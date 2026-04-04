Одесская история Жанны Лябурб. 60 лет со дня премьеры фильма "Эскадра уходит на запад"
© Фото : Кадр из фильма"Эскадра уходит на запад". Кадр из фильма
4 апреля 1966 года в СССР на экраны страны вышел новый художественный фильм "Эскадра уходит на запад" (режиссеры М. Билинский и Н. Винграновский). Фильм был снят в рамках масштабных мероприятий к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Особенностью стало то, что главной героиней была… иностранка
В середине 60-х в небольшой временной отрезок в прокат вышли такие фильмы, как "Неуловимые мстители" и "Новые приключения неуловимых", "Служили два товарища", "Заговор послов", "Интервенция", "26 бакинских комиссаров", "Залп "Авроры" и многие другие. Такое обилие посвященных Революции и Гражданской войне картин было связано не только с заказом "сверху", но и с исканиями "поколения оттепели", которое в своём творчестве исследовало тему периода становления СССР, в котором пыталось найти ответы на вопросы, волновавшие общество того времени.
На фоне иных фильмов схожей тематики "Эскадра уходит на запад" стоит особняком – это одна из очень и очень немногих картин, посвящённых периоду интервенции Антанты на юге России, в данном случае в Одессе. Таких фильмов всего два. Еще один – это "Интервенция" Геннадия Полоки, который с "Эскадрой связан" самым непосредственным образом.
Итак, Одесса 1919 года. Город оккупирован войсками Франции, Греции и Италии. В то же время формально он находится под управлением военной администрации Вооруженных сил Юга России (деникинского ВСЮР). Этим силам противостоят одесские подпольщики-большевики. Их задача – распропагандировать солдат и матросов оккупационных войск, чтобы они отказались воевать против Красной Армии и заставили своё командование уйти из Одессы. В центре повествования – француженка, революционерка, подпольщица Жанна Лябурб. Её играет Эльза Леждей, чуть позже ставшая известной всей стране в роли криминалиста Зиночки Кибрит из сериала "Следствие ведут знатоки".
"Эскадра…" достаточно точно воспроизводит реалии 1919-го года, хотя, конечно, история борьбы с интервентами гораздо сложнее и интереснее. Равно как и история жизни, борьбы и гибели самой Жанны Лябурб.
В конце 1918 года признавшая себя побежденной Турция открыла черноморские проливы для военных кораблей стран Антанты. В Чёрное море вошли эскадры Франции, Великобритании, Греции, Италии – всего 22 вымпела. К 10 декабря в Одессе уже находилась полноценная французская дивизия. На тот момент город контролировали петлюровские части, но союзники решительно отодвинули их и от управления городом, и из самого города, а затем и вообще отшвырнули до Тирасполя, Николаева и Херсона. Командующий экспедиционным корпусом французский генерал д’Ансельм позволил создать в Одессе русскую военную администрацию во главе с генералом Гришиным-Алмазовым – он представлял Добровольческую армию.
Прибытие войск Антанты на юг России встревожило руководителей РСФСР. Там с полным основанием считали, что иностранные войска вполне способны переломить ситуацию в Гражданской войне. Поэтому большевистским руководителям пришлось прислушаться к предложениям клуба "III Интернационал". Членами клуба были коммунисты иностранного происхождения, в том числе француженка Жанна Лябурб.
Она родилась 8 апреля 1877 года в деревне Лапалис, что недалеко от Виши, в крестьянской семье. Получив среднее образование, уехала работать гувернанткой в российскую часть Польши, в город Томашув, что недалеко от Лодзи. Там Жанна сблизилась с польскими левыми социалистами.
Дочь нищего крестьянина, Жанна всей душой приняла марксистские идеи и стала активной участницей революционной деятельности. Знакомство с таким человеком, как Дзержинский, естественно, тоже не могло не повлиять на её взгляды определённым образом. Лябурб уже в 1905 году участвовала в событиях Первой русской революции. Её дважды выдворяли за пределы Империи, и она дважды возвращалась и продолжала подпольную работу. К 1917-му году она уже стала опытнейшим подпольщиком, публицистом и агитатором.
После прихода к власти большевиков Лябурб вместе с другими революционерами иностранного происхождения создала клуб "III Интернационал" для ведения в Европе революционной работы. Ленин и его соратники не сильно обращали на его деятельность внимание. Ситуация стала меняться с марта 1918 года, когда британцы начали военную интервенцию на Севере России. Жанна забрасывала Ленина настойчивыми предложениями о командировке революционеров-интернационалистов в Мурманск для пропаганды среди британцев:
"Я уже передала Комиссариату иностранных дел (проект) обращения к солдатам Мурмана. Среди нас есть пропагандисты. Повсюду, куда я обращалась, меня уверяли, что мы могли бы быть полезны, но это всё, чего я добилась".
