Зеленский требует "ядерку", убийство агента, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 марта

Владимир Зеленский потребовал ядерное оружие. Украинцы дистанционно убили в Ставрополе завербованного ими агента. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Гарантии безопасности Украине должны включать передачу ядерного оружия, заявил Владимир Зеленский."Какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие"", — сказал Зеленский.По его словам, ему все говорят о невозможности победить ядерную державу, поэтому Украине и необходимо ядерное оружие.Ранее разведка сообщала о намерении Украины создать собственную "грязную" бомбу для осуществления разного рода провокаций.Убийство агентаУкраинские спецслужбы дистанционно подорвали своего агента, когда его поймали силовики в Ставрополе, сообщила Федеральная служба безопасности."При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого преступник получил ранения, несовместимые с жизнью", — рассказали в ФСБ.По данным спецслужбы, диверсантом оказался россиянин 1995 года рождения. Он сам связался с куратором в Telegram и получил задание убить сотрудника правоохранительных органов. Для этого молодой человек проводил разведку, изучая данные о правоохранителе и его семье.Затем злоумышленник изъял из схрона самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать автомобиль жертвы, но его планы нарушили сотрудники ФСБ. У диверсанта нашли второе СВУ, в нём было полтора килограмма пластичного взрывчатого вещества.Обстрелы и налётыУтром 28 марта Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московському времени 27 марта до 07:00 по московскому времени 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, Республики Крым и Московского региона", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о погибших в результате украинской атаки."В Ярославской области отражена атака – силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждено несколько жилых домов и торговый объект. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжёлом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаю соболезнования близким. Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме",– написал он.Как сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины 8 раза атаковали территорию этого региона России. ВСУ совершили 4 вооружённые атаки на горловском и по 1 на донецком, красноармейском, мангушском и кураховском направлениях, выпустив с общей сложности 8 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц, в т.ч. ребёнка. Поступили дополнительные сведения о ранении 2 гражданских лиц за 26 марта в Горловке. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, грузовой автомобиль, легковые автомобили и 3 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 24 снаряда по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 2; Новая Каховка — 3; Любимовка — 4; Алёшки — 5; Голая Пристань — 3; Днепряны — 3; Каховка — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 28 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по сёлам Бочковка, Чайки и хутору Церковный совершены атаки 3 беспилотников. В селе Чайки в результате детонации FPV-дрона ранены двое: мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода. На месте атаки повреждены забор частного дома и 2 машины. В районе хутора Церковный при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина. Он продолжает лечение в стационаре городской больницы №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён. В селе Бочковка повреждён коммерческий объект", – писал губернатор.В Борисовском округе посёлок Борисовка и село Никитское атакованы 3 беспилотниками, один из которых сбит. В посёлке Борисовка повреждены 4 автомобиля, в селе Никитское — коммерческий объект.В Валуйском округе по селу Казинка и хутору Михайловка совершены атаки 2 беспилотников, один из которых сбит. В селе Казинка повреждён автомобиль.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дунайка, Косилово и Смородино нанесены удары 28 беспилотников, 20 из которых сбиты."В городе Грайворон при отражении атаки дрона ранен боец "Орлана". Мужчина продолжает лечение в стационаре городской больницы №2 г. Белгорода", – писал губернатор.В районе села Головчино повреждена ГАЗель, в селе Косилово — КамАЗ, в селе Глотово — 2 частных домовладения и линия электропередачи, в селе Дунайка загорелась хозпостройка — возгорание потушено. Ночью вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Смородино разрушено помещение на территории храма и повреждён социальный объект.В Краснояружском округе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга, сёлам Вязовое, Колотиловка, Надежевка, Репяховка и Староселье совершены атаки 18 беспилотников, 2 из которых подавлены. Последствий нет.Над Прохоровским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без повреждений.В Ракитянском округе в хуторе Семейный при детонации FPV-дрона огнём уничтожена машина.В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Зиборовка, Маломихайловка, Нежеголь и Новая Таволжанка атакованы 15 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены."В селе Маломихайловка в результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина. Машина повреждена. В селе Нежеголь от удара FPV-дрона по ГАЗели пострадал водитель. В тяжёлом состоянии мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", – писал Гладков.В городе Шебекино повреждены грузовой автомобиль и микроавтобус, в селе Новая Таволжанка уничтожен автомобиль и повреждены 2 домовладения.Украина продолжает атаки на регионы России.Об украинских оценках происходящего на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте"

