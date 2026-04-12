https://ukraina.ru/20260412/izvestnaya-para-operatorov-bpla-pogibla-tochechnym-udarom-na-krasnoarmeyskom-napravlenii-1077809995.html
Известная пара операторов БПЛА погибла точечным ударом на красноармейском направлении
Супруги Богдан и Светлана Полищук, служившие операторами беспилотников в 152-й егерской бригаде ВСУ, ликвидированы 24 марта в результате точечного удара. Об этом 12 апреля сообщает телеграм-канал "Военное дело"
2026-04-12T12:02
россия
курская область
венгрия
вооруженные силы украины
тцк
украина.ру
сво
спецоперация
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0c/1077809802_45:0:756:400_1920x0_80_0_0_94e28ea906e26d95aa128d4f3c5ec3ee.jpg
152-я егерская бригада ВСУ сообщила о гибели супругов Богдана и Светланы Полищук, служивших операторами БПЛА. Как пишет телеграм-канал "Военное дело", пара была ликвидирована 24 марта точечным ударом на красноармейском направлении. Другие подробности их смерти не раскрываются.Супруги Полищук добровольно записались в ВСУ и получили определённую известность благодаря участию в съёмках пропагандистских роликов. По данным источников, воинскую часть они выбрали неудачно.152-я бригада была сформирована осенью 2023 года как механизированная, впоследствии меняла статус на пехотную и вновь на механизированную. Командиром бригады, его заместителем и начальником штаба были назначены трое бывших сотрудников военкомата — после масштабной чистки в ТЦК, связанной со срывом планов мобилизации.Как утверждается, из-за проблем с командованием бригада не смогла провести полноценное боевое слаживание. В подразделении не прекращались конфликты и трудности с личным составом. В 2024 году части 152-й бригады были приданы другим соединениям и направлены в Курскую область. По словам штабного офицера, там рядовой и сержантский состав "раза четыре обнулялся".Осенью 2024 года бригаду вывели в район Красноармейска, переименовали в егерскую, но продолжали использовать по частям в составе других подразделений. Сообщается, что бойцов часто отправляли на передовую без чётких приказов и задач, а проблема дезертирства приобрела угрожающий характер. С января 2025 года егеря держат оборону к юго-западу от Красноармейска.12 апреля в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля. Подробнее в материале ВСУ нарушили пасхальное перемирие почти 2000 раз с момента его начала. Главное к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пасха, выборы в Венгрии, переговоры по Ирану. Хроника событий на утро 12 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0c/1077809802_134:0:667:400_1920x0_80_0_0_67cd3be2812263825e6dd4e7b7575a3c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру