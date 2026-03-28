Армия России освободила Брусовку в ДНР — Минобороны

Российские войска освободили населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны за 28 марта

2026-03-28T13:44

Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освобожден населенный пункт Брусовка в ДНР, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яцковка, Старый Караван, Святогорск, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Боровая и Шийковка Харьковской области", — заявили в пресс-службе ведомства.Потери противника составили до 160 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ижевка, Куртовка, Алексеево-Дружковка, Константиновка, Кривая Лука, Николаевка, Артема и Ильиновка Донецкой Народной Республики", — уточнили в Минобороны. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, бронетранспортеры М113 производства США, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Больше важных новостей дня в обзоре "Зеленский требует "ядерку", убийство агента, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 марта" на сайте Украина.ру.

