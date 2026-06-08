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Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евро

Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евро - 08.06.2026 Украина.ру

Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евро

Нынешнее руководство Украины получило от Евросоюза седьмой транш финансовой помощи. Об этом 8 июня сообщила премьер-министр республики Юлия Свириденко

2026-06-08T14:36

2026-06-08T14:36

2026-06-08T14:36

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Седьмой транш финансирования от Евросоюза выделен в рамках Ukraine Facility общим объемом 2,8 млрд евро. "С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро. Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд евро", - сообщила Свириденко.Она заверила, что средства из ЕС "будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета".Свириденко отметила, что "Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сферах государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права". "Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам. По состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мероприятий плана, еще 65 находятся на разных этапах реализации", - добавила она.Накануне стало известно, что Архимандрита УПЦ избили во время захвата собора в КременчугеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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