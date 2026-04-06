Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи призвали отказаться от действий, которые подрывают шансы на политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров

2026-04-06T02:57

"Министры призвали избегать действий, в том числе в Совете Безопасности ООН, которые могли бы подорвать сохраняющиеся шансы на продвижение политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса", — говорится в сообщении.Другие заявления глав МИД в ходе телефонного разговора:🟦 Угрозы США атаковать иранские энергетические объекты стали признанием военных преступлений Вашингтона, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи;🟦 С российской стороны выражена надежда на успешность предпринимаемых рядом государств усилий по деэскалации напряжённости вокруг Ирана в интересах долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки на Ближнем Востоке, чему способствовал бы отказ США от языка ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло, говорится в сообщении МИД РФ;🟦 Лавров и Аракчи отметили необходимость немедленного прекращения безрассудных атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС "Бушер", говорится в сообщении МИД РФ;🟦 Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью одного из сотрудников станции из числа иранских граждан.Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.Подробнее об этих и других событиях 5 апреля в материале Егора Леева - Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоги 5 апреля.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

