В Запорожской области за сутки зафиксировали девять атак по гражданским объектам
За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксировано девять случаев целенаправленных атак со стороны ВСУ по гражданским объектам. Об этом 11 апреля в своём телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.
2026-04-11T10:51
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано девять атак на мирные населённые пункты региона. В результате одного из ударов пострадал местный житель.
"За прошедшие сутки зафиксировано 9 фактов целенаправленных атак противника по мирным населённым пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавший", - написал Балицкий.
В городе Каменка-Днепровская в результате удара беспилотника ранения получил мужчина 1963 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.
Там же повреждена кровля здания приемного покоя Центральной районной больницы с последующим возгоранием. По данным властей, пожар оперативно ликвидирован, пострадавших среди персонала и пациентов нет.
Кроме того, в Каменке-Днепровской зафиксированы повреждения остекления здания местного Дома культуры. В Токмакском муниципальном округе, в селе Чернозёмное, в результате атаки БПЛА поврежден гражданский автомобиль. Информация о других разрушениях и пострадавших уточняется.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что 11 апреля в Новороссийске в результате падения обломков БПЛА повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также склад предприятия.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
