Силы ПВО за девять часов сбили 181 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО с 14:00 мск до 23:00 мск уничтожили 181 украинский БПЛА, пытавшийся атаковать российские регионы. Об этом в ночь на 25 марта сообщает Минобороны РФ
2026-03-25T00:11
Силы ПВО с 14:00 мск до 23:00 мск уничтожили 181 украинский БПЛА, пытавшийся атаковать российские регионы. Об этом в ночь на 25 марта сообщает Минобороны РФ
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что вражеские БПЛА были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и Крыма.
В период с 14:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 42 украинских БПЛА самолётного типа: 19 БПЛА – над территорией Брянской области, 10 БПЛА – над территорией Курской области, пять БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Смоленской области, два БПЛА – над территорией Калужской области, один БПЛА – над территорией Воронежской области.
Таким образом, в период с 14:00 мск до 23:00 мск 24 марта силы ПВО сбили 181 вражеский БПЛА, пытавшийся атаковать российские регионы.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили беспилотником по реанимации районной больницы в Васильевке Запорожской области.
