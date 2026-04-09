Внутреннее напряжение на Украине стало опасным для власти Зеленского
2026-04-09T11:10
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
На Украине резко выросло число нападений на сотрудников территориальных центров комплектования, а сама мобилизация все чаще вызывает открытое сопротивление. Об этом 9 апреля сообщило агентство РИА Новости
Происходящее связывают с нарастающим внутренним кризисом и рисками для власти Владимира Зеленского.
По данным РИА, в 2025 году уже зафиксирован 341 случай нападения на сотрудников ТЦК. Больше всего таких эпизодов — в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Для сравнения: за весь 2024 год таких случаев было 118. Сообщается также о нескольких убийствах, в том числе двух человек во Львове.
Как отмечается, конфликты чаще всего происходят во время силовой мобилизации и нередко перерастают в массовые стычки. Так, в Полтавской области около двух десятков человек набросились на военных, проводивших "мобилизационные мероприятия".
Украинская правозащитница Ольга Решетилова заявила, что сами сотрудники ТЦК также находятся в тяжелом положении: они перегружены, получают низкое денежное довольствие и фактически стали заложниками системы. При этом она отдельно указала на тяжелые условия содержания мобилизованных, нехватку врачей и рост заболеваний в учебных центрах ВСУ.
На этом фоне сочувствие к сотрудникам ТЦК в украинском обществе фактически отсутствует. По словам политолога Александра Дудчака, некоторые из них уже вынуждены выходить на задания в гражданской одежде, а на машинах пишут "Не ТЦК", чтобы не стать мишенью.