Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260408/sk-rossii-rassleduet-prestupnye-deystviya-ukrainskikh-vooruzhennykh-formirovaniy-protiv-mirnykh-zhiteley--1077679702.html
Следственный комитет России продолжит работу по расследованию военных преступлений ВСУ и других вооружённых формирований киевского режима в отношении мирного населения. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ведомства
россия
запорожская область
луганск
ск рф
следственный комитет
новости
херсонская область
бпла сегодня
атака бпла
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
россия
запорожская область
луганск
херсонская область
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, запорожская область, луганск, ск рф, следственный комитет, новости, херсонская область, бпла сегодня, атака бпла, криминал, расследование, новые регионы, донбасс, мирные жители, военные преступления, вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Луганск, СК РФ, Следственный комитет, Новости, Херсонская область, БПЛА сегодня, атака БПЛА, криминал, Расследование, Новые регионы, Донбасс, мирные жители, Военные преступления, Вооруженные силы Украины

СК России расследует преступные действия украинских вооруженных формирований против мирных жителей

17:50 08.04.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Следственный комитет России продолжит работу по расследованию военных преступлений ВСУ и других вооружённых формирований киевского режима в отношении мирного населения. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ведомства
"СК России будет расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований против мирных жителей исторических российских регионов", - сказано в официальном сообщении.
В нём отмечено:
🔸По информации местных органов власти, в Запорожской области из-за атак противника в Васильевском, Каменско-Днепровском и Акимовском муниципальных округах четыре человека погибли, десять госпитализированы.
🔸В Луганской Народной Республике вражеские БПЛА ударили по жилым домам в Артемовском районе города Луганска, пострадали три мирных жителя.
🔸В Донецкой Народной Республике ВФУ нанесли ракетный удар по городу Горловке, ранены три человека.
🔸В Херсонской области в результате атак беспилотников в Алешкинском и Горностаевском муниципальных округах пострадали четверо мирных граждан.
"Следователи Следственного комитета России установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц",- заверили в ведомстве.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЗапорожская областьЛуганскСК РФСледственный комитетНовостиХерсонская областьБПЛА сегодняатака БПЛАкриминалРасследованиеНовые регионыДонбассмирные жителиВоенные преступленияВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
