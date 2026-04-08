Ракетная опасность, угроза БПЛА и 14 закрытых аэропортов. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты 14 аэропортов. Сводку на 4:00 мск 8 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-04-08T03:57

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ракетная опасность вечером 7 апреля и в ночь на 8 апреля объявлялась в Воронежской, Ростовской, Пензенской, Херсонской, Курской областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму, в Волгоградской, Херсонской, Запорожской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Воронежской, Белгородской областях, в Татарстане, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пермском крае, в Оренбургской, Кировской, Пензенской, Ульяновской, Липецкой, Тамбовской, Орловской областях, в Удмуртии, Чувашии и Адыгее.Большей части регионов угрожали реактивные беспилотники.В Харьковской области РФ объявлялся "красный уровень" авиационной ракетно-бомбовой опасности.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА с вечера 7 апреля и в ночь на 8 апреля вводились в аэропортах Геленджика, Оренбурга, Перми, Уфы, Кирова, Ижевска, Чебоксар, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Пензы и Саратова.В настоящее время ограничения на взлёты и посадки воздушных судов сняты в аэропортах Саратова, Пензы, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Перми, Оренбурга, Уфы, Кирова и Ижевска.Закрытыми остаются аэропорты Геленджика, Чебоксар и Ульяновска.Ранее сообщалось, что в аэропортах шести городов России введены временные ограничения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

