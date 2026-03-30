https://ukraina.ru/20260330/kievlyanam-nado-dumat-nad-pechnym-otopleniem---eks-ministr-energetiki-ukrainy-1077311613.html
Экс-министр энергетики Украины посоветовал киевлянам думать над печным отоплением
Пережить зиму киевлянам поможет только печное отопление. Об этом изданию "Телеграф" заявил бывший министр энергетики Украины Иван Плачков
2026-03-30T13:47
новости
украина
киев
россия
иван плачков
дональд трамп
rt
украина.ру
энергетический кризис
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102691/61/1026916109_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_21a0cb7b34f55d067c0b204037419c06.jpg
украина
киев
россия
восточная европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102691/61/1026916109_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3e2cfdbd5b4648cf9a1a4565f6880bd4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Экс-министр энергетики Украины посоветовал киевлянам думать над печным отоплением
12:26 30.03.2026 (обновлено: 13:47 30.03.2026)
Пережить зиму киевлянам поможет только печное отопление. Об этом изданию "Телеграф" заявил бывший министр энергетики Украины Иван Плачков
Уже сейчас стоит задуматься о возможности временного выезда за пределы городов следующей зимой, констатировало издание. С обоснованием этой осознанной необходимости выступил отставной чиновник постсоветской республики.
"У нас уже есть опыт. Не было тепла, не было электроэнергии — переживали. Если не будет газа — переживем и это. Я уже несколько лет советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где традиционное печное отопление на дровах или угле. Чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики возобновят системы, и не страдать так, как в этом году", — заявил Плачков.
Киевляне вместо отъезда перекрыли дорогу — у них нет света уже вторые сутки, пишут украинские группы. Активисты потребовали решить проблему, сообщает RT, публикуя видеозапись протестной акции.
Ранее киевский режим вошёл в конфликт с соседними государствами Евросоюза, которые сократили поставки газа, нефтепродуктов и электроэнергии. Подробности в публикации "Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00
