"Спят и видят, как бы выйти": эксперт рассказал о тупике Вашингтона в войне против Ирана - 27.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260327/ssha-spyat-i-vidyat-kak-by-vyyti-ekspert-rasskazal-o-tupike-vashingtona-v-irane-1077236359.html
"Спят и видят, как бы выйти": эксперт рассказал о тупике Вашингтона в войне против Ирана
США рассчитывали на блицкриг с дезинтеграцией и капитуляцией Ирана, но этого не произошло. Получив перспективу многомесячной войны, Трамп ищет пути выхода из конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-03-27T16:39
2026-03-27T16:40
новости
сша
иран
израиль
алексей анпилогов
дональд трамп
украина.ру
нато
война
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076240370_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05dc388bbfd7dd4c9d5f8214ed304197.jpg
сша
иран
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076240370_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c755bd2e3527dfe8d55e718805f5fbb9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, израиль, алексей анпилогов, дональд трамп, украина.ру, нато, война, ближний восток, главные новости, главное, бронетехника, дроны, срочно
Новости, США, Иран, Израиль, Алексей Анпилогов, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, война, Ближний Восток, Главные новости, главное, бронетехника, дроны, срочно

"Спят и видят, как бы выйти": эксперт рассказал о тупике Вашингтона в войне против Ирана

16:39 27.03.2026 (обновлено: 16:40 27.03.2026)
 
© REUTERS / US Navy
- РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© REUTERS / US Navy
Читать в
ДзенTelegram
США рассчитывали на блицкриг с дезинтеграцией и капитуляцией Ирана, но этого не произошло. Получив перспективу многомесячной войны, Трамп ищет пути выхода из конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Продолжая тему войны на Ближнем Востоке, Анпилогов отметил, что у США нет стратегии выхода. По его мнению, американцы рассчитывали на блицкриг с дезинтеграцией и капитуляцией Ирана, но ничего не получилось.
Осознав перспективу многомесячной войны, Трамп будет вылезать из конфликта всеми силами.
"Никакого единого фронта НАТО нет. Есть ситуативная коалиция США и Израиля, из которой США уже спят и видят, как бы выйти. Израиль с его провокациями и желанием уничтожить Иран затягивает США в петлю на Ближнем Востоке. А Вашингтон это не устраивает", — пояснил эксперт.
Анпилогов добавил, что пока США не меняют серьезно свои подходы, при этом им пора понять, что вкладываться в бронетанковые войска бессмысленно.
"Это будет другое прочтение бронетехники, учитывающее фактор дронов. Другое прочтение будет и у флота, который должен будет учитывать фактор безэкипажных катеров", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.
Война США и Израиля против Ирана может шагнуть вверх по лестнице эскалации с новой силой. Об этом — в авторской статье Владимира Скачко "Кривое зеркало Epic Fury. Что движет сторонами-противниками на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранИзраильАлексей АнпилоговДональд ТрампУкраина.руНАТОвойнаБлижний ВостокГлавные новостиглавноебронетехникадронысрочно
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
