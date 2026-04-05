Не дотянулись дроном — достанем "Искандером": военный эксперт про возможности малой авиации
Дроны не могут вывалить на противника тонны бомб в глубоком тылу. У них есть свои ограничения по погоде, дальности полета, подготовке операторов и связи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, дроны, БПЛА, беспилотники, "Искандер", военный эксперт, РЭБ

Не дотянулись дроном — достанем "Искандером": военный эксперт про возможности малой авиации

04:15 05.04.2026 (обновлено: 22:47 05.04.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Дроны не могут вывалить на противника тонны бомб в глубоком тылу. У них есть свои ограничения по погоде, дальности полета, подготовке операторов и связи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Комментируя тезис о том, что сейчас малая авиация взяла на себя большинство функций, которые раньше выполнял обычный воздушный флот, эксперт не согласился с такой позицией.
"Нет. Дроны не могут вывалить на противника тонны бомб в глубоком тылу. У них есть свои ограничения по погоде, дальности полета, подготовке операторов и связи", — отметил Копылов.
По его мнению, применение первой волны дешевых дронов закончилось тем, что стороны стали массированно применять РЭБ, и многие из них потеряли смысл. И поэтому сейчас все пытаются перейти на оптоволокно, которое РЭБ не подвержено.
Копылов отметил, что дроны-перехватчики тоже могут действовать в определенных погодных условиях и при определенной подготовке оператора.
"А если у вас дроны встроены в широкий разведывательно-ударный комплекс, их недостатки могут быть компенсированы другими возможностями. Не дотянулись дроном? Дотянемся "Краснополем" или "Искандером", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.
04:27Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:15Ситуация в Константиновке: войска продвигаются на флангах, "откусывая" логистику ВСУ — эксперт
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
17:39На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои
17:26ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "ХИММАШ" в Житомирской области
17:00Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля
16:57Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайший понедельник
16:42В администрации Херсонской области сообщили подробности атаки беспилотников на сухогруз
Лента новостейМолния