Эпоха Орбана прошла. Что дальше?

Поражение премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии может изменить весь политический ландшафт Европы. Новый этап будет ознаменовать ослабление влияния США на европейские дела

2026-04-13T17:32

В США итоги венгерского голосования были восприняты не просто как смена власти в европейской стране, а как геополитический удар по репутации лично Дональда Трампа. Реакция внутри американского истеблишмента раскололась. Демократы назвали уход Орбана поражением "авторитарных тенденций" в Европе. Даже среди республиканцев нашлись критики: сенатор Роджер Уикер и конгрессмен Дон Бэкон осудили вмешательство американской администрации в зарубежные выборы, назвав это ошибкой. Сам Трамп предпочел сохранить молчание.На Украине не скрывали радость после объявления результатов выборов в Венгрии. Конфликт двух стран перешёл даже на личности, Владимир Зеленский неоднократно угрожал Орбану. А украинский фактор стал главной предвыборной политтехнологией. Зеленский первым поспешил поздравить победителя выборов — Петера Мадьяра, заявив о готовности к конструктивному сотрудничеству и общему будущему в европейском доме.Но украинские эксперты предупреждают: новый венгерский лидер хоть и критиковал Орбана за "пророссийский курс", но занимал жесткую позицию по вопросу поставок оружия Украине и выступает за замедление процесса евроинтеграции Киева. Как изменится европейская политика в связи с уходом эпохи Орбана – анализировали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Татьяна ПопЧто же, на улице глобалистов перевернулся грузовик с перемогами. Ненавистный Брюсселю и Киеву Орбан уходит. Причем майданный сценарий не потребовался, хотя его оппоненты и явно были к этому готовы. Виктор признал поражение и поздравил оппонента – достойно, как на мой взгляд, и достаточно мудро с точки зрения сохранения спокойствия в своей стране. Всегда подчеркивала, что он не пророссийский, а именно провенгерский политик.Несложно наванговать, что сейчас на Украине "внезапно сам починится" нефтепровод "Дружба", а ЕС быстренько согласует и выдаст просрочке 90 млрд евро кредита на продолжение войны до последнего украинца.Проиграли ли мы от смены власти в Венгрии?В некоторой мере да, и тут, конечно, есть вопросики к нашей "мягкой силе" и выбору инструментов по ее использованию (ну да, ну да, зачем же привлекать реальных экспертов, которые прожили в пограничье с Европой половину сознательной жизни и не понаслышке знакомы с менталитетом, традициями и актуальными проблемами, если есть свои из пула, а если "свои" чего-то не знают, нагуглят).Впрочем, отмечу, что мы тут не одни. Весомый, если не сокрушительный, вклад в исход венгерских выборов сделал товарищ Трамп со своей иранской авантюрой.Как я и предупреждала в последние недели, в текущих раскладах поддержка президента США – точно не бонус, а скорее подножка всем консервативным силам в мире.В общем, делайте выводы сами!Публицист Вадим АвваПроигрыш Орбана - это, разумеется, победа европейской партии войны. Той части истеблишмента ЕС и Британии, которая выступает за абсолютную гегемонию Лондона и Брюсселя над всем евразийским пространством, для чего необходимо уничтожить российскую государственность. Только не понимаю: почему проигрыш Орбана и торжество Мадьяра – означают проигрыш Америки или Трампа? Новый Drang nach Osten – ведет континент к большой, скорее всего ядерной, европейской войне. Разве она не в интересах США? Не в интересах Трампа?Данная версия портит лицо ораве шептунов, истово проповедующих, что Дональд и его администрация представляют собой эксцесс в американской политике, но если с ними не согласиться, мы получаем стройную и логическую картину. Ради войны с Россией Трампу нужно было утопить "друга" Орбана. И друг Вэнс справился с заданием на отлично.Рядовые венгры голосовали за запах сытой прошлой жизни – европейские дотации и дешёвый бензин. Венгерская молодежь голосовала за кружевные трусики, пособия и право ничего не делать до 35. Будапешт це Украина. А проголосовала за войну. За пепел и горящие города Европы.10-миллионная страна не в силах противиться политической воле 450-миллионного континента. Орбан был обречен. Выборы в Венгрии продемонстрировали, что лояльность местной бюрократии определяется страхом. Если Зеленский открыто и безнаказанно угрожает премьеру страны, то что он, или коллективные они, сделают с неверно считающим голоса представителем ЦИК? Быть членом европейского НСДАП – вопрос политического выживания. Не примкнувшим не место в ЕС и Британии.Поражение Орбана - это и поражение Вучича, трансформации Сербии в анти-Россию. Тем, кто уверяет нас, что Европа не способна воевать с Россией из-за отсутствия ресурсов, укажу на главный европейский ресурс – население. Его никому не жалко. У него нет заступника, потому что постсоветский период уничтожил всех настоящих левых. Добро пожаловать в ад!Политолог Вадим ТрухачёвТеперь о том, что сделает Мадьяр, и почему он победил на выборах в Венгрии. Он больше говорил о школах, больницах, дорогах и ценах. Он поставил внутреннюю политику вперёд внешней. И народ это оценил. Мадьяр - не леволиберальный клоун. Он против приёма мигрантов с Ближнего Востока. Но он будет от приёма мигрантов откупаться, а не пытаться молча не выполнять решение ЕС, как Орбан. Он не одобряет однополые браки - хотя не так жёстко, как Орбан. И потому хотя однополые браки он не узаконит, но законы против гей-пропаганды отменит. Он не ставит под сомнение национальный характер государства. Он против членства Украины в ЕС и за автономию для венгров Закарпатья. Он не хочет давать ей оружие. Но он считает, что Венгрия, будучи страной небогатой, не может ссориться с Евросоюзом и странами Западной Европы. Именно они дают венграм деньги и рабочие места. И поэтому он разорвёт атомные и нефтегазовые контракты с Россией. Не будет мешать принятию антироссийских санкций и вооружению Украины.