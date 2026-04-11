В Кремле объявили о пасхальном перемирии. Главное к этому часу - 11.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260411/v-kremle-obyavili-o-paskhalnom-peremirii-glavnoe-k-etomu-chasu-1077779988.html
В Кремле объявили о пасхальном перемирии. Главное к этому часу
Пасхальное перемирие, о котором объявил президент России Владимир Путин, вступает в силу сегодня с 16:00 по московскому времени. Об этом и других новостях к этому часу 11 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-11T10:02
новости
россия
татьяна москалькова
хезболла
мчс
дональд трамп
кремль
израиль
владимир путин
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077567320_0:113:3395:2023_1920x0_80_0_0_cee68ac62a1fcccf9727395785880985.jpg
Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнётся сегодня. Оно продлится с 16.00 мск 11 апреля до конца 12 апреля, согласно сообщению на сайте Кремля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.Другие новости к этому часу:🟦 Одна тысяча пасхальных куличей освящена для добровольцев Южной группировки войск, сообщили в МО РФ;🟦 До шести человек возросло количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Мытищах, среди них есть ребенок. Об этом сообщает МЧС Московской области. Пожар полностью потушен;🟦 Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретится с верховным комиссаром ООН по правам человека на следующей неделе. Они обсудят удары ВСУ по гражданским объектам в РФ;🟦 Израиль не будет обсуждать прекращение огня с "Хезболлах" на переговорах с Ливаном, заявил посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лайтер;🟦 Ливанские власти и администрация президента США во главе с Трампом обратились к премьер-министру Израиля Нетаньяху с просьбой временно прекратить военные действия против движения "Хезболла" перед началом прямых переговоров. Об этом сообщил журналист интернет-портала Axios Барак Равид.Ранее стало известно, что послы Израиля и Ливана встретятся 14 апреля в Вашингтоне для обсуждения мирного соглашения между странами.
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077567320_615:0:3346:2048_1920x0_80_0_0_009cd172aa8b988261ca0ca23a9a2be2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
В Кремле объявили о пасхальном перемирии. Главное к этому часу

10:02 11.04.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пасхальное перемирие, о котором объявил президент России Владимир Путин, вступает в силу сегодня с 16:00 по московскому времени. Об этом и других новостях к этому часу 11 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнётся сегодня. Оно продлится с 16.00 мск 11 апреля до конца 12 апреля, согласно сообщению на сайте Кремля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.
Другие новости к этому часу:
🟦 Одна тысяча пасхальных куличей освящена для добровольцев Южной группировки войск, сообщили в МО РФ;
🟦 До шести человек возросло количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Мытищах, среди них есть ребенок. Об этом сообщает МЧС Московской области. Пожар полностью потушен;
🟦 Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретится с верховным комиссаром ООН по правам человека на следующей неделе. Они обсудят удары ВСУ по гражданским объектам в РФ;
🟦 Израиль не будет обсуждать прекращение огня с "Хезболлах" на переговорах с Ливаном, заявил посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лайтер;
🟦 Ливанские власти и администрация президента США во главе с Трампом обратились к премьер-министру Израиля Нетаньяху с просьбой временно прекратить военные действия против движения "Хезболла" перед началом прямых переговоров. Об этом сообщил журналист интернет-портала Axios Барак Равид.
Ранее стало известно, что послы Израиля и Ливана встретятся 14 апреля в Вашингтоне для обсуждения мирного соглашения между странами.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
