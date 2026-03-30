Лезет в новую войну: итоги турне Зеленского на Ближний Восток

Лезет в новую войну: итоги турне Зеленского на Ближний Восток - 30.03.2026 Украина.ру

Лезет в новую войну: итоги турне Зеленского на Ближний Восток

Закончился ближневосточный вояж Владимира Зеленского. С 26 по 29 марта он посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Формально целью визита было укрепление партнерских отношений и поиск ресурсов для Украины. Однако итоги поездки оказались неоднозначными

2026-03-30T17:04

2026-03-30T17:04

2026-03-30T17:04

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном украинская повестка отошла на второй план, а сам визит сопровождался скандалами и жесткой критикой со всех сторон. Чтобы снова обратить на себя внимание, Зеленский выступил в неожиданном амплуа: из просителя он вдруг превратился в спасителя всего Ближнего Востока.Основной задачей турне было закрытие критических потребностей украинской армии. Киев остро нуждается в дизельном топливе, дефицит которого в войсках достиг пиковых значений. В обмен на энергоносители и инвестиции в оборонный сектор Зеленский предложил странам Залива то, чего у них нет, но что Украина освоила за три года войны — технологии борьбы с беспилотниками. Именно такая самоуверенность вызвала насмешки не только в Москве, но и на Западе.В Эр-Рияде и Абу-Даби были подписаны рамочные соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и обмене технологиями противодействия дронам. Но, несмотря на подписанные документы, внешнеполитический эффект от поездки оказался оглушительно провальным. Визит в арабских СМИ освещен был весьма скромно. Кроме того, из маршрута турне был исключен Израиль. Как сообщили осведомленные источники, Тель-Авив отказался принимать главу киевского режима в условиях активной фазы противостояния с Ираном, продемонстрировав, что для региона украинский кризис сегодня не является приоритетом. Украинские и российские эксперты уже назвали поездку "энергетическим попрошайничеством", указав, что Зеленскому приходится буквально "продавать" военные услуги, чтобы компенсировать сокращение объемов помощи от западных союзников.Визит Зеленского в ОАЭ совпал с резким обострением риторики со стороны Тегерана. Двадцать восьмого марта КСИР заявил об уничтожении украинского склада ПВО и систем противодроновой обороны в Дубае, связав объект с американскими операциями. Киев оперативно опроверг эту информацию. Однако сигнал Ирана арабским монархиям был однозначным: сотрудничество с Украиной делает их объектами для атак и ставит под удар региональную стабильность. "Факт заключается в том, что Незалежная теперь точно втянута в еще один конфликт с сомнительными для себя последствиями. Ну и если Тегеран действительно собрался выносить украинские силы и средства, которые так пиарит Зеленский, то можно переосмыслить шуточки про проклятие рукопожатия просроченного. Раньше его политические друзья только с должностей слетали, а теперь, возможно, может еще и прилететь", - считает общественный деятель Татьяна Поп.Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выступил с отдельным заявлением, обвинив Зеленского в попытке "обворовать" страны Ближнего Востока, навязывая сделки, которые служат исключительно интересам США и дестабилизируют регион.Но более всего поведение Зеленского вывело из себя Дональда Трампа. Сначала Зеленский жаловался, что "фокус внимания Америки сместился на Ближний Восток". Затем он отправляется в пиар-тур, предлагая свою военную помощь, что стало двойным унижением США, которые уже месяц не могут излить свою "эпическую ярость" в Иране. Тем более что Трамп уже дал понять, что не нуждается в услугах украинских военных. Тринадцатого марта в интервью Fox News Radio президент США заявил, что его стране не нужна помощь Украины для перехвата дронов, подчеркнув: "Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо".Но сегодня ресурсы США, которые ранее предназначались для Украины, перераспределяются на поддержку Израиля и операции против Ирана. По прогнозам экспертов, имеющихся у Киева средств может хватить на ведение активных боевых действий лишь до июня 2026 года. Поэтому Зеленскому приходится вертеться с двойным задором на международной арене. Цена такой политики лидера режима для украинцев тоже повышается. "Европейские СМИ восхищаются решительностью Зеленского, который вчера неожиданно объявился в Саудовской Аравии и подписал договор о военно-техническом сотрудничестве с кронпринцем Мохаммедом Салманом. Мол, несмотря на риски быть атакованным Ираном, Зеленский по собственной инициативе засовывает свой нос туда, где его не ждали и даже не просили. Поневоле задумаешься о том, что, может быть, и правы те, кто говорит о миссии Зеленского как чистильщика для Украины. Кажется, и в самом деле его главная задача любыми средствами уничтожить украинское население и передать освободившуюся территорию братьям по крови. Я с этим не согласен, но слишком уж настойчиво трудится Зеленский, уничтожая украинцев, и слишком уж настойчиво он ищет ещё одну войну", - считает политик Василий Волга.В России же к такому поведению Киева отнеслись с юмором. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал визит "сюрреализмом", сравнив Зеленского с "зеленым насекомым", которое предлагает защиту от дронов там, где не могут помочь даже американские военные.О том, что произошло на Украине за последние семь дней - в материале издания Украина.ру Украина за неделю. Саботаж в Раде.

иран

украина

киев

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, владимир зеленский, иран, украина, мид, трамп и зеленский, киев, дональд трамп