В Запорожской области за сутки зафиксировали девять атак по гражданским объектам

За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксировано девять случаев целенаправленных атак со стороны ВСУ по гражданским объектам. Об этом 11 апреля в своём телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

2026-04-11T10:51

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано девять атак на мирные населённые пункты региона. В результате одного из ударов пострадал местный житель."За прошедшие сутки зафиксировано 9 фактов целенаправленных атак противника по мирным населённым пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавший", - написал Балицкий. В городе Каменка-Днепровская в результате удара беспилотника ранения получил мужчина 1963 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.Там же повреждена кровля здания приемного покоя Центральной районной больницы с последующим возгоранием. По данным властей, пожар оперативно ликвидирован, пострадавших среди персонала и пациентов нет.Кроме того, в Каменке-Днепровской зафиксированы повреждения остекления здания местного Дома культуры. В Токмакском муниципальном округе, в селе Чернозёмное, в результате атаки БПЛА поврежден гражданский автомобиль. Информация о других разрушениях и пострадавших уточняется.Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что 11 апреля в Новороссийске в результате падения обломков БПЛА повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также склад предприятия. Подробнее в материале В Новороссийске обломки БПЛА повредили жилые дома и складБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Запад готовит вывоз людей с Украины. Хроника событий на утро 11 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

