Что ждет Венгрию после выборов: на Западе назвали пять сценариев ЕС - 30.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260330/chto-zhdet-vengriyu-posle-vyborov-na-zapade-nazvali-pyat-stsenariev-es-1077305176.html
Что ждет Венгрию после выборов: на Западе назвали пять сценариев ЕС
Что ждет Венгрию после выборов: на Западе назвали пять сценариев ЕС - 30.03.2026 Украина.ру
Что ждет Венгрию после выборов: на Западе назвали пять сценариев ЕС
Евросоюз разрабатывает "кризисные планы" на случай победы партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля. Об этом 30 марта сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов
2026-03-30T10:22
2026-03-30T10:34
новости
брюссель
венгрия
украина
ес
виктор орбан
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077305819_0:0:1845:1037_1920x0_80_0_0_346c9652d67920aaf6db30d1a9074331.jpg
Как отмечается в публикации, страны ЕС уже взвешивают возможные варианты действий в случае переизбрания венгерского лидера.В случае успеха противостояния Орбану, полагают европейцы, их стратегия может быть распространена и на других членов ЕС, которые, по мнению Брюсселя, "дестабилизируют Евросоюз". Politico приводит несколько "креативных вариантов", которые рассматриваются в европейских столицах.Первый вариант — изменение процедуры голосования в ЕС. Речь идет об отходе от принципа консенсуса к принятию решений квалифицированным большинством (55% стран, представляющих 65% населения). Это позволит игнорировать мнение несогласных стран, однако подрывает основополагающий принцип равноправия всех членов союза.Второй вариант — концепция "Европы на нескольких скоростях". Она предполагает, что решения могут приниматься не в рамках всего ЕС, а в более узких форматах — региональных группах и "коалициях желающих". При таком сценарии о единстве Евросоюза можно будет забыть.Третий вариант — ужесточение финансового давления. ЕС может расширить практику блокировки средств для стран, которые не идут на "искреннее сотрудничество" с Брюсселем. Однако такой подход может быть оспорен в суде, а в Будапеште уже пригрозили заблокировать принятие бюджета ЕС. Четвертый вариант — приостановка права голоса страны-члена в соответствии со статьей 7 договора о ЕС. Этот "ядерный вариант" требует одобрения всех других стран, и далеко не каждая столица согласится на такой шаг, понимая, что сама может однажды оказаться на месте "европейского изгоя".Пятый сценарий — исключение из ЕС — в Брюсселе называют наиболее нереалистичным. Подобная процедура не предусмотрена учредительными документами Евросоюза, и ни одна страна еще не была насильно исключена из состава объединения. В европейских коридорах власти эту тему называют "табуированной".
брюссель
венгрия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077305819_0:0:1639:1229_1920x0_80_0_0_f0c9d29cce227b7ff279ed0f187ebdfe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брюссель, венгрия, украина, ес, виктор орбан, европа
Новости, Брюссель, Венгрия, Украина, ЕС, Виктор Орбан, Европа
Что ждет Венгрию после выборов: на Западе назвали пять сценариев ЕС

Пять вариантов, как ЕС может наказать Венгрию за "шантаж"

10:22 30.03.2026 (обновлено: 10:34 30.03.2026)
 
© REUTERS / Marton Monus
- РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© REUTERS / Marton Monus
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз разрабатывает "кризисные планы" на случай победы партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля. Об этом 30 марта сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов
Как отмечается в публикации, страны ЕС уже взвешивают возможные варианты действий в случае переизбрания венгерского лидера.

"Если Орбан победит на выборах, все пойдет наперекосяк, — приводит издание слова европейского дипломата. — Венгрия, заблокировав кредит Украине, перейдет красную линию. Надо что-то делать, но непонятно — что".

В случае успеха противостояния Орбану, полагают европейцы, их стратегия может быть распространена и на других членов ЕС, которые, по мнению Брюсселя, "дестабилизируют Евросоюз". Politico приводит несколько "креативных вариантов", которые рассматриваются в европейских столицах.
Первый вариант — изменение процедуры голосования в ЕС. Речь идет об отходе от принципа консенсуса к принятию решений квалифицированным большинством (55% стран, представляющих 65% населения). Это позволит игнорировать мнение несогласных стран, однако подрывает основополагающий принцип равноправия всех членов союза.
Второй вариант — концепция "Европы на нескольких скоростях". Она предполагает, что решения могут приниматься не в рамках всего ЕС, а в более узких форматах — региональных группах и "коалициях желающих". При таком сценарии о единстве Евросоюза можно будет забыть.
Третий вариант — ужесточение финансового давления. ЕС может расширить практику блокировки средств для стран, которые не идут на "искреннее сотрудничество" с Брюсселем. Однако такой подход может быть оспорен в суде, а в Будапеште уже пригрозили заблокировать принятие бюджета ЕС.
"Если есть реальная вероятность того, что мы вообще не получим доступ к средствам ЕС, то зачем нам соглашаться на такой бюджет", — указывают венгерские власти.
Четвертый вариант — приостановка права голоса страны-члена в соответствии со статьей 7 договора о ЕС. Этот "ядерный вариант" требует одобрения всех других стран, и далеко не каждая столица согласится на такой шаг, понимая, что сама может однажды оказаться на месте "европейского изгоя".
Пятый сценарий — исключение из ЕС — в Брюсселе называют наиболее нереалистичным. Подобная процедура не предусмотрена учредительными документами Евросоюза, и ни одна страна еще не была насильно исключена из состава объединения. В европейских коридорах власти эту тему называют "табуированной".
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трамп составляет список "подарков", жена Зеленского жалуется на усталость. Хроника событий на утро 30.03.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
