https://ukraina.ru/20260327/ssha-spyat-i-vidyat-kak-by-vyyti-ekspert-rasskazal-o-tupike-vashingtona-v-irane-1077236359.html
"Спят и видят, как бы выйти": эксперт рассказал о тупике Вашингтона в войне против Ирана
2026-03-27T16:39
новости
сша
иран
израиль
алексей анпилогов
дональд трамп
украина.ру
нато
война
ближний восток
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076240370_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05dc388bbfd7dd4c9d5f8214ed304197.jpg
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076240370_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c755bd2e3527dfe8d55e718805f5fbb9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, иран, израиль, алексей анпилогов, дональд трамп, украина.ру, нато, война, ближний восток, главные новости, главное, бронетехника, дроны, срочно
Новости, США, Иран, Израиль, Алексей Анпилогов, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, война, Ближний Восток, Главные новости, главное, бронетехника, дроны, срочно
"Спят и видят, как бы выйти": эксперт рассказал о тупике Вашингтона в войне против Ирана
16:39 27.03.2026 (обновлено: 16:40 27.03.2026)
США рассчитывали на блицкриг с дезинтеграцией и капитуляцией Ирана, но этого не произошло. Получив перспективу многомесячной войны, Трамп ищет пути выхода из конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Продолжая тему войны на Ближнем Востоке, Анпилогов отметил, что у США нет стратегии выхода. По его мнению, американцы рассчитывали на блицкриг с дезинтеграцией и капитуляцией Ирана, но ничего не получилось.
Осознав перспективу многомесячной войны, Трамп будет вылезать из конфликта всеми силами.
"Никакого единого фронта НАТО нет. Есть ситуативная коалиция США и Израиля, из которой США уже спят и видят, как бы выйти. Израиль с его провокациями и желанием уничтожить Иран затягивает США в петлю на Ближнем Востоке. А Вашингтон это не устраивает", — пояснил эксперт.
Анпилогов добавил, что пока США не меняют серьезно свои подходы, при этом им пора понять, что вкладываться в бронетанковые войска бессмысленно.
"Это будет другое прочтение бронетехники, учитывающее фактор дронов. Другое прочтение будет и у флота, который должен будет учитывать фактор безэкипажных катеров", — констатировал собеседник издания.
