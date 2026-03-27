Руслан Мармазов: "Золотые мячи" Беланова и Блохина мешают спецам из Тернополя добить украинский футбол

Руслан Мармазов: "Золотые мячи" Беланова и Блохина мешают спецам из Тернополя добить украинский футбол - 27.03.2026 Украина.ру

Руслан Мармазов: "Золотые мячи" Беланова и Блохина мешают спецам из Тернополя добить украинский футбол

Футбол действительно самый политизированный вид спорта в мире. В любом своем состоянии он дает заинтересованным силам площадку, а в случае с Украиной и околофутбольные процессы, которые стали одной из движущих сил госпереворота на Майдане. Сейчас футбольная и другие спортивные сферы Украины начинают расхлебывать содеянное.

2026-03-27T21:33

2026-03-27T21:33

2026-03-27T21:33

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу проиграла сборной Швеции со счетом 1:3. Защитник Виталий Миколенко назвал "позорищем" игру своей команды в этом матче.- Руслан, является ли проигрыш украинской сборной следствием общественно-политических процессов, которые происходят на Украине, или причины этого следует искать исключительно на футбольном поле?- Поездка на чемпионат мира это высокое достижение для любой сборной. Даже для куда более продвинутых в футбольном отношении стран, чем Украина. У последней было больше шансов не поехать, чем поехать, хотя, разумеется, в футболе всегда остается место для какой-то мистики.Надо признать, что мне уже давно не интересен украинской футбол в силу ряда причин. И здесь мы подходим к политической составляющей вопроса. Ситуация на Украине сейчас такова, что удивительно, что там вообще существует футбол в каком-то виде. Когда идет война, разрушена экономика, от 52-миллионного населения, которым некогда хвастались в социальной рекламе, осталось в лучшем случае 20 миллионов несчастных людей, вынужденных выживать. Где уж тут быть футболу.Но футбол действительно самый политизированный вид спорта в мире. В любом своем состоянии он дает заинтересованным силам площадку, а в случае с Украиной и околофутбольные процессы, которые стали одной из движущих сил госпереворота на Майдане.Сейчас футбольная и другие спортивные сферы Украины начинают расхлебывать содеянное. Мне не очень интересна эта тема, но она все равно меня настигает. Видимо, это расплата за прошлое удовольствие жизни в футболе, когда украинский футбол был по-своему интересен и самобытен.И я с удивлением обнаруживаю, что для него по-прежнему характерна хуторская привычка грызться из-за судейства и искать виноватого. Например, сейчас ответственным за поражение назначают Андрея Шевченко, обвиняя его в том, что он не руководит украинским футболом. И это действительно так, потому что большую часть своей трудовой деятельности он проводит за границей.Все это сказывается на общем уровне украинского футбола. Деградируют клубы, которые показывали в свое время высокие результаты. Это киевское "Динамо" и бывший донецкий "Шахтер". К примеру, в академию "Шахтера" пришли специалисты с Западной Украины. Считает ли кто-то Тернополь центром мирового футбола? Я, например, нет. В былые времена в академию "Шахтера" подтягивали голландцев и португальцев. Теперь же тернопольский специалист первым делом начинает требовать от молодых футболистов, чтобы они не разговаривали в автобусе на русском языке. Оказывается, именно это главное. Если всех перевести на украинский, тогда и заиграют.Кстати, недавно в интернете появилось фото трех обладателей "Золотого мяча" Беланова, Блохина и Шевченко в выездной форме украинской сборной. Но какое отношение они имеют к сборной Украины как игроки? Беланов и Блохин выступали в Советском Союзе, играли за клуб, представляющий столицу УССР. "Динамо" также представляло МВД СССР.Шевченко же получил "Золотой мяч" будучи игроком "Милана". Для каждого из этих троих родной язык – русский. Они не говорят по-украински. Впрочем, Шевченко старается, но он лучше говорит по-английски или по-итальянски.Беланов и Блохин не говорят по-украински вовсе. Но сегодня они являются символом современного украинского футбола. Это ли не курьез? И на таких нелепостях пытаются поддерживать на плаву то, что мы когда-то называли украинским футболом. Повторюсь, то, что футбол на Украине еще как-то шевелится, является феноменом. Как и то, что мы вообще говорим о таком квази-государстве как Украина.- В этой связи мне вспоминается хорошо известный снимок времен холодной войны 1961 года "Прыжок к свободе". На нем запечатлен пограничник ГДР, который бежит в западный Берлин. Известно, что к концу 2023 года в списке украинских спортсменов, которые бежали с Украины, было примерно 300 имен. Многие из них представляли игровые виды спорта. Какую оценку можно дать стремлению представителей украинского спота к свободе?- Для украинского патриотизма и его высшей стадии – украинского национализма – характерно любить родину издалека. Поэтому самые главные украинские патриоты находятся в Канаде. Патриоты средней руки – в Германии. И спортсмены и неспортсмены почему-то не собираются возвращаться.И даже руководитель украинского футбола Андрей Шевченко, неплохой игрок в свое время, но никакой не тренер и не функционер, предпочитает рулить этими процессами опосредованно, находясь в Лондоне, там, где он платит налоги.- Насколько сильный удар по украинскому футбольному самолюбию нанес выход сборной Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро в финальную часть чемпионата мира?- Вряд ли там на это обратят внимание. Вот если бы путевку получила сборная России, это было бы ударом. Но это фантастический сценарий, потому что одни из глобальных структур коллективного запада ФИФА и УЕФА, хотя им такого спонсора как Россия не найти, вынуждены пойти на полное отстранение российского футбола от всех состязаний.Украину даже не интересует ее собственное присутствие на каких-то форумах. Главное, чтобы там не было России. У Узбекистана же совсем другая ситуация. Узбекистанский футбол в советские времена был неплох. И команда "Пахтакор" из Ташкента была достаточно крепкой, оттуда выходили время от времени интересные спортсмены. И сегодня там есть неплохие игроки, а при наличии хорошего тренера можно пробиться на чемпионат мира. Мы время от времени сталкиваемся с любопытными участниками чемпионатов мира. Достаточно вспомнить успехи команд под руководством тренеров Валерия Непомнящего и Боры Милутиновича.Но у украинского футбола есть более серьезные проблемы, чем участие или неучастие в чемпионате мира.

украина

россия

узбекистан

интервью, украина, россия, узбекистан, руслан мармазов, "шахтер", "динамо", украина.ру, футбол