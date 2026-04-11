В Кремле объявили о пасхальном перемирии. Главное к этому часу

Пасхальное перемирие, о котором объявил президент России Владимир Путин, вступает в силу сегодня с 16:00 по московскому времени. Об этом и других новостях к этому часу 11 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-04-11T10:02

Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, начнётся сегодня. Оно продлится с 16.00 мск 11 апреля до конца 12 апреля, согласно сообщению на сайте Кремля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру.Другие новости к этому часу:🟦 Одна тысяча пасхальных куличей освящена для добровольцев Южной группировки войск, сообщили в МО РФ;🟦 До шести человек возросло количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Мытищах, среди них есть ребенок. Об этом сообщает МЧС Московской области. Пожар полностью потушен;🟦 Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретится с верховным комиссаром ООН по правам человека на следующей неделе. Они обсудят удары ВСУ по гражданским объектам в РФ;🟦 Израиль не будет обсуждать прекращение огня с "Хезболлах" на переговорах с Ливаном, заявил посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лайтер;🟦 Ливанские власти и администрация президента США во главе с Трампом обратились к премьер-министру Израиля Нетаньяху с просьбой временно прекратить военные действия против движения "Хезболла" перед началом прямых переговоров. Об этом сообщил журналист интернет-портала Axios Барак Равид.Ранее стало известно, что послы Израиля и Ливана встретятся 14 апреля в Вашингтоне для обсуждения мирного соглашения между странами.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

