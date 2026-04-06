https://ukraina.ru/20260406/aleksandr-kazakov-tramp-khochet-byt-korolem-no-ne-mozhet-provodit-samostoyatelnuyu-politiku-1077559263.html
Александр Казаков: Трамп хочет быть "королем", но не может проводить самостоятельную политику
Со всех сторон Трамп обложен большим количеством условностей и обязательств и не может проводить самостоятельную политику. Суверенитет США — распределенный и непонятно, с кем договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2026-04-06T05:15
новости
сша
россия
куба
украина.ру
главные новости
главное
дональд трамп
внешняя политика
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071049435_2:0:768:431_1920x0_80_0_0_e4eb224a7fd7465cdf55303dc570ca67.jpg
сша
россия
куба
ирак
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071049435_193:0:768:431_1920x0_80_0_0_c5212144b3a101143f219efc8c374f1f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, куба, украина.ру, главные новости, главное, дональд трамп, внешняя политика, политика, ирак, джордж буш, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, США, Россия, Куба, Украина.ру, Главные новости, главное, Дональд Трамп, внешняя политика, политика, Ирак, Джордж Буш, эксперты, аналитики, Аналитика
Журналист спросил, почему раньше в США ранее не возникало проблем с принятием решений. По словам Казакова, все дело в утрате сверхдержавного статуса.
"Потому что раньше США были сверхдержавой. Сначала на пару с СССР, потом в гордом одиночестве. Глубинное государство за кулисами между собой договаривалось, а через пять минут выходил [Джордж] Буш-младший и говорил: "Хо-хо, мы сейчас как на Ирак нападем". А теперь у США проблемы" , — ответил эксперт.
Эксперт сравнил государственную систему в США и России. "У нас тоже есть система сдержек и противовесов. Только у нас есть арбитр, который контролирует эту систему. А в США кроме этой системы, когда все всех сдерживают и все всех противовесят, ничего нет. Как с ними работать? Это отдельная проблема" , — заявил Казаков.
"Сейчас в США проходят акции протеста "Нет королям". [Президент США Дональд] Трамп и хочет быть королем. Он хочет быть правителем, который может самостоятельно принимать решения, а не спрашивать дозволения у всех подряд" , — подчеркнул собеседник издания.
По мнению Казакова, без возможности принимать самостоятельные решения США заведомо проигрывают в новой международной реальности.