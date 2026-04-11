Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260411/v-novorossiyske-oblomki-bpla-povredili-zhilye-doma-i-sklad-1077781582.html
В Новороссийске обломки БПЛА повредили жилые дома и склад
В Новороссийске в результате падения обломков беспилотника повреждения получили два многоквартирных и один частный дом, а также складское помещение одного из предприятий. Об этом 11 апреля сообщает оперативный штаб Краснодарского края
2026-04-11T10:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050328281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1539b4d8c4d66e091d2f7dcd7de6fe33.jpg
новороссийск
украина
краснодарский край
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050328281_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c574213e0a639d655251dd883041d018.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссийск, украина, краснодарский край, украина.ру, сво, спецоперация
Новороссийск, Украина, краснодарский край, Украина.ру, СВО, Спецоперация

© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Новороссийске в результате падения обломков беспилотника повреждения получили два многоквартирных и один частный дом, а также складское помещение одного из предприятий. Об этом 11 апреля сообщает оперативный штаб Краснодарского края
В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных и один частный дома, сообщает оперштаб региона.
🟥 Пострадавших нет. В многоквартирных домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме также пострадало остекление;
🟥 Фрагменты БПЛА упали на складе одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали;
🟥 Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.
В ночь на 11 апреля российские БПЛА "Герань-2" атаковали объекты в Одесской и Сумской областях. Подробнее в материале ВС РФ нанесли ночные удары по объектам ВСУ в двух областях Украины
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Запад готовит вывоз людей с Украины. Хроника событий на утро 11 апреля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