С августа 1918 франко-английская коммунистическая секция РСДРП начала работать более активно. Её представителей, в т.ч. Лябурб, чаще привлекали для практической работы, как среди интервентов, так и для организации коммунистических ячеек в самой Европе. А в декабре 1918 года, было решено послать в оккупированную Одессу группу опытных товарищей. Среди них, естественно, оказалась и Жанна Лябурб. Понятно, что французские солдаты и матросы будут рады в чужой стране соотечественнице. Вместе с Жанной поехал ещё один интереснейший человек – Жорж Лафар, которого многие историки считают первым советским разведчиком.
В Южной Пальмире Жанна и другие товарищи немедленно развернули активную работу. Лафар занялся разведкой – стал переводчиком начальника штаба французского корпуса полковника Анри Фрейденберга. Жанна работала на "низовом" уровне – среди рядовых французских матросов и солдат. Она распространяла литературу, в беседах разъясняла суть происходивших в России событий, цели и задачи большевиков и формировала внутри французского экспедиционного корпуса сеть коммунистических ячеек.
Для успешной работы была создана целая инфраструктура. В самом подпольном губкоме появилась "Иностранная коллегия", которую возглавил Николай Ласточкин. Подпольщики открыли кафе только для французов "Открытие Дарданелл", рядом с французскими казармами заработали часовая мастерская и ателье. Там проходили тайные встречи, обмен данными, передача газет и листовок. Жанна работала весело и свободно. Обаятельная от природы с большим опытом не только подпольной, но и воспитательной работы, она легко сходилась с земляками. Через месяц генерал д’Ансельм признался, что половина его подчинённых заражена коммунистическими идеями.
Лябурб считала, что вполне можно приступать к подготовке во французской эскадре вооруженного мятежа. Взвесив все "за" и "против", старшие товарищи – Николай Ласточкин и руководитель одесского подполья Борис Юзефович – пришли к выводу, что восстание преждевременно: отряды РККА на тот момент от Одессы были пока ещё слишком далеко.
© Фото : соцсетиМихаил Водяной в образе Мишки Япончика. Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"
Михаил Водяной в образе Мишки Япончика. Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"
Против подполья работали серьезные люди: французская военная контрразведка с ее огромным опытом времён Первой мировой войны, разведсеть "Азбука", созданная известным политическим деятелем Василием Шульгиным и деникинская контрразведка. Последнюю возглавил выдающийся русский контрразведчик Владимир Орлов.
Орлову удалось выяснить, что пропагандой среди французов занимается некто "Соня". "Азбука" смогла получить доказательства, что во французском штабе работает агент Москвы, связанный, к тому же, с жившей и работавшей в то время в Одессе знаменитой актрисой Верой Холодной.
Наконец, во время совместного французско-деникинского допроса один арестованный матрос дал важные показания, указав адрес конспиративной квартиры Ласточкина. Взять его самого не удалось, зато смогли арестовать других, в том числе и Юзефовича, и 11 переодетых в гражданское французских матросов.
Подпольщиков ночью расстреляли на 2-м Еврейском кладбище. Из-за темноты и торопливости, Юзефовича только ранили, и он сумел сбежать. После прихода Красной Армии он стал начальником Одесской ЧК, и вспомнил, и припомнил пособникам интервентов и белогвардейцев всё, через что пришлось пройти и ему, и его товарищам. Современные исследователи считают, что за лето 1919 года одесской ЧК было казнено около двух тысяч человек.
Ласточкина французам удалось взять позже, благодаря предательству. Его расстреляли вместе с несколькими сочувствовавшими большевикам французскими моряками, их тела сбросили в море. Подпольщики организовали целую операцию по их поиску и погребению. Убили и разведчика Жоржа Лафара. Веру Холодную деникинская разведка скорее всего просто отравила, хоть официально она и умерла от "испанки".
Жанну Лябурб арестовали 1 марта 1919 года, когда Красная Армия уже шла к Одессе. Вместе с ней за решётку угодил практически весь состав Иностранной коллегии, а также хозяйка конспиративной квартиры и её три дочери. Их расстреляли ночью опять же прямо на кладбище. Удалось бежать только сербскому коммунисту Стойко Раткову.
Несмотря на трагический финал деятельности Лябурб, Лафара и других, она дала плоды. 19 апреля на кораблях французской эскадры в Чёрном море их экипажи подняли восстание. Когда РККА подошла к Одессе, ранее подкупленный Лафаром полковник Фрейденберг организовал спешную эвакуацию интервентов.
Французы всерьёз опасались, что "революционная зараза" перекинется на Францию. Они специально оставили корабли в Чёрном море в своеобразном карантине на май 1919 года, чтобы выявить и арестовать зачинщиков. Но восстания потом продолжались на отдельных кораблях и в 1920 году.
Память о Жанне Лябурб сохранялась в Одессе в течение всего советского периода. Хоть 2-е Еврейское кладбище и снесли, на месте казни революционерки построили ворота, наглухо заложенные камнем, повесили мемориальную табличку. Но сегодня на Украине в чести иные "герои". Зато остались кинофильмы: "Эскадра уходит на запад" и "Интервенция", где отважная француженка выведена под именем Жанны Барбье. А киноплёнка – как и книга – это уже вечность.
