"Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00
Лидеры государств ЕС указали на внешнеполитические провалы Владимира Зеленского. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 25 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-25T16:01
16:01 25.03.2026 (обновлено: 16:04 25.03.2026)
Лидеры государств ЕС указали на внешнеполитические провалы Владимира Зеленского. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 25 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟦 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский допускает ошибки в отношениях с Евросоюзом и из-за этого теряет поддержку.
"Европа уже почти сыта Зеленским по горло", - сказал глава государства ЕС.
🟦 Украинская разведка проводит в Венгрии операцию с целью привести оппозицию к власти, не брезгуя привлечением уголовников. Об этом заявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач;
🟦 Спустя сутки после удара беспилотника ВСУ по Литве власти республики так и не вызвали украинского посла для объяснений. МИД Эстонии также проявляет неторопливость в подобной ситуации;
🟦 Филиппины получили первую за пять лет партию российской нефти, сообщает местное издание Philstar. Отмечается, что страна сильно зависит от нефти с Ближнего Востока, поэтому сталкиваются с рисками поставок и резким ростом цен;
🟦 Почти все страны Юго-Восточной Азии обращаются к России по вопросам поставок энергоресурсов, сообщил замглавы Минэнерго Маршавин;
🟦 Челябинский депутат Валерий Филиппов отправился на СВО в возрасте 70 лет – по добровольческому контракту. Филиппов одновременно является президентом продовольственной компании. Срок контракта – полгода. Полномочия депутата за Филипповым сохранятся;
🟦 В рамках расследования уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома на улице Павла Корчагина в Севастополе обнаружили фрагменты останков, которые принадлежат ранее пропавшему без вести 20-летнему молодому человеку, сообщили в СК Крыма и Севастополя.
🟦 Netflix подал заявку на регистрацию в России одноимённого товарного знака.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.