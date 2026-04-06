https://ukraina.ru/20260406/lavrov-i-arakchi-prizvali-otkazatsya-ot-deystviy-podryvayuschikh-uregulirovanie-drugie-zayavleniya-glav-1077561435.html
Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
украина.ру
новости
россия
сергей лавров
иран
мид
оон
сша
война в иране
удар по ирану
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077561316_0:32:726:440_1920x0_80_0_0_439896102cc6d9225b6e6d115fa3e009.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077561316_49:0:678:472_1920x0_80_0_0_6e3526c93481caa9a8590af0f69e3f26.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:57 06.04.2026 (обновлено: 03:08 06.04.2026)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи призвали отказаться от действий, которые подрывают шансы на политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров
"Министры призвали избегать действий, в том числе в Совете Безопасности ООН, которые могли бы подорвать сохраняющиеся шансы на продвижение политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса", — говорится в сообщении.
Другие заявления глав МИД в ходе телефонного разговора:
🟦 Угрозы США атаковать иранские энергетические объекты стали признанием военных преступлений Вашингтона, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи;
🟦 С российской стороны выражена надежда на успешность предпринимаемых рядом государств усилий по деэскалации напряжённости вокруг Ирана в интересах долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки на Ближнем Востоке, чему способствовал бы отказ США от языка ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло, говорится в сообщении МИД РФ;
🟦 Лавров и Аракчи отметили необходимость немедленного прекращения безрассудных атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС "Бушер", говорится в сообщении МИД РФ;
🟦 Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью одного из сотрудников станции из числа иранских граждан.
Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.