные они, сделают с неверно считающим голоса представителем ЦИК? Быть членом европейского НСДАП – вопрос политического выживания. Не примкнувшим не место в ЕС и Британии.
Поражение Орбана - это и поражение Вучича, трансформации Сербии в анти-Россию. Тем, кто уверяет нас, что Европа не способна воевать с Россией из-за отсутствия ресурсов, укажу на главный европейский ресурс – население. Его никому не жалко. У него нет заступника, потому что постсоветский период уничтожил всех настоящих левых. Добро пожаловать в ад!
Политолог Вадим Трухачёв
Теперь о том, что сделает Мадьяр, и почему он победил на выборах в Венгрии. Он больше говорил о школах, больницах, дорогах и ценах. Он поставил внутреннюю политику вперёд внешней. И народ это оценил. Мадьяр - не леволиберальный клоун. Он против приёма мигрантов с Ближнего Востока. Но он будет от приёма мигрантов откупаться, а не пытаться молча не выполнять решение ЕС, как Орбан. Он не одобряет однополые браки - хотя не так жёстко, как Орбан.
И потому хотя однополые браки он не узаконит, но законы против гей-пропаганды отменит. Он не ставит под сомнение национальный характер государства. Он против членства Украины в ЕС и за автономию для венгров Закарпатья. Он не хочет давать ей оружие. Но он считает, что Венгрия, будучи страной небогатой, не может ссориться с Евросоюзом и странами Западной Европы. Именно они дают венграм деньги и рабочие места. И поэтому он разорвёт атомные и нефтегазовые контракты с Россией. Не будет мешать принятию антироссийских санкций и вооружению Украины.
Мадьяр - не патентованный русофоб. Он просто евроатлантист, и его отношение к России "среднее по Европе". К слову, таким же был и молодой Орбан 20 лет назад. Почти в точности.
Политолог Алексей Чадаев
По поводу поражения Орбана, политтехнологическое. Несколько моментов. Про поддержку Вэнса и Трампа и её токсичность в нынешних обстоятельствах уже не написал только ленивый, но упустили верхнеуровневый момент: у США, не только у трампистов, но и у демов, сейчас вообще нет никакого хорошего предложения для Европы. Покупайте дорого наши энергоресурсы, платите нам за оружие для Украины, участвуйте в наших затеях — ну, так себе предложение. Ну то есть даже если (когда) респы проиграют, придёт условная Камала и предложит ЕС вернуть всё взад — звучит не очень вдохновляюще, если смотреть их глазами.
Конфликт венгров с хохлами никуда не денется от смены партии в Будапеште, поскольку у него есть объективные причины, которые опять-таки не загримируешь политтехнологиями. Возможно, он перетечёт в другие формы, но у него есть своя динамика, вообще перпендикулярная нашей СВО и нашим делам.
Ну а для нас упование на каких-то "наших людей" (которые не особо-то и наши) в ЕС, и, в частности, орбанофилию, я всегда рассматривал как злостную форму куколдизма. Армия и флот, точка.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Победа оппозиции на парламентских выборах в Венгрии и уход Виктора Орбана после 16 лет правления — событие, которое в европейской повестке уже интерпретируется как "перелом" и "возвращение Венгрии в Европу". Однако при внимательном рассмотрении речь идёт не столько о смене курса Будапешта, сколько о смене конфигурации ограничений, внутри которых этот курс реализуется.
Результат выборов — это прежде всего внутренний кризис модели Орбана. Высокая явка (около 78%) и убедительная победа партии Петера Мадьяра (конституционное большинство в парламенте) указывают на накопленный запрос на смену управления. Ключевые факторы известны и неоднократно озвучивались: экономическая стагнация, снижение уровня жизни, кризис доверия к элите. Сработал и эффект "инсайдера против системы": Мадьяр вышел из орбановских кругов, и оппозиция эффективно проголосовала за него по принципу "лишь бы не Орбан".
На уровне ЕС значение выборов очевидно: исчезает один из ключевых игроков, блокировавших решения по Украине, антироссийским санкциям и финансовым пакетам. Поэтому реакция европейских лидеров носит откровенно триумфальный характер: выборы интерпретируются как "победа Европы". Форинт и активы Венгрии резко выросли на ожиданиях разморозки до €18 млрд европейских фондов и сближения с ЕС.
Однако здесь возникает ключевое ограничение: устранение одного политического барьера не равнозначно автоматическому принятию решений. Даже при более проевропейском правительстве остаются факторы, которые Орбан не создавал, а лишь отражал.
Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа
Никуда не делась энергетическая уязвимость Европы. Любые кризисы, например вокруг Ормузского пролива, напрямую бьют по способности ЕС финансировать внешнюю и внутреннюю политику. Остались бюджетные вопросы, из-за которых та же помощь Украине — это не только политическое решение, но и дилемма возможностей в условиях стагнации европейских экономик, когда поддержка Киева становится предметом внутреннего торга. Уход Орбана не означает, что проблемы исчезнут, — просто теперь их будут реже озвучивать.
Конечно, для Киева результат сейчас выглядит позитивно. Повышается вероятность разблокировки финансовых пакетов, упрощается принятие решений в ЕС, исчезает один из символических противников евроинтеграции Киева. Да, это повышает шансы — но не даёт автоматическую гарантию.
Для России приход Мадьяра означает переход отношений с Будапештом и Европой в новое качество. Скорее негативное, поскольку новая Венгрия — это ещё и потенциальный хаб снабжения Украины оружием, вкупе со снижением запроса на российские энергоносители. Что сокращает наш маневр на европейском направлении.
Заодно стало понятно, что на европейском ландшафте поддержка со стороны Трампа/Вэнса — не столько плюс, сколько минус. И это плохие новости уже для Белого дома — как и для электоральных перспектив республиканцев на довыборах в Конгресс. Поражение Орбана — это в первую очередь удар по стратегии Трампа в битве с леволиберальными элитами Европы и, в целом, с ЕС.
Трамп и всё MAGA открыто поддержали Орбана, который был для Белого дома важнейшим союзником, с точки зрения влияния на внутренние дела ЕС в рамках трансатлантической политической экспансии Вашингтона. Теперь этот союзник потерян, и элиты ЕС своё положение в противостоянии с Трампом упрочили. В целом, более сконцентрированная Европа уменьшает и без того слабые шансы на то, что Киев согласится с требованиями России (и США) по выводу ВСУ с Донбасса. А значит, война будет продолжена с повышением рисков перерастания в войну России с Европой.
И всё же исчезновение Орбана лишает ЕС удобного алиби. До этого любые задержки в оказании помощи Киеву можно было списывать на "венгерское вето", а сам Орбан выступал универсальным объяснением всех внутренних противоречий в ЕС. Теперь вся ответственность ложится на сам ЕС и его страны-члены.
