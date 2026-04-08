Зеленский вновь хочет прекращения огня: три веских причины

Зеленский вновь хочет прекращения огня: три веских причины - 08.04.2026 Украина.ру

Зеленский вновь хочет прекращения огня: три веских причины

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь выступил с "мирной инициативой". Комментируя перемирие между США и Ираном, он заявил, что России и Украине тоже нужно "прекратить огонь". С чего бы такое миролюбие? Причины у Зеленского есть, и весьма серьезные

2026-04-08T16:10

2026-04-08T16:10

2026-04-08T16:10

"Прекращение огня - это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, а значит, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат. Украина всегда призывала к прекращению огня в войне", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.С подобной инициативой глава киевского режима выступает не в первый раз.Он и раньше якобы соглашался на перемирия, однако нарушал договоренности. В прошлом году, например, пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. И что же? По окончании этого времени российское Минобороны сообщило, что за время перемирия зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.Поэтому никакого перемирия России не нужно."Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие", - заявил недавно на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Почему Зеленский просит о прекращении огня именно сейчас? Причин как минимум три. Первая и главная – большие проблемы на фронте. Российские войска в эти дни освобождают Константиновку, от которой открывается дорога к Славянску и Краматорску."Если мы охватим Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и юга, возьмем ее в клещи, то уже к концу лета освободим ДНР", - рассказал в беседе с изданием Украина.ру военный эксперт Александр Артамонов.По его словам, российские войска имеют все шансы взять под контроль дороги к Славянску и Краматорску, а значит, лишить ВСУ, засевших в этом укрепрайоне, подвоза оружия, боекомплекта, продовольствия, ротации личного состава. Повторится ситуация с "Азовсталью", когда украинские военные были вынуждены массово сдаться в плен. Чтобы избежать этого сценария, Зеленскому и нужно срочное прекращение огня: перебросить в блокированную Константиновку новые части.Вторая причина: Зеленский в очередной раз пытается доказать всем, что он за мир и только "злая Россия" все портит. Это особенно важно на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа – мол, давай, садись за стол переговоров, уходи из ДНР, мирись с Путиным. Мириться, конечно, Зеленский не собирается, но делать вид – нужно.Причина третья: украинцам воевать надоело. Еще летом прошлого года американская аналитическая компания Gallup провела опрос и выяснила: 69% украинцев выступают за скорейшее прекращение войны путем переговоров. И только 24% хотят "войны до победы". Сейчас, спустя почти год, первых, наверное, стало больше, а вторых меньше. Зеленскому важно показать украинскому обществу – он тоже за мир, да только Москва не соглашается!Вывод: всерьез воспринимать заявления Зеленского о прекращении огня не стоит. Он, как всегда, говорит одно, но имеет в виду другое.Что ждет Зеленского в ближайшее время: Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер.

россия

украина

сша

Никита Миронов

Никита Миронов

Никита Миронов

россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, минобороны, вооруженные силы украины, азовсталь, эксклюзив