Александр Казаков: Трамп хочет быть "королем", но не может проводить самостоятельную политику
Со всех сторон Трамп обложен большим количеством условностей и обязательств и не может проводить самостоятельную политику. Суверенитет США — распределенный и непонятно, с кем договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Со всех сторон Трамп обложен большим количеством условностей и обязательств и не может проводить самостоятельную политику. Суверенитет США — распределенный и непонятно, с кем договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Журналист спросил, почему раньше в США ранее не возникало проблем с принятием решений. По словам Казакова, все дело в утрате сверхдержавного статуса.
"Потому что раньше США были сверхдержавой. Сначала на пару с СССР, потом в гордом одиночестве. Глубинное государство за кулисами между собой договаривалось, а через пять минут выходил [Джордж] Буш-младший и говорил: "Хо-хо, мы сейчас как на Ирак нападем". А теперь у США проблемы" , — ответил эксперт.
Эксперт сравнил государственную систему в США и России. "У нас тоже есть система сдержек и противовесов. Только у нас есть арбитр, который контролирует эту систему. А в США кроме этой системы, когда все всех сдерживают и все всех противовесят, ничего нет. Как с ними работать? Это отдельная проблема" , — заявил Казаков.
"Сейчас в США проходят акции протеста "Нет королям". [Президент США Дональд] Трамп и хочет быть королем. Он хочет быть правителем, который может самостоятельно принимать решения, а не спрашивать дозволения у всех подряд" , — подчеркнул собеседник издания.
По мнению Казакова, без возможности принимать самостоятельные решения США заведомо проигрывают в новой международной реальности.
