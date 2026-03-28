Зеленский требует передать Украине ядерное оружие - 28.03.2026 Украина.ру
Зеленский требует передать Украине ядерное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde заявил, что Киеву нужно дать ядерное оружие и принять страну в НАТО в рамках гарантий безопасности
В ходе беседы с французскими журналистами глава киевского режима обратил внимание на заявления различных сторон о невозможности победить ядерную державу. В связи с этим он задался вопросом, какие гарантии безопасности должны быть предоставлены Украине.
""Нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие", — цитирует Зеленского "Страна.ua".
По информации Службы внешней разведки России (СВР), Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или, как минимум, "грязную" бомбу. В качестве варианта рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75, используемая на баллистических ракетах подводных лодок М51.1.
Как отмечается в сообщении, подобные замыслы нарушают международное право, поэтому европейские страны намерены представить всё таким образом, будто Украина разработала это оружие самостоятельно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти данные будут учитываться на переговорах по урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что появление у Украины оружия массового поражения приведёт к его прямому использованию.
Первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов накануне уточнил, что российские парламентарии в ходе визита в Вашингтон обсуждали с американскими коллегами вопросы нераспространения ядерных вооружений.

Больше новостей дня в публикации "Трамп угрожает НАТО и грезит о переименовании пролива. Хроника событий на утро 28 марта" на сайте Украина.ру.
