"Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00 - 25.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260325/evropa-uzhe-pochti-syta-zelenskim-po-gorlo-novosti-k-1600-1077152834.html
"Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00
"Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00 - 25.03.2026 Украина.ру
"Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00
Лидеры государств ЕС указали на внешнеполитические провалы Владимира Зеленского. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 25 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟦 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский допускает ошибки в отношениях с Евросоюзом и из-за этого теряет поддержку. "Европа уже почти сыта Зеленским по горло", - сказал глава государства ЕС.🟦 Украинская разведка проводит в Венгрии операцию с целью привести оппозицию к власти, не брезгуя привлечением уголовников. Об этом заявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач;🟦 Спустя сутки после удара беспилотника ВСУ по Литве власти республики так и не вызвали украинского посла для объяснений. МИД Эстонии также проявляет неторопливость в подобной ситуации;🟦 Филиппины получили первую за пять лет партию российской нефти, сообщает местное издание Philstar. Отмечается, что страна сильно зависит от нефти с Ближнего Востока, поэтому сталкиваются с рисками поставок и резким ростом цен;🟦 Почти все страны Юго-Восточной Азии обращаются к России по вопросам поставок энергоресурсов, сообщил замглавы Минэнерго Маршавин; 🟦 Челябинский депутат Валерий Филиппов отправился на СВО в возрасте 70 лет – по добровольческому контракту. Филиппов одновременно является президентом продовольственной компании. Срок контракта – полгода. Полномочия депутата за Филипповым сохранятся;🟦 В рамках расследования уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома на улице Павла Корчагина в Севастополе обнаружили фрагменты останков, которые принадлежат ранее пропавшему без вести 20-летнему молодому человеку, сообщили в СК Крыма и Севастополя.🟦 Netflix подал заявку на регистрацию в России одноимённого товарного знака.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Беспилотники бьют по Кронштадту. Жена Зеленского поговорила со стулом. Хроника событий на 13.00 25 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, филиппины, ближний восток, дмитрий "вожак" филиппов, минэнерго, netflix, севастополь, словакия, владимир зеленский, трамп и зеленский, ес, вооруженные силы украины, мид, украина-ес
Новости, Россия, Филиппины, Ближний Восток, Дмитрий "Вожак" Филиппов, Минэнерго, Netflix, Севастополь, Словакия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины, МИД, Украина-ЕС

"Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00

16:01 25.03.2026 (обновлено: 16:04 25.03.2026)
 
© AP / Geert Vanden Wijngaert
- РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Читать в
ДзенTelegram
Лидеры государств ЕС указали на внешнеполитические провалы Владимира Зеленского. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 25 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟦 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский допускает ошибки в отношениях с Евросоюзом и из-за этого теряет поддержку.
"Европа уже почти сыта Зеленским по горло", - сказал глава государства ЕС.
🟦 Украинская разведка проводит в Венгрии операцию с целью привести оппозицию к власти, не брезгуя привлечением уголовников. Об этом заявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач;
🟦 Спустя сутки после удара беспилотника ВСУ по Литве власти республики так и не вызвали украинского посла для объяснений. МИД Эстонии также проявляет неторопливость в подобной ситуации;
🟦 Филиппины получили первую за пять лет партию российской нефти, сообщает местное издание Philstar. Отмечается, что страна сильно зависит от нефти с Ближнего Востока, поэтому сталкиваются с рисками поставок и резким ростом цен;
🟦 Почти все страны Юго-Восточной Азии обращаются к России по вопросам поставок энергоресурсов, сообщил замглавы Минэнерго Маршавин;
🟦 Челябинский депутат Валерий Филиппов отправился на СВО в возрасте 70 лет – по добровольческому контракту. Филиппов одновременно является президентом продовольственной компании. Срок контракта – полгода. Полномочия депутата за Филипповым сохранятся;
🟦 В рамках расследования уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома на улице Павла Корчагина в Севастополе обнаружили фрагменты останков, которые принадлежат ранее пропавшему без вести 20-летнему молодому человеку, сообщили в СК Крыма и Севастополя.
🟦 Netflix подал заявку на регистрацию в России одноимённого товарного знака.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Беспилотники бьют по Кронштадту. Жена Зеленского поговорила со стулом. Хроника событий на 13.00 25 марта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияФилиппиныБлижний ВостокДмитрий "Вожак" ФилипповМинэнергоNetflixСевастопольСловакияВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийЕСВооруженные силы УкраиныМИДУкраина-ЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:14Кто кого "развёл" на войну в Иране и сможет ли Трамп выйти из конфликта без потери лица - Ищенко
16:37Успехом и не пахнет: ВСУ пытаются взять Купянск с пляжа и из подъездов. Новости СВО к этому часу
16:30Бессмысленный пиар. Главные рекорды Украины — сало, трусы, вышиванки
16:25Власти Латвии призвали не переживать из-за украинского дрона со взрывчаткой
16:18"Герани" бьют по объектам врага в окрестностях Николаева — местные СМИ сообщают о взрывах
16:15Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир
16:12"Венгрии достаточно занять Закарпатье": Ищенко о риске второго фронта для Украины
16:01Игорь Грабарь: 115 лет вечному революционеру в искусстве
16:01"Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00
15:55"Патриоты" сбегают с Украины под юбками старушек
15:46Украинская разведка пытается привести оппозицию к власти в Венгрии
15:41ВСУ убили хуторянина в Белгородской области. Новости СВО
15:37Боится за свою жизнь и пытается сбежать из страны. Как живет украинская политическая элита
15:21Крылатые ракеты Ирана атаковали авианосец USS Abraham Lincoln, Киев обеспокоен. Новости к этому часу
15:19"Мирный план Трампа" рухнул. Украинские дроны помогают захвату Ливана
15:15"Дипломатия по-украински": Ищенко о том, почему Киев провоцирует конфликт с Будапештом
15:01Украинский нардеп рассказал о работе по "могилизации"
15:00Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе
14:39Бунт украинских нардепов будут подавлять, но пока не придумали, как
14:23Эстонию поразил украинский дрон, ПВО РФ свою работу сделала. Новости СВО
Лента новостейМолния