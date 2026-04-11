В Запорожской области за сутки зафиксировали девять атак по гражданским объектам
В Запорожской области за сутки зафиксировали девять атак по гражданским объектам - 11.04.2026 Украина.ру
В Запорожской области за сутки зафиксировали девять атак по гражданским объектам
За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксировано девять случаев целенаправленных атак со стороны ВСУ по гражданским объектам. Об этом 11 апреля в своём телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.
2026-04-11T10:51
2026-04-11T10:51
2026-04-11T10:51
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано девять атак на мирные населённые пункты региона. В результате одного из ударов пострадал местный житель."За прошедшие сутки зафиксировано 9 фактов целенаправленных атак противника по мирным населённым пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавший", - написал Балицкий. В городе Каменка-Днепровская в результате удара беспилотника ранения получил мужчина 1963 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.Там же повреждена кровля здания приемного покоя Центральной районной больницы с последующим возгоранием. По данным властей, пожар оперативно ликвидирован, пострадавших среди персонала и пациентов нет.Кроме того, в Каменке-Днепровской зафиксированы повреждения остекления здания местного Дома культуры. В Токмакском муниципальном округе, в селе Чернозёмное, в результате атаки БПЛА поврежден гражданский автомобиль. Информация о других разрушениях и пострадавших уточняется.Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что 11 апреля в Новороссийске в результате падения обломков БПЛА повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также склад предприятия.
запорожская область
новороссийск
украина
запорожская область, новороссийск, украина, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Запорожская область, Новороссийск, Украина, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
В Запорожской области за сутки зафиксировали девять атак по гражданским объектам
За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксировано девять случаев целенаправленных атак со стороны ВСУ по гражданским объектам. Об этом 11 апреля в своём телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано девять атак на мирные населённые пункты региона. В результате одного из ударов пострадал местный житель.
"За прошедшие сутки зафиксировано 9 фактов целенаправленных атак противника по мирным населённым пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавший", - написал Балицкий.
В городе Каменка-Днепровская в результате удара беспилотника ранения получил мужчина 1963 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.
Там же повреждена кровля здания приемного покоя Центральной районной больницы с последующим возгоранием. По данным властей, пожар оперативно ликвидирован, пострадавших среди персонала и пациентов нет.
Кроме того, в Каменке-Днепровской зафиксированы повреждения остекления здания местного Дома культуры. В Токмакском муниципальном округе, в селе Чернозёмное, в результате атаки БПЛА поврежден гражданский автомобиль. Информация о других разрушениях и пострадавших уточняется.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что 11 апреля в Новороссийске в результате падения обломков БПЛА повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также склад предприятия. Подробнее в материале В Новороссийске обломки БПЛА повредили жилые дома и склад
