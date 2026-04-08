Война оказалась дороже мира? Стало известно об изменениях цен на нефть
© REUTERS / Dado Ruvic
Цены на нефть резко снизились после объявления о прекращении огня между США и Ираном. Об этом 8 апреля сообщило издание "Коммерсантъ"
Стоимость нефти марки "Brent" впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель. К 3:18 мск июньские фьючерсы подешевели на 10,9% — до 93,70 доллара.
Нефть марки "WTI" также продемонстрировала значительное снижение — более чем на 9%, до уровня около 102 долларов за баррель.
При этом ранее на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть стремительно росли. С начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля котировки поднялись с 65 до 100 долларов за баррель.
Мартовский рост цен стал рекордным с 1983 года, а средняя оптовая цена "Brent" за месяц достигла 103 долларов за баррель.
Подписывайся на