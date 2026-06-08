Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евро - 08.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260608/kiev-poluchil-sedmoy-transh-es-na-28-mlrd-evro-1079964719.html
Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евро
Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евро - 08.06.2026 Украина.ру
Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евро
Нынешнее руководство Украины получило от Евросоюза седьмой транш финансовой помощи. Об этом 8 июня сообщила премьер-министр республики Юлия Свириденко
2026-06-08T14:36
2026-06-08T14:36
новости
украина
россия
киев
ес
упц
украина.ру
госдолг
кредит
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103005/89/1030058935_237:0:1464:690_1920x0_80_0_0_4776b3175db3406e9b3ea96ab17a35c7.jpg
Седьмой транш финансирования от Евросоюза выделен в рамках Ukraine Facility общим объемом 2,8 млрд евро. "С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро. Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд евро", - сообщила Свириденко.Она заверила, что средства из ЕС "будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета".Свириденко отметила, что "Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сферах государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права". "Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам. По состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мероприятий плана, еще 65 находятся на разных этапах реализации", - добавила она.Накануне стало известно, что Архимандрита УПЦ избили во время захвата собора в КременчугеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103005/89/1030058935_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_5d253c55b01cffb9e20cfbc340ae7739.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, ес, упц, украина.ру, госдолг, кредит, бывший ссср, финансирование, финансовая помощь
Новости, Украина, Россия, Киев, ЕС, УПЦ, Украина.ру, госдолг, кредит, бывший СССР, финансирование, финансовая помощь

Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евро

14:36 08.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА / Перейти в фотобанкСвириденко Юлия
Свириденко Юлия - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Нынешнее руководство Украины получило от Евросоюза седьмой транш финансовой помощи. Об этом 8 июня сообщила премьер-министр республики Юлия Свириденко
Седьмой транш финансирования от Евросоюза выделен в рамках Ukraine Facility общим объемом 2,8 млрд евро.
"С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро. Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд евро", - сообщила Свириденко.
Она заверила, что средства из ЕС "будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета".
Свириденко отметила, что "Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сферах государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права".
"Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам. По состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мероприятий плана, еще 65 находятся на разных этапах реализации", - добавила она.
Накануне стало известно, что Архимандрита УПЦ избили во время захвата собора в Кременчуге
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевЕСУПЦУкраина.ругосдолгкредитбывший СССРфинансированиефинансовая помощь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:19В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона УПЦ
15:10Британский атомный флот полностью вышел из строя
15:01В МИД РФ рассказали о тревожных заявлениях Госдепа и переговорах с Украиной. Новости к 15.00
14:59От стратегии истощения — к концепции разрушения: Кнутов призвал Россию перенять тактику Ирана
14:55Военкор Коц рассказал о важности освобождения поселка Химик
14:54Пятибратов о том, сорвёт ли Украина курортный сезон в России
14:52Выяснились подробности взрыва на почтовом терминале Киева
14:36Киев получил седьмой транш ЕС на 2,8 млрд евро
14:26Минэнерго готовит меры для недопущения топливного кризиса в Крыму. Важные заявления Кремля
14:21Технологический обман? Fire Point выдает европейское оружие за украинское — мнение Кнутова
14:16Запорожская область сталкивается с длительным отсутствием электроснабжения - губернатор
14:12"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению": Буданов* уехал из Польши с пустыми руками – СМИ
14:11Карапетян назвал "позорными" прошедшие в Армении выборы
14:05Армия России наступает на Рубцовском направлении, взрывы на Волыни. Новости СВО
13:59Захарова объяснила, что показали выборы в Армении. Важные заявления МИД РФ
13:36Движение через Чонгарский пролив возобновлено, ЕС накачивает Зеленского деньгами. Новости к этому часу
13:33Украина подверглась массированному удару - военкор
13:20Копенгаген официально втягивается в конфликт, размещая военные мощности Украины
13:14Готовятся к худшему: зачем Китай начал Специальную морскую правоохранительную операцию
13:12Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии
Лента новостейМолния