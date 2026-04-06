https://ukraina.ru/20260406/1077584733.html

Полковник Виктор Баранец: Армия России загнала матерях вояк ВСУ в Купянск, чтобы перемолоть и обескровить

Полковник Виктор Баранец: Армия России загнала матерях вояк ВСУ в Купянск, чтобы перемолоть и обескровить - 06.04.2026 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: Армия России загнала матерях вояк ВСУ в Купянск, чтобы перемолоть и обескровить

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии изданию Украина.ру

2026-04-06T15:37

2026-04-06T15:37

2026-04-06T15:37

эксклюзив

спецоперация

купянск

сумская область

виктор баранец

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

запорожская область

славянско-краматорская агломерация

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077567166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5263b47608985225f9eec321424efd0b.jpg

Некоторое время назад у нас была оперативная пауза. Образно говоря, боевые действия нажали на тормоз. Кто-то связывал это с состоянием почвы. Сами понимаете, что по грязюке полуметровой глубины и по раскисшим полям бронетехника не пройдет, поэтому вся активность сторон была на асфальтированных дорогах. А сейчас есть некоторые признаки оживления боевой ситуации на линии соприкосновения. Я бы даже сказал, что есть признаки подготовки к наступлению с нашей стороны.При этом я должен еще раз повторить, что обстановка на разных участках разная. Война из этого складывается. Еще ни разу в истории не было одной армии, которая бы постоянно наступала и добивалась побед. Бывает и такое, что сегодня мы наступаем, завтра нас останавливают, послезавтра мы начинаем откатываться назад. Сейчас это тоже есть.Где у нас на поле боя жарче всего? Где температура противостояния, прямо скажем, адская? Купянск, Сумская область и Славянско-Краматорская агломерация. При этом особенная ситуация складывается на Херсонском направлении, где стороны швыряют друг в друга снаряды через Днепр. Также мы внимательно наблюдаем за телодвижениями ВСУ в Приграничье.По данным разведки, противник шевелится достаточно серьезными подразделениями и на Курском, и на Брянском направлении. Уже доходит до того, что киевский режим бросает под Сумы несколько батальонов ССО. С одной стороны, это говорит о том, что у врага там не все в порядке. С другой стороны, мы никак не можем допустить, чтобы Зеленский устроил какую-нибудь новую авантюру со вторжением на нашу территорию. Большую группу матерых вояк с серьезным боевым опытом Украина бросает и под Купянск.А теперь говорю вам беспощадную правду.Было дело, когда даже на самый верх докладывали об освобождении Купянска. Так вот сегодня там идут самые яростные бои. К сожалению, мы контролируем только 1/3 города. Как я уже сказал, противник бросил туда матерые резервы, которые пытаются вгрызться и вообще оттеснить из города. Но я хотел бы обратить внимание на другое.Помните, что Зеленский четыре года назад говорил по поводу Мариуполя: "Да, мы его оставили. Но он нам и не нужен был. Мы просто выманивали российские войска, чтобы их перемолоть, а когда нужно было, подняли лапки кверху: кто сдался в плен, кто сбежал". И может быть, пройдет время, когда мы тоже скажем: "Мы специально заманивали ВСУ в Купянск, чтобы устроить им мясорубку и серьезно обескровить".

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

купянск

сумская область

россия

запорожская область

славянско-краматорская агломерация

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, купянск, сумская область, виктор баранец, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, запорожская область, славянско-краматорская агломерация