https://ukraina.ru/20260408/v-kieve-schitayut-chto-situatsiya-na-fronte-ne-izmenitsya-v-blizhayshee-vremya-1077663511.html

В Киеве считают, что ситуация на фронте не изменится в ближайшее время

В настоящее время ни у одной из сторон конфликта на Украине нет условий для достижения перелома. Об этом 8 апреля заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью "РБК-Украина"

2026-04-08T12:05

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/14/1076991931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d1fb7a621d1a78fa5b1ed23bc8b7917.jpg

"Сейчас не наблюдается условий для перелома войны ни от одной из сторон", — сказал Палиса.При этом он отметил, что у российских вооруженных сил имеются "достаточно амбициозные планы на этот год, как и на последующие". По его словам, украинская сторона фиксирует подготовку ВС РФ к дальнейшим наступательным действиям.Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев заявлял, что российскую армию ждут тяжелые бои за крупные города Украины. По его мнению, без взятия Харькова, Одессы и Николаева окончательно раздавить "нацистскую гадину" не удастся.Журавлев также отметил, что Владимир Зеленский на словах продолжает "отвоевывать какие-то мифические территории", однако на деле украинские войска только отступают. ВС РФ, в свою очередь, "тяжело и сложно" выгрызают оставшуюся под контролем Украины территорию Донбасса, указал депутат.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

