Россия обвинила Запад в поставках химоружия на Украину - 08.04.2026 Украина.ру
Россия обвинила Запад в поставках химоружия на Украину
Токсичные вещества и химические боеприпасы поставляются на Украину через наемников и сотрудников западных спецслужб. Об этом "Известиям" заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин
© РИА Новости . Игорь Маслов / Учения МЧС в Донецке
Токсичные вещества и химические боеприпасы поставляются на Украину через наемников и сотрудников западных спецслужб. Об этом "Известиям" заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин
"Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран. Все передаваемые нами данные основаны на достоверных материалах и сведениях, полученных от Минобороны России", — рассказал российский дипломат.
Он отметил, что на Украину поставляются крупные партии средств индивидуальной защиты, химические вещества и их прекурсоры - "BZ", "CS", "CR" и другие.
"Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне спецоперации (СВО)", — заявил представитель официальной Москвы.
Тарабрин указал на нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) со стороны украинской армии, применяющей такие боеприпасы.
"Скрытной" военно-химическую программу Киева назвать можно лишь с натяжкой и в том смысле, что украинцы скрывают свои действия от ОЗХО. Для нас нарушение Украиной своих обязательств КЗХО не являются секретом. Хорошо осведомлены о них и западные кураторы украинских неонацистов. Постпредство же на регулярной основе информирует технический секретариат ОЗХО и государства — участники КЗХО об этих фактах", — резюмировал российский дипломат.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
