Как Трамп поссорился с НАТО из-за Ирана и забыл про Украину. Хроника событий на утро 9 апреля

Мирошник заявил о готовности России к переговорам, но есть нюанс. Израиль согласился бить по Ливану чуть слабее, чтобы Трамп договорился с Ираном. В то же время глава Белого дома пригрозил НАТО выходом и вспомнил про "плохо управляемый кусок льда"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Когда ждать следующий раунд переговоров между Россией и Украиной?Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с "Известиями" заявил, что с российской стороны не будет никаких препятствий или искусственных затяжек при возобновлении переговорного процесса по урегулированию на Украине. При этом Мирошник отметил, что для полноценного запуска переговоров необходимо согласие всех трех сторон — России, Украины и США. По словам посла, сейчас многое зависит от решения Вашингтона.Дипломат уточнил, что если речь идет о тех же переговорщиках, то этот момент может быть "несколько отсрочен", однако не является "кардинальной преградой" для продолжения движения на украинском треке.Заявление Мирошника прозвучало на фоне комментария пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который в понедельник сообщил, что переговорный процесс по Украине пока находится на паузе, отметив, что у США "много других дел". Намек на иранскую кампанию Вашингтона был более чем прозрачен.С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Стоит напомнить, что накануне, 8 апреля, Владимир Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном. "Всем очевидно, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей", — утверждает украинский политик.На это Дмитрий Песков заявил, что Зеленский должен взять ответственность и принять решение с тем, чтобы Россия и Украина вышли на мир, а не на перемирие.Вэнс объяснил, почему Ливан бомбят, а перемирие "все равно соблюдается"Израильская сторона согласилась проявить сдержанность в Ливане, чтобы не ставить под угрозу переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам перед вылетом из Будапешта."Израильтяне, насколько я понимаю, фактически предложили, честно говоря, проявить некоторую сдержанность в Ливане, поскольку они хотят быть уверенными в успехе наших переговоров", — сказал Вэнс. По его словам, Вашингтон рассматривает разногласия по Ливану как "недопонимание", поскольку эту республику не включили в условия перемирия.При этом американский вице-президент призвал Тегеран "серьезно отнестись к переговорам", подчеркнув, что США потребуют от Ирана сдать ядерные материалы. Кроме того, Вэнс заявил, что Вашингтон не будет соблюдать режим прекращения огня, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Логика проста: перемирие — только в обмен на пролив, и никак иначе.Ранее спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении перемирия. В качестве доказательств он привел атаки на Ливан, вторжение беспилотника в воздушное пространство Ирана и отказ Тегерану в праве обогащать уран. "В таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны", — заявил Галибаф. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что перемирие уже не единожды нарушил Израиль, и пообещал дать решительный ответ.Напомним, о двухнедельном прекращении огня стороны договорились в ночь на среду. Однако израильская армия, объявив о приостановке атак, продолжила операцию против шиитского движения "Хезболла". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана. Результат — десятки погибших и сотни пострадавших. Более 250 человек погибли в среду, ранения получили более 1,1 тысячи человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на гражданскую оборону Ливана. Власти страны объявили 9 апреля днем национального траура.Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по нефтеперерабатывающему заводу на юге Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан прекратился и проход танкеров через Ормузский пролив.Одновременно с этим, в четверг, 9 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что корабли, самолеты и военные США останутся на своих местах рядом с Ираном до тех пор, пока не будет выполнено достигнутое соглашение. На этом фоне журналист Такер Карлсон задался вопросом, почему Израиль имеет такое большое влияние на власти США. "Именно Израиль втянул Штаты в войну с Ираном. Война пошла неудачно. Теперь мы не можем выйти из этой войны из-за поведения той же самой страны — Израиля. Почему?" — написал Карлсон.Между тем Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс "не был рядом, когда США в этом нуждались, и не будет, если понадобится снова". Свое выступление он сопроводил напоминанием о Гренландии, назвав ее "большим, плохо управляемым куском льда". Заявление прозвучало после встречи Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.Рютте, выступая в эфире CNN, вынужден был признать, что часть европейских стран "провалила тест" США, отказавшись поддержать Вашингтон в войне против Ирана. "Некоторые из них – да", — ответил генсек на вопрос о том, есть ли в альянсе те, кто не оправдал ожиданий американской стороны. При этом Рютте подчеркнул, что "подавляющее большинство" европейских стран все же выполнили свои обещания, в частности, помогая США с логистикой.Как писала The Wall Street Journal, Вашингтон разрабатывает план "наказания" ряда членов НАТО за их позицию по Ирану, включая возможный вывод американских войск. Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в период с 23.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля дежурные силы ПВО отразили массированную атаку сразу на нескольких направлениях.Наибольшее количество дронов было уничтожено над территорией Курской области, Астраханской области, Краснодарского края, а также над акваторией Азовского моря. В ведомстве не уточнили, сколько именно БПЛА было сбито в каждом из регионов, подчеркнув лишь общий результат.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Запорожском направлении бои идут у Гуляйпольского, Верхней Терсы и Воздвижевки. Российские подразделения вклиниваются в оборону украинских формирований. Активно применяются ударные дроны по технике и резервам противника. Тактическая обстановка на этом участке постепенно меняется в пользу наших сил.На Добропольском направлении фиксируются бои в Новоалександровке и Василевке. Российские войска оказывают давление в сторону Шевченко. В районах Белицкого и Нового Донбасса существенных изменений линии соприкосновения не отмечено — здесь позиционные столкновения продолжаются без явного продвижения сторон.На Константиновском направлении встречные бои идут в Долгой Балке и Ильиновке. Локальные столкновения фиксируются непосредственно в Константиновке. Авиация Воздушно-космических сил России наносит удары по позициям ВСУ и пунктам временной дислокации в Краматорске, создавая проблемы для переброски резервов противника.На Северском направлении противник предпринимает контратаки у Липовки, однако безуспешно. Отмечается продвижение российских сил южнее Калеников. Наносятся удары по логистической инфраструктуре ВСУ в Ореховатке и Николаевке, что затрудняет снабжение украинских подразделений на этом участке.На Краснолиманском направлении разворачиваются одни из самых тяжелых боев текущей недели. Идут ожесточенные столкновения за Красный Лиман. Российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по позициям противника. Бои также продолжаются на линии Дробышево — Святогорск. Лесистая местность осложняет продвижение, но наши подразделения продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, украина, россия, сша, родион мирошник, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, спецоперация, иран, мирошник, дональд трамп, джей ди вэнс, хезболла, нато