"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки - 07.04.2026 Украина.ру
"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки
"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки - 07.04.2026 Украина.ру
"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки
Российские "Курьеры" уже ходят в разведку, эвакуируют раненых и ведут огонь в зоне СВО. Россия и Китай также занимаются боевыми лазерами, а США в этом направлении больше блефуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-04-07T12:50
2026-04-07T12:54
Продолжая разговор об оружии будущего, Баранец заявил, что российские наземные дроны уже работают."Мы тоже в этом направлении движемся. Наши "Курьеры" ходят в разведку, эвакуируют раненых и ведут огонь. Это уже есть, но не так массово, как хотелось бы", — сказал эксперт.По словам Баранца, необходимо разрабатывать оружие на новых физических принципах. Россия и Китай занимаются созданием боевых лазеров, и у них примерно равные успехи. США тоже работают в этом направлении, но, по мнению эксперта, американцы тут "больше блефуют"."Китайцы сейчас вообще испытывают экзотические вещички – робопсы. Это серьезный шаг военно-технического прогресса. У китайцев уже тысячи таких экземпляров готовятся на службу в армию", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Про освобождение Красноармейска, тройное ранение и эвакуацию мирного населения — в материале "Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни" на сайте Украина.ру.
"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки

12:50 07.04.2026 (обновлено: 12:54 07.04.2026)
 
Российские "Курьеры" уже ходят в разведку, эвакуируют раненых и ведут огонь в зоне СВО. Россия и Китай также занимаются боевыми лазерами, а США в этом направлении больше блефуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Продолжая разговор об оружии будущего, Баранец заявил, что российские наземные дроны уже работают.
"Мы тоже в этом направлении движемся. Наши "Курьеры" ходят в разведку, эвакуируют раненых и ведут огонь. Это уже есть, но не так массово, как хотелось бы", — сказал эксперт.
По словам Баранца, необходимо разрабатывать оружие на новых физических принципах. Россия и Китай занимаются созданием боевых лазеров, и у них примерно равные успехи. США тоже работают в этом направлении, но, по мнению эксперта, американцы тут "больше блефуют".
"Китайцы сейчас вообще испытывают экзотические вещички – робопсы. Это серьезный шаг военно-технического прогресса. У китайцев уже тысячи таких экземпляров готовятся на службу в армию", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Красноармейска, тройное ранение и эвакуацию мирного населения — в материале "Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни" на сайте Украина.ру.
