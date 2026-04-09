https://ukraina.ru/20260409/vnutrennee-napryazhenie-na-ukraine-stalo-opasnym-dlya-vlasti-zelenskogo-1077700991.html

Внутреннее напряжение на Украине стало опасным для власти Зеленского

На Украине резко выросло число нападений на сотрудников территориальных центров комплектования, а сама мобилизация все чаще вызывает открытое сопротивление. Об этом 9 апреля сообщило агентство РИА Новости

2026-04-09T11:10

новости

украина

днепропетровская область

львов

тцк

вооруженные силы украины

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/04/1077534398_0:19:700:413_1920x0_80_0_0_1deabf392a84ceb005ce3657c42d5252.jpg

Происходящее связывают с нарастающим внутренним кризисом и рисками для власти Владимира Зеленского.По данным РИА, в 2025 году уже зафиксирован 341 случай нападения на сотрудников ТЦК. Больше всего таких эпизодов — в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Для сравнения: за весь 2024 год таких случаев было 118. Сообщается также о нескольких убийствах, в том числе двух человек во Львове.Как отмечается, конфликты чаще всего происходят во время силовой мобилизации и нередко перерастают в массовые стычки. Так, в Полтавской области около двух десятков человек набросились на военных, проводивших "мобилизационные мероприятия".Украинская правозащитница Ольга Решетилова заявила, что сами сотрудники ТЦК также находятся в тяжелом положении: они перегружены, получают низкое денежное довольствие и фактически стали заложниками системы. При этом она отдельно указала на тяжелые условия содержания мобилизованных, нехватку врачей и рост заболеваний в учебных центрах ВСУ.На этом фоне сочувствие к сотрудникам ТЦК в украинском обществе фактически отсутствует. По словам политолога Александра Дудчака, некоторые из них уже вынуждены выходить на задания в гражданской одежде, а на машинах пишут "Не ТЦК", чтобы не стать мишенью.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Как Трамп поссорился с НАТО из-за Ирана и забыл про Украину. Хроника событий на утро 9 апреля.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

