Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным. Пять причин, которые делают такую встречу невозможной

Глава Киевского режима Владимир Зеленский в интервью итальянской телекомпании RAI заявил несколько часов назад о готовности к личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, встреча возможна, если она произойдет не в Киеве или Москве

2026-04-09T15:41

"Я готов встретиться с [президентом России] Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно", — заявил Зеленский RAI.Казалось бы, дело хорошее. Вдруг о чем договорятся? Например, о мире. Вдруг Зеленский мира хочет? На самом деле за предложением встречи лежит обычная киевская подлянка. Пять соображений о том, зачем Зеленскому нужна встреча и почему ее не случится.Во-первых, Зеленский нелегитимен. "Срок годности" украинского президента истек еще в мае 2024-го, а новые выборы не проводились. Решения о том, что Зеленский правит законно, Конституционный суд Украины не принимал. Если Путин с Зеленским встречается, то его легитимность, получается, признает. Такой вот детский трюк.Во-вторых, встречи лидеров стран "просто так" не проводятся. Сначала дипломаты долгие недели, а чаще месяцы, готовят проект договора между странами, а президенты его только подписывают. Иногда – после торга на месте и внесения небольших изменений. А что может предложить Украина? Вернитесь на границы 1991 года, выплатите репарации, сократите армию – другой позиции киевский режим пока не обозначал. Ну и "о чем" тогда встречаться? Снова услышать неприемлемые требования?В-третьих, у Зеленского большие проблемы. Денег в бюджете Украины осталось лишь до начала лета, в ВСУ – кадровый дефицит, Трамп давит – уходи из Донбасса, заключай "сделку" с Россией. Зеленскому сейчас важно показать – и своему населению, и Штатам, и вообще всему миру, что он-то за мир, да вот Путин не хочет!Четвертый момент: Зеленский надеется устроить шоу. Профессиональный актер, он был бы рад выступить на своей поляне: закатывать глаза, корчить рожи, воздымать руки и, понятно, провоцировать визави на нужную реакцию. В феврале 2025-го Зеленский в Овальном кабинете довел Трампа до того, что тот его выгнал. Но украинцы были довольны: "Наш-то какой молодец, Трампа не испугался!" Сейчас Зеленский очень хочет, чтобы его выгнал Путин. Такой вот способ сплотить нацию: не испугаться Путина.Ну и, наконец, пятое: Зеленский понимает, что его встреча с российским лидером невозможна. Ровно потому, что Путину она не нужна и именно с ним, поскольку это по логике, встреча не за мир, а за пиар Зеленского. И зачем Путину встречаться с Зеленским в этом случае? Чтобы его пиарить? Смешно и глупо.О другой инициативе главы киевского режима: Зеленский вновь хочет прекращения огня: три веских причины

Никита Миронов

