Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260412/izvestnaya-para-operatorov-bpla-pogibla-tochechnym-udarom-na-krasnoarmeyskom-napravlenii-1077809995.html
Известная пара операторов БПЛА погибла точечным ударом на красноармейском направлении
2026-04-12T12:02
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0c/1077809802_45:0:756:400_1920x0_80_0_0_94e28ea906e26d95aa128d4f3c5ec3ee.jpg
© Украина.ру / Российская газетаСупруги Полищук
Супруги Полищук - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Украина.ру / Российская газета
Читать в
ДзенTelegram
Супруги Богдан и Светлана Полищук, служившие операторами беспилотников в 152-й егерской бригаде ВСУ, ликвидированы 24 марта в результате точечного удара. Об этом 12 апреля сообщает телеграм-канал "Военное дело"
152-я егерская бригада ВСУ сообщила о гибели супругов Богдана и Светланы Полищук, служивших операторами БПЛА. Как пишет телеграм-канал "Военное дело", пара была ликвидирована 24 марта точечным ударом на красноармейском направлении. Другие подробности их смерти не раскрываются.
Супруги Полищук добровольно записались в ВСУ и получили определённую известность благодаря участию в съёмках пропагандистских роликов. По данным источников, воинскую часть они выбрали неудачно.
152-я бригада была сформирована осенью 2023 года как механизированная, впоследствии меняла статус на пехотную и вновь на механизированную. Командиром бригады, его заместителем и начальником штаба были назначены трое бывших сотрудников военкомата — после масштабной чистки в ТЦК, связанной со срывом планов мобилизации.
Как утверждается, из-за проблем с командованием бригада не смогла провести полноценное боевое слаживание. В подразделении не прекращались конфликты и трудности с личным составом. В 2024 году части 152-й бригады были приданы другим соединениям и направлены в Курскую область. По словам штабного офицера, там рядовой и сержантский состав "раза четыре обнулялся".
Осенью 2024 года бригаду вывели в район Красноармейска, переименовали в егерскую, но продолжали использовать по частям в составе других подразделений. Сообщается, что бойцов часто отправляли на передовую без чётких приказов и задач, а проблема дезертирства приобрела угрожающий характер. С января 2025 года егеря держат оборону к юго-западу от Красноармейска.
12 апреля в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля. Подробнее в материале ВСУ нарушили пасхальное перемирие почти 2000 раз с момента его начала. Главное к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пасха, выборы в Венгрии, переговоры по Ирану. Хроника событий на утро 12 апреля
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
