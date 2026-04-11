В Новороссийске обломки БПЛА повредили жилые дома и склад
В Новороссийске в результате падения обломков беспилотника повреждения получили два многоквартирных и один частный дом, а также складское помещение одного из предприятий. Об этом 11 апреля сообщает оперативный штаб Краснодарского края
🟥 Пострадавших нет. В многоквартирных домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме также пострадало остекление;
🟥 Фрагменты БПЛА упали на складе одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали;
🟥 Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.
В ночь на 11 апреля российские БПЛА "Герань-2" атаковали объекты в Одесской и Сумской областях. Подробнее в материале ВС РФ нанесли ночные удары по объектам ВСУ в двух областях Украины
