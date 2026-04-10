На Украине будут лечить только "тяжелых" пациентов
Украинский Минздрав хочет ужесточить правила госпитализации пациентов. Теперь отправлять в стационар можно будет только уже тяжело больных людей, сообщает врач-инфекционист Ольга Голубовская. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-10T18:40
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
По информации Голубовской на днях закончилось обсуждение данного проекта приказа "Об утверждении стандарта...".
"Это чрезвычайно важный документ, цель которого, как всегда, ограничить ваш доступ к своевременному лечению. Стандарт в большей степени напоминает рекомендации, которыми мы руководствуемся при определении необходимости перевода/госпитализации непосредственно в отделение интенсивной терапии и реанимации, - пишет Голубовская.
По ее словам, главная претензия к общим положениям — это их "оторванность от непредсказуемости клинического течения болезней".
Прописывается обязательное требование одновременного выполнения всех трёх условий для продолжения стационарного лечения — наличия показаний, необходимости уникальных процедур и активного плана лечения.
По мнению автора, это "загоняет врача в тупик" и создаёт ситуацию, когда "пациента, который ещё не стабилен, но уже не нуждается в "уникальных манипуляциях", приходится выписывать под давлением администрации, что прямо противоречит принципам клинической осторожности".