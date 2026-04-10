https://ukraina.ru/20260410/ukrainets-otbil-prizyvnika-ugrozhaya-ttsk-kanistroy-s-benzinom-1077770135.html
Украинец отбил призывника, угрожая ТЦК канистрой с бензином
В Александровке Кировоградской области водитель врезался в авто ТЦК, чтобы освободить пленного призывника, сообщили 10 апреля украинские СМИ
2026-04-10T19:10
новости
александровка (азовский район)
кировоградская область
тцк
mercedes f015
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076163758_0:206:967:750_1920x0_80_0_0_027ef07f52278bb4ae2a162e768e5bfa.png
По их данным, на блокпосту в Александровке сотрудники ТЦК задержали мужчину. По дороге в Центр комплектования, возле села Подлесное, их микроавтобус догнал автомобиль Mercedes-Benz, который "подрезал" машину сотрудников ТЦК. Из иномарки вышел мужчина и достал из багажника канистру с бензином. Он требовал отпустить задержанного призывника, угрожая поджогом служебного автомобиля ТЦК. Призывника отпустили, но уже через 10 минут Mercedes-Benz его спасителя остановили полицейские.О социальной политике страны: На Украине будут лечить только "тяжелых" пациентов
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076163758_0:116:967:841_1920x0_80_0_0_d3425bf0d5ad5d82e328446a14f3fdd2.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
