Что ждет Венгрию после выборов: на Западе назвали пять сценариев ЕС

Евросоюз разрабатывает "кризисные планы" на случай победы партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля. Об этом 30 марта сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов

2026-03-30T10:22

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Как отмечается в публикации, страны ЕС уже взвешивают возможные варианты действий в случае переизбрания венгерского лидера.В случае успеха противостояния Орбану, полагают европейцы, их стратегия может быть распространена и на других членов ЕС, которые, по мнению Брюсселя, "дестабилизируют Евросоюз". Politico приводит несколько "креативных вариантов", которые рассматриваются в европейских столицах.Первый вариант — изменение процедуры голосования в ЕС. Речь идет об отходе от принципа консенсуса к принятию решений квалифицированным большинством (55% стран, представляющих 65% населения). Это позволит игнорировать мнение несогласных стран, однако подрывает основополагающий принцип равноправия всех членов союза.Второй вариант — концепция "Европы на нескольких скоростях". Она предполагает, что решения могут приниматься не в рамках всего ЕС, а в более узких форматах — региональных группах и "коалициях желающих". При таком сценарии о единстве Евросоюза можно будет забыть.Третий вариант — ужесточение финансового давления. ЕС может расширить практику блокировки средств для стран, которые не идут на "искреннее сотрудничество" с Брюсселем. Однако такой подход может быть оспорен в суде, а в Будапеште уже пригрозили заблокировать принятие бюджета ЕС. Четвертый вариант — приостановка права голоса страны-члена в соответствии со статьей 7 договора о ЕС. Этот "ядерный вариант" требует одобрения всех других стран, и далеко не каждая столица согласится на такой шаг, понимая, что сама может однажды оказаться на месте "европейского изгоя".Пятый сценарий — исключение из ЕС — в Брюсселе называют наиболее нереалистичным. Подобная процедура не предусмотрена учредительными документами Евросоюза, и ни одна страна еще не была насильно исключена из состава объединения. В европейских коридорах власти эту тему называют "табуированной".О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трамп составляет список "подарков", жена Зеленского жалуется на усталость. Хроника событий на утро 30.03.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

