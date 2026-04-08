В Киеве считают, что ситуация на фронте не изменится в ближайшее время
В настоящее время ни у одной из сторон конфликта на Украине нет условий для достижения перелома. Об этом 8 апреля заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью "РБК-Украина"
2026-04-08T12:05
"Сейчас не наблюдается условий для перелома войны ни от одной из сторон", — сказал Палиса.При этом он отметил, что у российских вооруженных сил имеются "достаточно амбициозные планы на этот год, как и на последующие". По его словам, украинская сторона фиксирует подготовку ВС РФ к дальнейшим наступательным действиям.Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев заявлял, что российскую армию ждут тяжелые бои за крупные города Украины. По его мнению, без взятия Харькова, Одессы и Николаева окончательно раздавить "нацистскую гадину" не удастся.Журавлев также отметил, что Владимир Зеленский на словах продолжает "отвоевывать какие-то мифические территории", однако на деле украинские войска только отступают. ВС РФ, в свою очередь, "тяжело и сложно" выгрызают оставшуюся под контролем Украины территорию Донбасса, указал депутат.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.
