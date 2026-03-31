Польша проведет секретную репетицию начала войны с Россией
19:45 31.03.2026 (обновлено: 19:58 31.03.2026)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
По данным издания Rzeczpospolita, в учениях примут участие высшие польские чиновники. Сценарий маневров, дата, место их проведения, а главное результаты будут строго засекречены. Об этом 31 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
Польша проведет секретную репетицию начала войны с Россией. Возможно, в ней примут участие американские военнослужащие. В феврале батальон армии США уже провел учения с боевой стрельбой на машинах Bradley на польском полигоне Бемово-Пишки.
Поскольку он находится в 60 км от Калининградской области и в 90 км от белорусской границы, эти маневры стали "демонстрацией силы". Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).
Главной задачей учений была отработка езды на модернизированных Bradley M2A3 в зимних условиях. Эти боевые машины не раз критиковали за "низкую живучесть": многие из тех БПМ, которые украинские войска получили от западных союзников, были быстро потеряны на поле боя, отмечает журнал.
Наращивание ресурсов тяжелой западной бронетехники вблизи российской границы "создает все более неблагоприятное соотношение сил на земле", пишет MWM.
