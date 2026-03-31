Зеленская ответила на вопрос, пойдет ли ее муж на второй президентский срок

Жена главы киевского режима пожаловалась на сложность "изнурительного пути", который ей пришлось пройти. Но забыла упомянуть об элитной недвижимости по всему миру, купленной с 2019 года, и про колоссальные траты на шопинг - по миллиону евро за один день

Жена лидера киевского режима Елена Зеленская дала интервью американскому каналу Fox News и рассказала о том, как устала."Я уже знаю, как жить в этом мире – мире, когда ты жена президента. Меня это уже не так пугает, как это было, когда он баллотировался впервые. Хочу ли я этого еще раз? Это очень сложный путь, очень изнурительный. И я могу сказать, что мы оба уставшие. Однако есть обязательства", – отметила она.По словам Елены, она не может повлиять на решение мужа баллотироваться на второй срок."Если он снова решит, что должен остаться для того, чтобы закончить процесс, который он начал, это будет его решение", – объяснила Елена Зеленская.Между тем, согласно расследованию французских СМИ, жена главы киевского режима лишь наездами бывает на Украине. Вместе с детьми она живет в Лондоне, где у семьи Зеленских несколько квартир. Елену Зеленскую часто видят на вилле острова Сен-Бартелеми: дом площадью 436 квадратных метров, охраняемая территория, бассейн и даже личный бункер.Неплохо у Зеленской и с наличными. Во время визита во Францию в сентябре 2025 года Зеленский организовал для своей супруги покупку роскошной одежды и аксессуаров на сумму более одного миллиона евро. Об этом сообщила марокканский стилист Амиля Эль Мансури, консультировавшая первую леди."Должна вам сказать, что это был самый дорогой образ, который я собирала клиенту за всю мою карьеру, он обошелся нам больше миллиона евро", - заявила она, отметив, что Зеленская - "очень требовательная женщина", и подбор вещей, соответствующих ее вкусу, оказался сложной задачей.В заказ "требовательной" супруги Зеленского вошли платье Christian Dior за 153 тысячи евро, сумка Hermes Birkin Himalaya стоимостью около полумиллиона евро, колье и браслет Bulgari Serpenti Viper по 175 тысяч евро каждый, а также туфли Eternal Diamond Stilettos за 150 тысяч евро. Покупки оплатил помощник Зеленского во время его поездки на встречу "коалиции желающих" в Париже.До этого - во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - Зеленская купила кольцо, стоимостью около миллиона долларов, писали СМИ.

