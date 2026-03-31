Украина требует Израиль вернуть ей коррупционера Миндича
18:55 31.03.2026 (обновлено: 19:44 31.03.2026)
© Фото : nashigroshi.org
Генпрокуратура Украины направила в Израиль запрос на экстрадицию соратника главы киевского режима Владимира Зеленского Тимура Миндича, обвиняемого по делу о коррупции в сфере энергетики, пишет 31 марта украинское издание "Политика страны"
"После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль", - приводит издание заявление спикера офиса украинского генпрокурора (ОГП) Марьяны Гаевской-Ковбасюк.
По данным Генпрокуратуры, материалы дела составили 24 тома.
В ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о начале масштабной операции в сфере энергетики. Сотрудники ведомства провели обыски у Германа Галущенко и Тимура Миндича. Позже выяснилось, что Миндичу удалось бежать с Украины и он находится в Израиле.
О других событиях на Украине читайте: "Нет хороших новостей". Что происходит на Украине 31 марта
