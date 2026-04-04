Удар по АЭС "Бушер", Трамп начал обратный отсчёт до "настоящего ада". Итоги 4 апреля

Министерство иностранных дел России осудило удары Израиля и США по АЭС "Бушер". Президент США Дональд Трамп назвал срок, по истечению которого на Иран обрушится "настоящий ад"

2026-04-04T18:47

Россия с тревогой воспринимает сообщения о новых обстрелах иранской АЭС "Бушер" и решительно осуждает это злодеяние, повлекшее человеческие жертвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С возрастающей тревогой воспринимаем сообщения об имевших место 4 апреля новых ракетных обстрелах АЭС "Бушер". Изучаем поступающие на этот счет данные. Решительно осуждаем это злодеяние, которое привело к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью одного из сотрудников станции, отвечавшего, насколько известно, за обеспечение физзащиты", – указала Захарова.Она отметила, что в МИД РФ отфиксировали выраженную гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси глубокую обеспокоенность по поводу данной атаки. Гросси подчеркнул, что как сами атомные электростанции, так и прилегающие к ним территории, где могут располагаться жизненно важные системы ядерной безопасности, никогда не должны становиться целью военных ударов."Понятно, что его слова адресованы агрессорам, продолжающим без раздумий и даже с неким нездоровым азартом бить прямой наводкой по ядерно-энергетической инфраструктуре Ирана, подпадающей под действие ДНЯО и иранского Соглашения с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях. Эти незаконные и безрассудные действия – несмываемое грязное пятно на международной репутации тех, кто наводит ракеты на АЭС "Бушер" и другие находящиеся под гарантиями Агентства иранские ядерные объекты и отдает команду на поражение. По сути они полностью перечеркнули свою прежнюю репутацию в области ядерного нераспространения, а также ядерной и физической ядерной безопасности, расписавшись в том, что сами они никаких норм и ограничений не признают", – подчеркнула Захарова.По её словам, в МИД РФ рассчитывают, "что нанесённый американскими и израильскими ударами ущерб режиму ДНЯО станет предметом беспристрастной и взыскательной оценки в ходе открывающейся 27 апреля Конференции по рассмотрению действия данного договора"."С российской стороны предпринимаются все усилия, чтобы привлечь внимание международного сообщества и широкой мировой общественности к тому, как ситуация на AЭС "Бушер" все ближе подходит к опасной черте. Худшего еще можно избежать, однако для этого удары по ядерным объектам в Иране, в том числе по АЭС "Бушер", должны быть немедленно прекращены", – подытожила Захарова.Ранее стало известно, что 4 апреля американо-израильская коалиция нанесла удар по АЭС "Бушер". Об этом сообщила организация по атомной энергии Ирана. В результате американо-израильского удара погиб один из сотрудников."Бушер" — единственная действующая АЭС в Иране. Первый блок, достроенный при участии России, подключили к энергосистеме в сентябре 2011 года. Строительство второй очереди, в состав которой должны войти два энергоблока, приостановили из-за боевых действий на Ближнем Востоке.Глава "Росатома" Алексей Лихачёв указал, что события на иранской АЭС "Бушер" развиваются по самому нежелательному сценарию."К сожалению, события развиваются по самому нежелательному прогнозу. Как говорится, плохие предчувствия нас не обманули. В целом идентификация конфликта, обострения вокруг Персидского залива приводят к соответствующим последствиям. <…> Сегодня в 07:20 примерно утра по Москве был нанесён удар уже фактически в контур физической защиты станции, была зафиксирована первая гибель работника", — отметил Лихачёв.По его словам, Россия проинформировала о ситуации соответствующие службы Израиля и США."Мы, естественно, проинформировали соответствующие службы Израиля, Соединённых Штатов Америки. Очень благодарны за это взаимодействие нашему МИДу, министерству обороны, нашим специальным службам. Здесь мы работаем как единый механизм, друг друга поддерживаем. Низкий поклон за заботу нашим товарищам", – указал Лихачёв.Глава "Росатома" подчеркнул, что Иран много делает для безопасности эвакуации персонала."Надо сказать, что и иранская сторона делает многое для того, чтобы безопасность маршрута обеспечить, ну и традиционно для нас очень комфортно взаимодействие и с правительством Армении, потому что покидать этот регион наши товарищи планируют из аэропорта Еревана", – отметил он.Также Лихачёв заявил, что президент России Владимир Путин в курсе происходящего."Ну и ещё раз хочу сказать, что абсолютно в курсе всей этой работы глава государства, Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, мы ему докладываем, министерство обороны. Он очень внимательно следит, понятно, за самим конфликтом, но и отдельное внимание постоянно уделяет и работе станции "Бушер", и особенно - российскому персоналу", – указал глава "Росатома".По словам Лихачёва, мир воспринял удар по иранской АЭС с тревогой."Мировое сообщество с тревогой, конечно, отреагировало на произошедшее. Генеральный директор МАГАТЭ высказался. Ну и целый ряд контактов с нашими партнерами, телефонных звонков, электронных писем говорит о нарастании озабоченности. Всех очень настораживает тренд на эскалацию конфликта", – заявил глава "Росатома".Он подчеркнул, что провокации вокруг ядерного объекта чреваты катастрофой с многолетними последствиями."Военные действия вокруг ядерного объекта - всегда колоссальные риски. И, что греха таить, это возможность отдельных провокаций… Провокации вокруг действующего атомного объекта чреваты катастрофой регионального масштаба со всеми вытекающими из этого многолетними последствиями", – заявил Лихачев.По его мнению, в случае подобного развития событий "уже не будет важно, кто первый стрелял"."Будет важен результат, с которым народы Аравийского полуострова, стран Персидского залива потом вынуждены будут разбираться в течение многих лет", – предупредил директор.Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "настоящим адом" в ближайшее время."Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время на исходе — осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад", – написал Трамп в соцсети Truth Social.Ранее, утром 4 апреля, в соцсетях заметили массовый перелёт американский военно-транспортных С-17 из США в сторону Ближнего Востока. Эксперты предположили, что самолёты перевозят бронетехнику и солдат для начала сухопутного вторжения американо-израильской коалиции в Иран.Подробнее о ситуации в Иране – в статье Виктора Пироженко "Что теряет Китай в иранском конфликте".

https://ukraina.ru/20260404/amerikanskiy-spetsnaz-v-irane-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-4-aprelya-1077530026.html

иран

россия

сша

Егор Леев

