"Мирный план Трампа" рухнул. Украинские дроны помогают захвату Ливана

Американо-израильская агрессия против Ирана обесценила риторику Белого дома, которая утверждала, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп успешно завершил в первый год своего нового президентского срока целый ряд военных конфликтов. Хотя, в действительности, подобные заявления являлись пропагандистским блефом

2026-03-25T15:19

Об этом напомнил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. В ходе вчерашнего выступления в Нью-Йорке он констатировал провал "мирного плана Трампа" по урегулированию ситуации на разделенных палестинских землях – в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.Дипломат отметил – конфликт в Газе, об окончании которого торжественно объявил Трамп, по-прежнему продолжается. Хотя об этом не любят сообщать американские и европейские медиа. Израильские войска наступают на территории сектора, систематически обстреливая его жителей и блокируя поставку гуманитарной помощи для палестинского населения. А на Западном берегу израильские власти изгоняют палестинцев из их домов, действуя вместе с ультраправыми радикалами."Пока весь мир с ужасом следит за развязанной Соединенными Штатами и Израилем агрессией против Ирана, спровоцировавшей дестабилизацию Ближнего Востока и мировых рынков, в тени незаслуженно остается деградирующая ситуация на оккупированной палестинской территории.Воспользовавшись региональной эскалацией, израильские власти и поселенцы удвоили усилия по ущемлению прав палестинцев на Западном берегу реки Иордан. В результате израильской операции "Железная стена" более 33 тыс. палестинских беженцев было выселено из лагерей Дженин, Тулкарм и Нур-Шамс, половина построек которых была снесена, что ставит под вопрос возвращение палестинцев в будущем.Сектор Газа вновь оказался на грани катастрофы. С момента условного прекращения огня в Газе были убиты более 650 палестинцев и еще около 1700 ранены. Все больше сжимается территория, не подконтрольная израильтянам. По имеющейся информации, объемы поступающей гуманитарной помощи сокращены на 80-90%. Выполнения мирного плана Трампа по Газе, одобренного резолюцией 2803 Совбеза ООН, мы не наблюдаем", – рассказал об этой ситуации российский постпред.Небензя предупредил, что в обозримом будущем Газе угрожает новая, еще более серьезная эскалация. Израиль не желает выводить из сектора свои войска и не собирается передавать властные полномочия Палестинской национальной администрации, что может привести к очередному витку вооруженного конфликта. А США, которые представляли себя посредником в этом кризисе, не оказывают на своего союзника необходимого политического давления, позволяя Биньямину Нетаньяху усиливать военное присутствие в палестинском экславе.Американский посол в Тель-Авиве Майк Хакаби недавно признал, что одобрил бы действия Израиля, направленные на захват значительных территорий Ближнего Востока, – основывая свою скандальную позицию на древних библейских текстах.Этот сценарий реализуется сейчас на глазах у всего мира с явного позволения Вашингтона. Израиль начал вторжение на территорию Ливана, а министр финансов Бецалель Смотрич потребовал захватить ливанские территории к югу от реки Литани, расположенной примерно в 30 км от нынешней границы с Израилем. Причем политики из окружения Нетаньяху открыто угрожают аннексией ливанских территорий, где сейчас происходят чистки местного населения."Мы следуем модели, примененной в Газе, чтобы создать буфер безопасности и устранить угрозы израильским общинам", – сказал министр обороны Израиля Исраэль Кац, прямо заявляя о том, что Ливан ожидает судьба блокадного палестинского сектора.Посол США в Ливане заявил, что израильтяне "обещали пощадить" христианские деревни на юге Ливана – хотя "не могут этого гарантировать". Судьба мусульманских деревень, похоже, предрешена. По данным международных правозащитных организаций, число бежавших из зоны израильского вторжения ливанцев достигло миллиона человек. И эта гуманитарная катастрофа закладывает основу для нового витка многолетнего ближневосточного кризиса.Вина за эту ситуацию лежит не только на Трампе. Безоговорочная поддержка израильской экспансии на Ближнем Востоке является консолидированной позицией американского политического истеблишмента, которая остается стабильной при смене разных администраций.Следует напомнить, что президент-демократ Джо Байден и его госсекретарь Энтони Блинкен активно поддерживали Израиль во время войны в Газе, закрывая глаза на многочисленные военные преступления – чтобы заручиться поддержкой со стороны влиятельного израильского лобби в Конгрессе США.Американские партии всегда действовали в этом регионе в тандеме. Достаточно напомнить, что республиканский президент Джордж Буш-младший напал на Ирак на основании "Закона об освобождении Ирака", подписанного его предшественником из Демпартии Биллом Клинтоном. А лидеры Европейского союза послушно следовали в фарватере американской политики, каждый раз помогая Тель-Авиву и Вашингтону.Европейские политики демонстрируют образцовое лицемерие, отказываясь осуждать военные действия против Ирана, игнорируя драматичную ситуацию в Газе и не замечая военного вторжения в Ливан. Несмотря на риторику о "порядке, основанном на правилах", которую каждый раз озвучивают в Брюсселе, требуя продолжать поддержку диктаторского режима Владимира Зеленского."Международное право на практике мертво – оно обусловлено двойными стандартами Запада в отношении Газы и Украины и молчанием по поводу израильско-американской агрессии против Ирана", – напомнил сейчас об этом министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.Как заявил на днях сам Зеленский, Украина направила на Ближний Восток более двухсот наемников, которые воюют против Ирана на стороне Трампа и Нетаньяху.Его информацию косвенно подтверждают ливанские журналисты, опубликовавшие в социальных сетях фотоснимок сбитого в Ливане украинского беспилотника. Это значит, что украинские войска принимают участие в захвате территории арабского государства, которое никогда не угрожало Киеву. Для того чтобы Зеленский выслужился перед западными "партнерами", получив от них очередной пакет военной и финансовой помощи."Мирный план", который обещали Ближнему Востоку США, заключается в бесконечной войне. Белый дом никогда не стремился к урегулированию палестинского вопроса – ни при Бараке Обаме, ни при Байдене, ни при Трампе.Американская стратегия направлена на то, чтобы поддерживать весь Ближний Восток в состоянии перманентного хаоса, обеспечивая этим свое господство. И, судя по всему, Белый дом собирается распространить ее на другие регионы планеты.Читайте о ближневосточном кризисе в материале Дмитрия Выдрина: Хайям против Хайята. Восточные арабески.

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

