Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД

02:57 06.04.2026 (обновлено: 03:08 06.04.2026)
 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи призвали отказаться от действий, которые подрывают шансы на политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров
"Министры призвали избегать действий, в том числе в Совете Безопасности ООН, которые могли бы подорвать сохраняющиеся шансы на продвижение политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса", — говорится в сообщении.
Другие заявления глав МИД в ходе телефонного разговора:
🟦 Угрозы США атаковать иранские энергетические объекты стали признанием военных преступлений Вашингтона, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи;
🟦 С российской стороны выражена надежда на успешность предпринимаемых рядом государств усилий по деэскалации напряжённости вокруг Ирана в интересах долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки на Ближнем Востоке, чему способствовал бы отказ США от языка ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло, говорится в сообщении МИД РФ;
🟦 Лавров и Аракчи отметили необходимость немедленного прекращения безрассудных атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС "Бушер", говорится в сообщении МИД РФ;
🟦 Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью одного из сотрудников станции из числа иранских граждан.
Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
