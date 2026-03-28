https://ukraina.ru/20260328/v-rezultate-ataki-bpla-v-yaroslavskoy-oblasti-pogib-rebenok-glavnoe-k-etomu-chasu-1077254239.html
За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 155 украинских БПЛА самолетного типа. Атака затронула 17 российских регионов, включая Московскую область, Ленинградскую область и Республику Крым, сообщили 28 марта в пресс-службе Минобороны России
2026-03-28T09:51
В результате атаки БПЛА в Ярославской области погиб ребенок. Главное к этому часу

09:44 28.03.2026 (обновлено: 09:51 28.03.2026)
 
За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 155 украинских БПЛА самолетного типа. Атака затронула 17 российских регионов, включая Московскую область, Ленинградскую область и Республику Крым, сообщили 28 марта в пресс-службе Минобороны России
🟥 В ночь на 28 марта над регионами России были перехвачены и уничтожены 155 украинских БПЛА, проинформировали в пресс-службе военного ведомства.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 (мск) 27 марта до 7.00 (мск) 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, Республики Крым и Московского региона", — говорится в публикации МО РФ в МАХ.
🟥 Взрывы фиксировались в Смоленской, Ярославской, Самарской областях и Подмосковье; в ряде случаев обломки падали рядом с жилыми домами, возникали пожары, зафиксированы повреждения инфраструктуры, информирует "Украина.ру" в МАХ.
🟥 В Ленинградской области атаки продолжаются четвёртый день подряд, в Ростовской области были уничтожены дроны и ракета, информирует МАХ-канал "Украина.ру". В нескольких регионах объявлялась ракетная опасность, временные ограничения вводились в 13 аэропортах.
🟥 В Ярославской области отражена атака – силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. В результате удара украинского дрона погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Повреждено несколько жилых домов и торговый объект. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжёлом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщил глава региона в МАХ.
Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности, добавил Евраев.
🟥 Этой ночью ВС РФ нанесли массированные удары по объектам в Одессе. Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе порта и на аэродроме Школьный, в части города зафиксированы перебои с электроснабжением.
🟥 Также поступала информация о серии прилётов в Кривом Роге. Поражение объекта промышленной инфраструктуры подтверждили власти города.
Киевский режим усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. Подробности в материале "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияМосковская областьЛенинградская областьБПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняБПЛА сегодняатака БПЛАОдессаОдесская областьГлавные новостиглавноедзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОКривой Рог
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
10:09"Издатели стонут": на Украине массово закрываются книжные магазины
10:05Трамп угрожает НАТО и грезит о переименовании пролива. Хроника событий на утро 28 марта
09:44В результате атаки БПЛА в Ярославской области погиб ребенок. Главное к этому часу
09:00"Лицо" иранских ракет, спаситель из Венгрии и американские подарки депутатам. Неделя необычных фотофактов
08:49Россия создает литературную премию мира, а на Украине обыскали "поющего ректора". События культуры
08:23Дефицит горючего, гречки и дронов. Что говорят на Украине о влиянии войны с Ираном
08:00Юлиан Бачинский: марксист, придумавший Украину "от Сяна по Кавказ"
07:53Беда пришла нежданная: последняя надежда Зеленского громко рухнула
07:28Непобедимая и легендарная
06:56Неуспешный успех: европейцы не оценили украинский шик
06:36Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:30Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США
06:21Уникальное событие, сблизившее РФ и США на важном направлении: наши люди в Конгрессе впервые за много лет
06:02Месяц войны. Промежуточные итоги нападения на Иран
05:45Битва за Константиновку: полковник Алехин рассказал о прорыве в центральной части города
05:30"Я ваш, я буржуинский": Брутер объяснил, почему Зеленский лезет "в окоп войны" с Ираном
05:15"Держит в своей голове план": получил ли Трамп на Ближнем Востоке свою "Украину" — эксперт
05:00"Противник атакует в районе Приморского": Алехин про обстановку на Запорожском направлении
04:45Захват Харка не решит проблемы США: политолог указал на просчеты Трампа в войне с Ираном
04:30"Ожесточенные бои на ключевых направлениях": эксперт про обстановку на линии соприкосновения
Лента новостейМолния