https://ukraina.ru/20260608/gotovyatsya-k-khudshemu-zachem-kitay-nachal-spetsialnuyu-morskuyu-pravookhranitelnuyu-operatsiyu-1079948430.html

Готовятся к худшему: зачем Китай начал Специальную морскую правоохранительную операцию

Готовятся к худшему: зачем Китай начал Специальную морскую правоохранительную операцию - 08.06.2026 Украина.ру

Готовятся к худшему: зачем Китай начал Специальную морскую правоохранительную операцию

Интересные события происходят к востоку от Тайваня. Япония и Филиппины пытаются в одностороннем порядке приступить к делимитации морских границ, а эти водные пространства попадают в спорную с Китаем зону. В ответ Китай объявил о проведении специальной морской правоохранительной операции восточнее Тайваня

2026-06-08T13:14

2026-06-08T13:14

2026-06-08T13:14

эксклюзив

ес

оон

китай

филиппины

тайвань

мир без границ

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079952037_0:39:1200:714_1920x0_80_0_0_2798c9ffce5ea542d2c4980a921a0caf.jpg

Эта японо-филиппинская акция стала промежуточным итогом цепочки предыдущих антикитайских действий двух стран, который свидетельствует о масштабном изменении в расстановке региональных сил и альянсов, обусловленных радикальными сдвигами в оборонной стратегии США.Предпринятая Японией и Филиппинами делимитация несёт серьёзную угрозу для региональной безопасности, поскольку затрагивает не только отношения этих двух стран с Китаем, но ещё и усугубляет тайваньский вопрос.Сложность ситуации в том, что территориальные воды, затронутые делимитацией, юридически принадлежат Китаю, но фактически контролируются Тайванем, как его островной провинцией, которая не подчиняется центральному правительству в Пекине.Поэтому с правовой и более узкой юридической точки зрения китайская сторона обоснованно ссылается на международное право, в том числе на Конвенцию ООН по морскому праву, когда обосновывает свои притязания на водные пространства и континентальный шельф к востоку от Тайваня.При этом тайваньская администрация также претендует на обладание исключительной экономической зоной и континентальным шельфом в районе запланированной делимитации, не признавая притязания материкового Китая.Реагируя на сложившуюся ситуацию, МИД КНР в лице своей представительницы Мао Нин подчеркнул, что Китай не допустит ущемления своих морских прав и интересов.При этом официальный Пекин пока не может непосредственно повлиять на позицию тайваньской администрации. В этой ситуации управление по делам Тайваня при Госсовете КНР обратилось также к правящей на острове Демократической прогрессивной партии с призывом "защищать суверенитет и территориальную целостность Китая, а также общие интересы китайской нации", напомнив о принадлежности к ней "соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива".Одновременно КНР пытается военно-полицейскими действиями на месте заблокировать японо-филиппинскую делимитацию, объявив о проведении специальной морской правоохранительной операции (СМПО).Из деталей пока известно то, что СМПО осуществляется Министерством транспорта Китая в сотрудничестве с администрациями по безопасности на море провинций Фуцзянь (находится непосредственно напротив острова Тайвань через Тайваньский залив) и Гуандун, Восточно-Китайским центром поддержки судоходства и Восточно-Китайским бюро по спасению на море с целью, как официально говорится, "в полной мере реализовать юрисдикцию Китая в области морского административного судопроизводства, усилить контроль за глубоководными круизами и судоходством в ключевых акваториях ... и защитить национальные права и интересы".Делимитация исключительной экономической зоны и континентального шельфа между Японией и Филиппинами была лишь одним из ряда иных вопросов, рассмотренных во время визита в конце мая президента Филиппин Маркоса-младшего в Японию.Страны наметили новые шаги по сближению в вопросах безопасности, особенно в Южно-Китайском море, и запланировали новые совместные мероприятия в области военно-технического и военно-политического взаимодействия. Наиболее показательные среди них - совместные военные учения и модернизация филиппинских вооруженных сил, а также официальные переговоры по Соглашению о взаимной защите военной информации. В случае его подписания Япония и Филиппины смогут обмениваться секретными военными разведданными.В этом году Япония присоединилась к учениям на Филиппинах, и обе стороны говорят о повышении уровня оперативной совместимости.На этом фоне симптоматично нагнетание на Филиппинах антикитайских настроений. Участились случаи проверок, притеснений и избирательного правоприменения со стороны филиппинских военных и правоохранительных органов в отношении граждан и предприятий КНР в этой стране. Посольство Китая на Филиппинах даже вынуждено было выступить со специальным предупреждением в адрес Манилы.Ситуация, сложившаяся в связи с делимитацией, как и в целом быстрое сближение Филиппин и Японии в области безопасности, укладывается в общую тенденцию, крепнущую среди союзников США, - обеспокоенность ненадёжностью американских гарантий безопасности в связи с радикальными сдвигами во внешней политике США и растущее на этом фоне стремление подстраховаться укреплением горизонтальных связей (т. е. между собой), чтобы пережить смену приоритетов Вашингтона.Так происходит среди европейских союзников США, где Западная ("старая") Европа пытается придать ЕС больше "стратегической автономии", а Франция предлагает заменить американский ядерный "зонтик" на французский. Сейчас эти же тенденции идут среди союзников США в Юго-Восточной Азии.Партнёры, которых раньше устраивало следование в русле американских внешнеполитических приоритетов, сейчас пытаются действовать самостоятельно из-за сомнений в незыблемости американских обязательств в ситуации любого будущего кризиса. Отсюда растущая активность самих Японии и Филиппин, которые в союзе друг с другом пытаются решить свои противоречия, прежде всего, территориальные, с Китаем.А они не ограничиваются лишь водными пространствами и шельфом восточнее Тайваня и распространяются на ряд островов в Южно-Китайском море, если речь идёт о Филиппинах, и на острова в Восточно-Китайском море, если речь о Японии.Данная операция Китая поэтому преследует две цели. Во-первых, это утверждение бескомпромиссной линии на предотвращение любых односторонних действий Японии и Филиппин в территориальных спорах с Китаем в целом.Во-вторых, и в данном случае, это главное, поскольку речь идёт о критически важном для Китая тайваньском вопросе – это отработка действий по блокированию морских путей сообщения острова с внешним миром с целью предотвращения поставок вооружения и товаров двойного назначения на Тайвань в ситуации военного решения КНР тайваньского кризиса.В данной СМПО такие действия отрабатываются с восточной стороны Тайваня, но в целом полная изоляция острова во всех средах (на воде, под водой и в воздухе) неизменно так или иначе отрабатывается во время всех крупных военных учений НОАК последних лет.Стратегический курс КНР на мирное воссоединение острова и материка остаётся неизменным, но не безусловным. Согласно официальной позиции КНР, применение военной силы может стать необходимостью в ситуации официального провозглашения администрацией Тайваня независимости острова.Пока этого нет, то и нынешняя СМПО не является предвестником военного решения тайваньского вопроса. Но поскольку нет никаких гарантий отказа тайваньской администрации от провозглашения независимости и ситуация в данном вопросе, особенно при власти Демократической прогрессивной партии, неопределённая, КНР готовится ко всем вариантам развития событий, отрабатывая силовой вариант воссоединения острова с материком.Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину

китай

филиппины

тайвань

мир без границ

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, ес, оон, китай, филиппины, тайвань, мир без границ, сша