https://ukraina.ru/20260404/odesskaya-istoriya-zhanny-lyaburb-60-let-so-dnya-premery-filma-eskadra-ukhodit-na-zapad-1077501326.html

Одесская история Жанны Лябурб. 60 лет со дня премьеры фильма "Эскадра уходит на запад"

4 апреля 1966 года в СССР на экраны страны вышел новый художественный фильм "Эскадра уходит на запад" (режиссеры М. Билинский и Н. Винграновский). Фильм был снят в рамках масштабных мероприятий к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Особенностью стало то, что главной героиней была… иностранка

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/03/1077506251_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_43d35f8675db1617101727ecbb4bd218.jpg

В середине 60-х в небольшой временной отрезок в прокат вышли такие фильмы, как "Неуловимые мстители" и "Новые приключения неуловимых", "Служили два товарища", "Заговор послов", "Интервенция", "26 бакинских комиссаров", "Залп "Авроры" и многие другие. Такое обилие посвященных Революции и Гражданской войне картин было связано не только с заказом "сверху", но и с исканиями "поколения оттепели", которое в своём творчестве исследовало тему периода становления СССР, в котором пыталось найти ответы на вопросы, волновавшие общество того времени.На фоне иных фильмов схожей тематики "Эскадра уходит на запад" стоит особняком – это одна из очень и очень немногих картин, посвящённых периоду интервенции Антанты на юге России, в данном случае в Одессе. Таких фильмов всего два. Еще один – это "Интервенция" Геннадия Полоки, который с "Эскадрой связан" самым непосредственным образом.Итак, Одесса 1919 года. Город оккупирован войсками Франции, Греции и Италии. В то же время формально он находится под управлением военной администрации Вооруженных сил Юга России (деникинского ВСЮР). Этим силам противостоят одесские подпольщики-большевики. Их задача – распропагандировать солдат и матросов оккупационных войск, чтобы они отказались воевать против Красной Армии и заставили своё командование уйти из Одессы. В центре повествования – француженка, революционерка, подпольщица Жанна Лябурб. Её играет Эльза Леждей, чуть позже ставшая известной всей стране в роли криминалиста Зиночки Кибрит из сериала "Следствие ведут знатоки"."Эскадра…" достаточно точно воспроизводит реалии 1919-го года, хотя, конечно, история борьбы с интервентами гораздо сложнее и интереснее. Равно как и история жизни, борьбы и гибели самой Жанны Лябурб.В конце 1918 года признавшая себя побежденной Турция открыла черноморские проливы для военных кораблей стран Антанты. В Чёрное море вошли эскадры Франции, Великобритании, Греции, Италии – всего 22 вымпела. К 10 декабря в Одессе уже находилась полноценная французская дивизия. На тот момент город контролировали петлюровские части, но союзники решительно отодвинули их и от управления городом, и из самого города, а затем и вообще отшвырнули до Тирасполя, Николаева и Херсона. Командующий экспедиционным корпусом французский генерал д’Ансельм позволил создать в Одессе русскую военную администрацию во главе с генералом Гришиным-Алмазовым – он представлял Добровольческую армию.Прибытие войск Антанты на юг России встревожило руководителей РСФСР. Там с полным основанием считали, что иностранные войска вполне способны переломить ситуацию в Гражданской войне. Поэтому большевистским руководителям пришлось прислушаться к предложениям клуба "III Интернационал". Членами клуба были коммунисты иностранного происхождения, в том числе француженка Жанна Лябурб.Она родилась 8 апреля 1877 года в деревне Лапалис, что недалеко от Виши, в крестьянской семье. Получив среднее образование, уехала работать гувернанткой в российскую часть Польши, в город Томашув, что недалеко от Лодзи. Там Жанна сблизилась с польскими левыми социалистами.Дочь нищего крестьянина, Жанна всей душой приняла марксистские идеи и стала активной участницей революционной деятельности. Знакомство с таким человеком, как Дзержинский, естественно, тоже не могло не повлиять на её взгляды определённым образом. Лябурб уже в 1905 году участвовала в событиях Первой русской революции. Её дважды выдворяли за пределы Империи, и она дважды возвращалась и продолжала подпольную работу. К 1917-му году она уже стала опытнейшим подпольщиком, публицистом и агитатором.После прихода к власти большевиков Лябурб вместе с другими революционерами иностранного происхождения создала клуб "III Интернационал" для ведения в Европе революционной работы. Ленин и его соратники не сильно обращали на его деятельность внимание. Ситуация стала меняться с марта 1918 года, когда британцы начали военную интервенцию на Севере России. Жанна забрасывала Ленина настойчивыми предложениями о командировке революционеров-интернационалистов в Мурманск для пропаганды среди британцев:"Я уже передала Комиссариату иностранных дел (проект) обращения к солдатам Мурмана. Среди нас есть пропагандисты. Повсюду, куда я обращалась, меня уверяли, что мы могли бы быть полезны, но это всё, чего я добилась".С августа 1918 франко-английская коммунистическая секция РСДРП начала работать более активно. Её представителей, в т.