"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки

"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки - 07.04.2026 Украина.ру

"Курьеры", лазеры и китайские робопсы: военный эксперт рассказал про новые разработки

Российские "Курьеры" уже ходят в разведку, эвакуируют раненых и ведут огонь в зоне СВО. Россия и Китай также занимаются боевыми лазерами, а США в этом направлении больше блефуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-04-07T12:50

2026-04-07T12:50

2026-04-07T12:54

Продолжая разговор об оружии будущего, Баранец заявил, что российские наземные дроны уже работают."Мы тоже в этом направлении движемся. Наши "Курьеры" ходят в разведку, эвакуируют раненых и ведут огонь. Это уже есть, но не так массово, как хотелось бы", — сказал эксперт.По словам Баранца, необходимо разрабатывать оружие на новых физических принципах. Россия и Китай занимаются созданием боевых лазеров, и у них примерно равные успехи. США тоже работают в этом направлении, но, по мнению эксперта, американцы тут "больше блефуют"."Китайцы сейчас вообще испытывают экзотические вещички – робопсы. Это серьезный шаг военно-технического прогресса. У китайцев уже тысячи таких экземпляров готовятся на службу в армию", — констатировал собеседник издания.

россия

китай

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

