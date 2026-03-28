https://ukraina.ru/20260328/v-rezultate-ataki-bpla-v-yaroslavskoy-oblasti-pogib-rebenok-glavnoe-k-etomu-chasu-1077254239.html

В результате атаки БПЛА в Ярославской области погиб ребенок. Главное к этому часу

В результате атаки БПЛА в Ярославской области погиб ребенок. Главное к этому часу - 28.03.2026 Украина.ру

В результате атаки БПЛА в Ярославской области погиб ребенок. Главное к этому часу

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 155 украинских БПЛА самолетного типа. Атака затронула 17 российских регионов, включая Московскую область, Ленинградскую область и Республику Крым, сообщили 28 марта в пресс-службе Минобороны России

2026-03-28T09:44

2026-03-28T09:44

2026-03-28T09:51

🟥 В ночь на 28 марта над регионами России были перехвачены и уничтожены 155 украинских БПЛА, проинформировали в пресс-службе военного ведомства."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 (мск) 27 марта до 7.00 (мск) 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, Республики Крым и Московского региона", — говорится в публикации МО РФ в МАХ.🟥 Взрывы фиксировались в Смоленской, Ярославской, Самарской областях и Подмосковье; в ряде случаев обломки падали рядом с жилыми домами, возникали пожары, зафиксированы повреждения инфраструктуры, информирует "Украина.ру" в МАХ.🟥 В Ленинградской области атаки продолжаются четвёртый день подряд, в Ростовской области были уничтожены дроны и ракета, информирует МАХ-канал "Украина.ру". В нескольких регионах объявлялась ракетная опасность, временные ограничения вводились в 13 аэропортах.🟥 В Ярославской области отражена атака – силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. В результате удара украинского дрона погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района, сообщил губернатор региона Михаил Евраев."Повреждено несколько жилых домов и торговый объект. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжёлом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщил глава региона в МАХ.Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности, добавил Евраев.🟥 Этой ночью ВС РФ нанесли массированные удары по объектам в Одессе. Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе порта и на аэродроме Школьный, в части города зафиксированы перебои с электроснабжением. 🟥 Также поступала информация о серии прилётов в Кривом Роге. Поражение объекта промышленной инфраструктуры подтверждили власти города. Киевский режим усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. Подробности в материале "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, московская область, ленинградская область, бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, бпла сегодня, атака бпла, одесса, одесская область, главные новости, главное, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, кривой рог