Мадьяр - не патентованный русофоб. Он просто евроатлантист, и его отношение к России "среднее по Европе". К слову, таким же был и молодой Орбан 20 лет назад. Почти в точности.Политолог Алексей ЧадаевПо поводу поражения Орбана, политтехнологическое. Несколько моментов. Про поддержку Вэнса и Трампа и её токсичность в нынешних обстоятельствах уже не написал только ленивый, но упустили верхнеуровневый момент: у США, не только у трампистов, но и у демов, сейчас вообще нет никакого хорошего предложения для Европы. Покупайте дорого наши энергоресурсы, платите нам за оружие для Украины, участвуйте в наших затеях — ну, так себе предложение. Ну то есть даже если (когда) респы проиграют, придёт условная Камала и предложит ЕС вернуть всё взад — звучит не очень вдохновляюще, если смотреть их глазами.Конфликт венгров с хохлами никуда не денется от смены партии в Будапеште, поскольку у него есть объективные причины, которые опять-таки не загримируешь политтехнологиями. Возможно, он перетечёт в другие формы, но у него есть своя динамика, вообще перпендикулярная нашей СВО и нашим делам.Ну а для нас упование на каких-то "наших людей" (которые не особо-то и наши) в ЕС, и, в частности, орбанофилию, я всегда рассматривал как злостную форму куколдизма. Армия и флот, точка.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПобеда оппозиции на парламентских выборах в Венгрии и уход Виктора Орбана после 16 лет правления — событие, которое в европейской повестке уже интерпретируется как "перелом" и "возвращение Венгрии в Европу". Однако при внимательном рассмотрении речь идёт не столько о смене курса Будапешта, сколько о смене конфигурации ограничений, внутри которых этот курс реализуется.Результат выборов — это прежде всего внутренний кризис модели Орбана. Высокая явка (около 78%) и убедительная победа партии Петера Мадьяра (конституционное большинство в парламенте) указывают на накопленный запрос на смену управления. Ключевые факторы известны и неоднократно озвучивались: экономическая стагнация, снижение уровня жизни, кризис доверия к элите. Сработал и эффект "инсайдера против системы": Мадьяр вышел из орбановских кругов, и оппозиция эффективно проголосовала за него по принципу "лишь бы не Орбан".На уровне ЕС значение выборов очевидно: исчезает один из ключевых игроков, блокировавших решения по Украине, антироссийским санкциям и финансовым пакетам. Поэтому реакция европейских лидеров носит откровенно триумфальный характер: выборы интерпретируются как "победа Европы". Форинт и активы Венгрии резко выросли на ожиданиях разморозки до €18 млрд европейских фондов и сближения с ЕС.Однако здесь возникает ключевое ограничение: устранение одного политического барьера не равнозначно автоматическому принятию решений. Даже при более проевропейском правительстве остаются факторы, которые Орбан не создавал, а лишь отражал.Никуда не делась энергетическая уязвимость Европы. Любые кризисы, например вокруг Ормузского пролива, напрямую бьют по способности ЕС финансировать внешнюю и внутреннюю политику. Остались бюджетные вопросы, из-за которых та же помощь Украине — это не только политическое решение, но и дилемма возможностей в условиях стагнации европейских экономик, когда поддержка Киева становится предметом внутреннего торга. Уход Орбана не означает, что проблемы исчезнут, — просто теперь их будут реже озвучивать.Конечно, для Киева результат сейчас выглядит позитивно. Повышается вероятность разблокировки финансовых пакетов, упрощается принятие решений в ЕС, исчезает один из символических противников евроинтеграции Киева. Да, это повышает шансы — но не даёт автоматическую гарантию.Для России приход Мадьяра означает переход отношений с Будапештом и Европой в новое качество. Скорее негативное, поскольку новая Венгрия — это ещё и потенциальный хаб снабжения Украины оружием, вкупе со снижением запроса на российские энергоносители. Что сокращает наш маневр на европейском направлении.Заодно стало понятно, что на европейском ландшафте поддержка со стороны Трампа/Вэнса — не столько плюс, сколько минус. И это плохие новости уже для Белого дома — как и для электоральных перспектив республиканцев на довыборах в Конгресс. Поражение Орбана — это в первую очередь удар по стратегии Трампа в битве с леволиберальными элитами Европы и, в целом, с ЕС.Трамп и всё MAGA открыто поддержали Орбана, который был для Белого дома важнейшим союзником, с точки зрения влияния на внутренние дела ЕС в рамках трансатлантической политической экспансии Вашингтона. Теперь этот союзник потерян, и элиты ЕС своё положение в противостоянии с Трампом упрочили. В целом, более сконцентрированная Европа уменьшает и без того слабые шансы на то, что Киев согласится с требованиями России (и США) по выводу ВСУ с Донбасса. А значит, война будет продолжена с повышением рисков перерастания в войну России с Европой.И всё же исчезновение Орбана лишает ЕС удобного алиби. До этого любые задержки в оказании помощи Киеву можно было списывать на "венгерское вето", а сам Орбан выступал универсальным объяснением всех внутренних противоречий в ЕС. Теперь вся ответственность ложится на сам ЕС и его страны-члены.Венгрия после Орбана: чем Будапешт теперь не угодил Зеленскому? Хроника событий на утро 13 апреля

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

