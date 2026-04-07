"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки
"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки - 07.04.2026 Украина.ру
"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки
Российские "Курьеры" уже ходят в разведку, эвакуируют раненых и ведут огонь в зоне СВО. Россия и Китай также занимаются боевыми лазерами, а США в этом направлении больше блефуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-04-07T12:50
2026-04-07T12:50
2026-04-07T12:54
Продолжая разговор об оружии будущего, Баранец заявил, что российские наземные дроны уже работают."Мы тоже в этом направлении движемся. Наши "Курьеры" ходят в разведку, эвакуируют раненых и ведут огонь. Это уже есть, но не так массово, как хотелось бы", — сказал эксперт.По словам Баранца, необходимо разрабатывать оружие на новых физических принципах. Россия и Китай занимаются созданием боевых лазеров, и у них примерно равные успехи. США тоже работают в этом направлении, но, по мнению эксперта, американцы тут "больше блефуют"."Китайцы сейчас вообще испытывают экзотические вещички – робопсы. Это серьезный шаг военно-технического прогресса. У китайцев уже тысячи таких экземпляров готовятся на службу в армию", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Про освобождение Красноармейска, тройное ранение и эвакуацию мирного населения — в материале "Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни" на сайте Украина.ру.
россия
китай
сша
новости, россия, китай, сша, виктор баранец, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, робот, техника, военная техника, технологии, война на украине, военный эксперт
Новости, Россия, Китай, США, Виктор Баранец, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО, робот, техника, военная техника, технологии, война на Украине, военный эксперт
"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки
12:50 07.04.2026 (обновлено: 12:54 07.04.2026)
Российские "Курьеры" уже ходят в разведку, эвакуируют раненых и ведут огонь в зоне СВО. Россия и Китай также занимаются боевыми лазерами, а США в этом направлении больше блефуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец