Россия обвинила Запад в поставках химоружия на Украину

Токсичные вещества и химические боеприпасы поставляются на Украину через наемников и сотрудников западных спецслужб. Об этом "Известиям" заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин

2026-04-08T12:12

"Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран. Все передаваемые нами данные основаны на достоверных материалах и сведениях, полученных от Минобороны России", — рассказал российский дипломат.Он отметил, что на Украину поставляются крупные партии средств индивидуальной защиты, химические вещества и их прекурсоры - "BZ", "CS", "CR" и другие."Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне спецоперации (СВО)", — заявил представитель официальной Москвы.Тарабрин указал на нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) со стороны украинской армии, применяющей такие боеприпасы."Скрытной" военно-химическую программу Киева назвать можно лишь с натяжкой и в том смысле, что украинцы скрывают свои действия от ОЗХО. Для нас нарушение Украиной своих обязательств КЗХО не являются секретом. Хорошо осведомлены о них и западные кураторы украинских неонацистов. Постпредство же на регулярной основе информирует технический секретариат ОЗХО и государства — участники КЗХО об этих фактах", — резюмировал российский дипломат. Ранее на эту тему: Постоянный представитель России в ОЗХО заявил об осведомленности Запада о применении химоружия ВСУТем временем: В Киеве считают, что ситуация на фронте не изменится в ближайшее времяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

