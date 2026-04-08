Зеленский вновь хочет прекращения огня: три веских причины
2026-04-08T16:10
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/02/1073923590_0:0:2072:1166_1920x0_80_0_0_07b87d5fa3e19dbbfb841878af95281e.jpg
Зеленский вновь хочет прекращения огня: три веских причины

Никита Миронов
автор издания Украина.ру
Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь выступил с "мирной инициативой". Комментируя перемирие между США и Ираном, он заявил, что России и Украине тоже нужно "прекратить огонь". С чего бы такое миролюбие? Причины у Зеленского есть, и весьма серьезные
"Прекращение огня - это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, а значит, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат. Украина всегда призывала к прекращению огня в войне", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
С подобной инициативой глава киевского режима выступает не в первый раз.
Он и раньше якобы соглашался на перемирия, однако нарушал договоренности. В прошлом году, например, пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. И что же? По окончании этого времени российское Минобороны сообщило, что за время перемирия зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Поэтому никакого перемирия России не нужно.
"Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие", - заявил недавно на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Почему Зеленский просит о прекращении огня именно сейчас? Причин как минимум три. Первая и главная – большие проблемы на фронте. Российские войска в эти дни освобождают Константиновку, от которой открывается дорога к Славянску и Краматорску.
"Если мы охватим Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и юга, возьмем ее в клещи, то уже к концу лета освободим ДНР", - рассказал в беседе с изданием Украина.ру военный эксперт Александр Артамонов.
По его словам, российские войска имеют все шансы взять под контроль дороги к Славянску и Краматорску, а значит, лишить ВСУ, засевших в этом укрепрайоне, подвоза оружия, боекомплекта, продовольствия, ротации личного состава. Повторится ситуация с "Азовсталью", когда украинские военные были вынуждены массово сдаться в плен. Чтобы избежать этого сценария, Зеленскому и нужно срочное прекращение огня: перебросить в блокированную Константиновку новые части.
Вторая причина: Зеленский в очередной раз пытается доказать всем, что он за мир и только "злая Россия" все портит. Это особенно важно на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа – мол, давай, садись за стол переговоров, уходи из ДНР, мирись с Путиным. Мириться, конечно, Зеленский не собирается, но делать вид – нужно.
Причина третья: украинцам воевать надоело. Еще летом прошлого года американская аналитическая компания Gallup провела опрос и выяснила: 69% украинцев выступают за скорейшее прекращение войны путем переговоров. И только 24% хотят "войны до победы".
Сейчас, спустя почти год, первых, наверное, стало больше, а вторых меньше. Зеленскому важно показать украинскому обществу – он тоже за мир, да только Москва не соглашается!
Вывод: всерьез воспринимать заявления Зеленского о прекращении огня не стоит. Он, как всегда, говорит одно, но имеет в виду другое.
Что ждет Зеленского в ближайшее время: Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
17:05В Госдуме назвали игрой новое обращение Зеленского к России
16:52Цена агрессии. Война на Ближнем Востоке приведет к смене режима, но не в Иране
16:50Украинские штурмовики "на верную смерть": как ВСУ теряли Березовое. Новости СВО к этому часу
16:45Первый корабль проходит через Ормузский пролив с разрешения Ирана после прекращения огня
16:41Германия готовится к войне: Ермаков о милитаризации ФРГ и рекордном наборе в бундесвер
16:40На Украине столкнулись с новой проблемой из-за потерь ВСУ
16:30Выборы в Венгрии все ближе. "Туалетный" компромат Орбана и истерика МИД Украины
16:27Чем США помогут Украине? Киев пытается "выжимать максимум" из перемирия на Ближнем Востоке
16:10Зеленский вновь хочет прекращения огня: три веских причины
16:09Венгрия заявляет, что арестованные деньги украинского «Ощадбанка» связаны с коррупцией на Украине
16:03Мать из Закарпатья сдала в аренду собственных детей для попрошайничества
16:00ЦИК разрешил использовать телеграм для агитации. Иран снова качает Ормуз. Главное к 16:00
15:50"Прекрасная Люканида": шедевр объёмной анимации
15:50"Американцы не хотят воевать с Россией": политолог рассказал о новой концепции НАТО
15:29Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер
15:20Ракетная и авиационная опасность в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости СВО к этому часу
15:10Президент США высказался о ближневосточной войне и переговорах
15:03Резервный фонд Украины опустошили до 1%
14:56Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Армия России не успеет до лета выбить ВСУ из Константиновки и Купянска
14:55США и Израиль уже нарушили перемирие. Новости Ближнего Востока
Лента новостейМолния