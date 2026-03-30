Экс-министр энергетики Украины посоветовал киевлянам думать над печным отоплением

Пережить зиму киевлянам поможет только печное отопление. Об этом изданию "Телеграф" заявил бывший министр энергетики Украины Иван Плачков

2026-03-30T12:26

Уже сейчас стоит задуматься о возможности временного выезда за пределы городов следующей зимой, констатировало издание. С обоснованием этой осознанной необходимости выступил отставной чиновник постсоветской республики."У нас уже есть опыт. Не было тепла, не было электроэнергии — переживали. Если не будет газа — переживем и это. Я уже несколько лет советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где традиционное печное отопление на дровах или угле. Чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики возобновят системы, и не страдать так, как в этом году", — заявил Плачков.Киевляне вместо отъезда перекрыли дорогу — у них нет света уже вторые сутки, пишут украинские группы. Активисты потребовали решить проблему, сообщает RT, публикуя видеозапись протестной акции.Ранее киевский режим вошёл в конфликт с соседними государствами Евросоюза, которые сократили поставки газа, нефтепродуктов и электроэнергии. Подробности в публикации "Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп составляет список "подарков", жена Зеленского жалуется на усталость. Хроника событий на утро 30.03Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