ч. Лябурб, чаще привлекали для практической работы, как среди интервентов, так и для организации коммунистических ячеек в самой Европе. А в декабре 1918 года, было решено послать в оккупированную Одессу группу опытных товарищей. Среди них, естественно, оказалась и Жанна Лябурб. Понятно, что французские солдаты и матросы будут рады в чужой стране соотечественнице. Вместе с Жанной поехал ещё один интереснейший человек – Жорж Лафар, которого многие историки считают первым советским разведчиком.В Южной Пальмире Жанна и другие товарищи немедленно развернули активную работу. Лафар занялся разведкой – стал переводчиком начальника штаба французского корпуса полковника Анри Фрейденберга. Жанна работала на "низовом" уровне – среди рядовых французских матросов и солдат. Она распространяла литературу, в беседах разъясняла суть происходивших в России событий, цели и задачи большевиков и формировала внутри французского экспедиционного корпуса сеть коммунистических ячеек.Для успешной работы была создана целая инфраструктура. В самом подпольном губкоме появилась "Иностранная коллегия", которую возглавил Николай Ласточкин. Подпольщики открыли кафе только для французов "Открытие Дарданелл", рядом с французскими казармами заработали часовая мастерская и ателье. Там проходили тайные встречи, обмен данными, передача газет и листовок. Жанна работала весело и свободно. Обаятельная от природы с большим опытом не только подпольной, но и воспитательной работы, она легко сходилась с земляками. Через месяц генерал д’Ансельм признался, что половина его подчинённых заражена коммунистическими идеями.Лябурб считала, что вполне можно приступать к подготовке во французской эскадре вооруженного мятежа. Взвесив все "за" и "против", старшие товарищи – Николай Ласточкин и руководитель одесского подполья Борис Юзефович – пришли к выводу, что восстание преждевременно: отряды РККА на тот момент от Одессы были пока ещё слишком далеко.Против подполья работали серьезные люди: французская военная контрразведка с ее огромным опытом времён Первой мировой войны, разведсеть "Азбука", созданная известным политическим деятелем Василием Шульгиным и деникинская контрразведка. Последнюю возглавил выдающийся русский контрразведчик Владимир Орлов.Орлову удалось выяснить, что пропагандой среди французов занимается некто "Соня". "Азбука" смогла получить доказательства, что во французском штабе работает агент Москвы, связанный, к тому же, с жившей и работавшей в то время в Одессе знаменитой актрисой Верой Холодной.Наконец, во время совместного французско-деникинского допроса один арестованный матрос дал важные показания, указав адрес конспиративной квартиры Ласточкина. Взять его самого не удалось, зато смогли арестовать других, в том числе и Юзефовича, и 11 переодетых в гражданское французских матросов.Подпольщиков ночью расстреляли на 2-м Еврейском кладбище. Из-за темноты и торопливости, Юзефовича только ранили, и он сумел сбежать. После прихода Красной Армии он стал начальником Одесской ЧК, и вспомнил, и припомнил пособникам интервентов и белогвардейцев всё, через что пришлось пройти и ему, и его товарищам. Современные исследователи считают, что за лето 1919 года одесской ЧК было казнено около двух тысяч человек.Ласточкина французам удалось взять позже, благодаря предательству. Его расстреляли вместе с несколькими сочувствовавшими большевикам французскими моряками, их тела сбросили в море. Подпольщики организовали целую операцию по их поиску и погребению. Убили и разведчика Жоржа Лафара. Веру Холодную деникинская разведка скорее всего просто отравила, хоть официально она и умерла от "испанки".Жанну Лябурб арестовали 1 марта 1919 года, когда Красная Армия уже шла к Одессе. Вместе с ней за решётку угодил практически весь состав Иностранной коллегии, а также хозяйка конспиративной квартиры и её три дочери. Их расстреляли ночью опять же прямо на кладбище. Удалось бежать только сербскому коммунисту Стойко Раткову.Несмотря на трагический финал деятельности Лябурб, Лафара и других, она дала плоды. 19 апреля на кораблях французской эскадры в Чёрном море их экипажи подняли восстание. Когда РККА подошла к Одессе, ранее подкупленный Лафаром полковник Фрейденберг организовал спешную эвакуацию интервентов.Французы всерьёз опасались, что "революционная зараза" перекинется на Францию. Они специально оставили корабли в Чёрном море в своеобразном карантине на май 1919 года, чтобы выявить и арестовать зачинщиков. Но восстания потом продолжались на отдельных кораблях и в 1920 году.Память о Жанне Лябурб сохранялась в Одессе в течение всего советского периода. Хоть 2-е Еврейское кладбище и снесли, на месте казни революционерки построили ворота, наглухо заложенные камнем, повесили мемориальную табличку. Но сегодня на Украине в чести иные "герои". Зато остались кинофильмы: "Эскадра уходит на запад" и "Интервенция", где отважная француженка выведена под именем Жанны Барбье. А киноплёнка – как и книга – это уже вечность.

https://ukraina.ru/20201027/1029406860.html

https://ukraina.ru/20220129/1032858220.html

https://ukraina.ru/20240406/1054331356.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

история, история новороссии, одесса, россия, франция, ленин, ркка, революция, гражданская война, 1960-е, кино, фильм, кинематограф, одесская киностудия, подпольщики, большевики